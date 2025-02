Mitología comparada

El alcalde de Elche, Pablo Ruz, durante uno de los plenos del lunes. / Pilar Cortés

«Vivimos en tiempos de bestias;

de leones, lobos y perros rabiosos».

Festín de cuervos (2005), novela de George R. R. Martin

Hallábame pergeñando un diagrama taxonómico de los proyectos (iniciados, en proceso o en espera) del alcalde ilicitano, Pablo Ruz, y divagando sobre el ímpetu y la determinación que evidencia día a día la primera autoridad local en cuanto dice, hace, acomete e ingenia, cuando casualmente me encontré inmerso en un proceso de analogía de atribución a cuenta de la rememoración del apasionante episodio mitológico de Heracles/Hércules. Como es conocido, uno de los personajes legendarios más famosos y atribulados de la ya de por sí extremadamente atribulada mitología grecorromana.

Según contó Pisandro de Cámiros en su poema Heráclida (s. VII a.C.) pese a su condición de semidiós por parte paterna (Zeus), Heracles las pasó realmente canutas durante su existencia terrenal. Incluso mató a sus propios hijos (alguna versión apunta que también a su esposa) en un momento de locura inducida por su vengativa madrasta Hera. Recuperada la cordura y tras darse cuenta de la barbaridad perpetrada, acudió al oráculo de Delfos, cuya sibila le ordenó que purgara su culpa poniéndose al servicio de su odiado primo Euristeo, que precisamente le había usurpado su legítimo derecho a la corona micénica, mediante intrigas de Hera. Una familia muy bien avenida, como se ve.

Euristeo envió a Hércules a los confines del mundo conocido, e incluso del desconocido, a realizar doce aparentemente imposibles trabajos, con tal de tenerlo lo más lejos posible de su reino y con la esperanza (vana, como se demostró), de que en alguno de estos lances hallara la muerte, a ser posible atroz. Estos envenenados encargos incluían, por ejemplo, matar al león de Nemea y a la hidra de Lerna, capturar al jabalí de Erimanto y a la cierva del monte Cerinea e incluso quitarle al dios Hades su mascota, nada menos que el perro tricéfalo Cerbero, guardián del inframundo.

A raíz de esta rememoración de antiguos mitos, me vi sorprendido por un pensamiento intrusivo en el que mi subconsciente se preguntaba si acaso Pablo Ruz no estuviera o estuviese afrontando en este mandato algo parecido a los trabajos herculanos, perdón, hercúleos, obviando insalvables comparaciones espacio-temporales y sin la procelosa casuística del fornido semidiós. Algo así como sus propias pruebas cuya superación darían una perspectiva cabal de su talla como gobernante y líder, y si con ello se confirmarían los vaticinios que ya desde la cuna apuntaban a que su destino sería no ya ser rey de Micenas como Heracles, sino alcalde de Elche, como Vicente Quiles, Ramón Pastor o Diego Maciá (entre otros).

Así que imbuido de tal elucubración metafísica, repasé mentalmente algunos de estos grandes retos de legislatura que encara el alcalde ilicitano, emulando al mitológico personaje, cuya superación con éxito allanaría sin duda su camino hacia el Olimpo de los alcaldes de Elche con más de una legislatura (además de un jubileo). Helos aquí:

● Nuevo Mercado Central. Nuestro héroe afronta los últimos envites para rendir a esta despiadada criatura, que ya ha convertido en piedra con su diabólica mirada racionalista a una alcaldesa y un alcalde, mientras se hallaban dudando sobre cómo y por donde acometerla. De momento no excavará en el submundo de la plaza de las Flores en busca de un parking por si surge algún otro animal quimérico echando fuego y restos arqueológicos por sus fauces.

● Fachada de El Progreso. El aguerrido munícipe se dispone a sajarle a este espantoso ente sus venenosos puntales, que amenazaban con ir extendiendo sus dominios con cada fase lunar. En breve, valiéndose de una espada flamígera y un extintor (por si acaso: ya sabemos lo impulsivo que puede ser a veces el regidor), tratará de hacer retroceder al engendro varios metros atrás, donde quedará aprisionado entre nuevos barrotes y varios pisos.

