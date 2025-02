Obras son amores...

«Obras son amores, que no buenas razones», fue la forma en la que Santa Teresa de Jesús acuñó el famoso refrán, hoy conocido por todos, que viene a explicar el concepto de las grandes palabras o palabrería, afectando a la política y por supuesto a la vida de las personas.

Félix Lope de Vega utilizó este refrán en forma de comedia y como una obra, significando que en cuestiones de amores conviene dar pruebas a la persona amada del afecto que se siente, de manera que en un sentido general, se refiere a los que hablan mucho pero luego nada hacen o no cumplen lo prometido.

A su vez Miguel de Unamuno en su obra Fedra parafraseaba «Yo, Hipólito, no dudo de que nos quieres, ¡pero obras son amores y no buenas razones...»; así, en todo este contexto, puede situarse a la oposición política del PSOE en Elche cuando uno se pregunta: ¿Qué obras de calado social prometieron y no hicieron en sus sucesivos gobiernos anteriores?; y la respuesta es que hicieron algunas cosas, pero que todas juntas no igualan a las realizadas o puestas en marcha por el gobierno actual en tan solo un año y medio y de las referidas a la vía pública.

La incipiente actividad del gobierno actual no puede negarse, entendida como una transformación necesaria de Elche, con importantes avances y con una velocidad de crucero que supera con creces la de los anteriores gobiernos. Esto es así.

El comportamiento de la oposición en Elche, del PSOE al gobierno municipal del PP y Vox, denota que no le sienta nada bien la actividad de trabajo intenso de este gobierno en modo de obras públicas necesarias y el ritmo de ejecución presupuestaria, ambas cosas muy lejos, afortunadamente y respecto de los niveles del PSOE cuando gobernaba, y ellos lo saben bien.

Frente a los discursos cargados de promesas, palabras halagüeñas y lisonjeras que tuvimos en los sucesivos gobiernos del PSOE, este refrán propone observar la claridad y veracidad de las acciones del gobierno municipal en forma de obras concretas y necesarias en la vía pública, con la procura de mejorar Elche y a los ilicitanos e ilicitanas. Así, el refrán denuncia también la hipocresía, que por ende en esos momentos envuelve al propio PSOE, incluyendo al propio Pedro Sánchez también.

El refrán contiene un paralelismo obvio con la frase del Nuevo Testamento que reza: «Por los frutos los conocerán». La frase, atribuida a Jesús, es una metáfora entre la vida espiritual y el mundo vegetal. Son los frutos los que permiten reconocer el árbol. Ustedes me entienden verdad.

La queja infantil del PSOE es que un incontable número de obras en la ciudad sufren retrasos en su ejecución, de su puesta en servicio a la ciudadanía, este es el run run… de la queja, como medio áspero de hacer oposición sin consistencia y fácil, que suele utilizarse en política cuando tu adversario hace más que tú y no te queda otra opción que criticar el plazo de finalización de una obra, cuando lo que debieras valorar es que la política pública se está implementando y es necesaria.

Así las cosas, el hecho de que el propio PSOE en el gobierno anterior fuera bastante más laxo, lento e indeciso en tomar decisiones para mejorar la ciudad, del calibre de las actuales, hizo que poco o nada se pudiera criticar en este sentido, porque el que se mantiene en silencio no puede ser criticado por lo que habla, salvo que la peor crítica la recibas por no hablar, o por no hacer nada o muy poco, como fue el caso del PSOE, y que es la que se puede imputar precisamente a aquel gobierno progresista de izquierdas, como ellos se llaman.

Todo el mundo es consciente de que realizar obras es algo costoso y que, como norma general, suele llevar más tiempo del calculado, si esto sucede cuando planteamos hacer una pequeña reforma en nuestra vivienda habitual, cómo no va a suceder cuando se hace en la ciudad, y sencillamente porque la magnitud es diferente, comprendiendo por supuesto a las personas que puedan recibir o tener molestias por esto, cosa natural, todos en algún momento lo hemos sufrido.

La estrepitosa actividad del equipo de gobierno en actuaciones en la vía pública, no le gusta al PSOE, y por eso llega a afirmar por ejemplo que las obras del intercambiador de autobuses de la calle Doctor Caro debían acabar el día 11 de febrero, pero oiga si nos encontramos a mediados de febrero, vamos que nivel de precisión. ¿Qué más da si se hace bien y teniendo en cuenta los inconvenientes que presentan estas obras si acaban unos días o semanas después?. Lo lamentable es haber hecho cero, o «cero patatero» como se dice en el argot estudiantil.

Y así sucesivamente este tonto run run , con otras obras como la adaptación de las salas del Palacio de Altamira, el Centro Social de San Antón Travalón, la plataforma única de la calle José García Ferrández o que todavía no está abierto el refugio antiaéreo del Paseo Germanias, ahora Jardín de la Concordia, y alguna que otra tontería.

Pero lo que no se dice, que es lo que se calla por la oposición, es el reconocimiento precisamente de todo lo que se ha hecho y se ha terminado, que ya lo luce Elche, además de todas estas obras que acabarán terminándose, materia a la que en su momento dedicaré una glosa precisa y exhaustiva en la que el lector podrá comparar quién es quién y que hizo cada cual.

Es importante recordar lo positivo que ha tenido la alternancia en el poder de este gobierno local, porque supone una nueva inyección de energía, ideas, nuevos proyectos, es un alma nueva, y ahí es donde está el progreso; cuando se vota, el elegido o elegida está obligado a activar la agenda de gestión, es decir a hacer cosas por el pueblo; y eso está ocurriendo en Elche, que se encuentra en una posición progresiva de transformación, porque su líder, Pablo Ruz, responde a este concepto.

Esta alternancia nos enseña a todos, que nadie tiene la verdad absoluta y que el poder no es patrimonio de ningún partido, empresa, sindicato o familia, lo que deviene en que nunca los triunfos y las derrotas serán eternas, siempre se puede volver con nuevas ideas y mejores ímpetus.

Qué razón tenía