● Convento de la Merced (antiguas Clarisas). El intrépido alcalde se adentra en el vetusto y encantado monasterio armado con un plano y dos cartabones (en calidad de armas arrojadizas), dispuesto a rendir y desterrar a los espectros del lugar, que arrastrando cadenas y ululando como posesos, han impedido hasta ahora que se profane su morada con algún nuevo proyecto, tras haber logrado ahuyentar a todos los que lo intentaron antes, ya fuera para un centro del conocimiento, un museo o un hotel-boutique.

● Segundo tramo de la Ronda Sur. Debe enfrentarse el audaz Pablo a los caprichosos designios de los dioses, que juegan al tenis (o a lo que jueguen las antiguas divinidades para atormentar a los mortales) pasándose la inacabada obra viaria del Gobierno central al Consell, volea del Consell al Ayuntamiento, passing-shot de nuevo al Consell, drive al ministerio y resto a Pimesa… «¡Oh, poderoso Zeus a ver si haces que me reciba el ministro Puente!», exclama, exhausto (y con razón), desde lo alto del puente colgante.

● Palacio de Congresos. En vista de que no avanza el proyecto ni con la ayuda de Eolo, nuestro héroe está dispuesto a viajar hasta el sagrado monte Tabayá (incluso encaramarse a la antena, si es preciso), para implorarle ayuda al dios Hefesto, capaz de crear estructuras arquitectónicas imposibles, como el trono dorado del mismísimo Zeus en el monte Olimpo. Estaría dispuesto el audaz Ruz a acarrear él mismo los sillares para su construcción desde las canteras de la sierra de Ferriol, con su descomunal fuerza de voluntad.

● El Tram-vía. Una de las pruebas más enconadas para el bizarro heliketano. Su amigo y protector Mazón, que ha sido transformado en una sirena por el dios del agua, Hydros, condenada a vagar eternamente por el trasvase Júcar-Vinalopó, le lanza sus cantos seductores tratando de embelesarle y engatusarle: «Pablo, apóyame en este infausto trance y tendrás tranvía, autobús de guiado óptico y lo que se presente…», le implora a nuestro héroe, que cae rendido ante tan armoniosos trinos. Varios concejales y algunos asesores tienen que sujetarlo fuertemente para impedir que salga corriendo hacia el pantano para unirse a la grácil sirena en su remontada del Vinalopó.

● Ampliar (por fin) el Parque Empresarial. Esta prueba evidenciará sin duda la talla del adalid ilicitano. Su antecesor pereció ante la pérfida hidra del inframundo burocrático con su maraña de cabezas reptilianas, cada cual más ponzoñosa, capaces de engullir ingentes cantidades de informes, estudios, escritos, comunicaciones, certificados, planos, providencias y diligencias. Una singladura administrativa que ya lleva camino de superar en duración al proceloso regreso de Ulises a Ítaca.

● Hacer hablar a Carlos González. Otro de los trabajos con enjundia que afronta nuestro héroe, que no sabe ya de qué artes echar mano ni a qué nigromancia recurrir para que su antecesor en la Alcaldía abra la boca en los plenos… o donde sea. Lo ha intentado visitando a Hermes, dios de la comunicación, la elocuencia, el lenguaje y la persuasión, sin aparente efecto. Pero no aflojará en el empeño, aunque tenga que recurrir a las pedrorretas.

Son estos trabajos (y algunos más que por cuestiones de espacio se han obviado) los que definirán el mandato de Pablo Ruz y el alcance de sus poderes municipales. Cabe reseñar que ya ha finalizado con éxito pruebas de sobrada envergadura, ante la que sus predecesores fracasaron, como extender el bus urbano a las pedanías. Por no hablar, una vez más, de su titánico empeño en ornar la ciudad con flores de temporada y farolas isabelinas y en mantener incólume la cruz de los caídos (alias de la concordia). Ora et labora.

Heracles/Hércules superó con éxito los doce trabajos y tras su muerte Zeus lo convirtió en dios y, de propina, en una constelación. ¿Habrá Galaxia Ruz en vida? Ánimo.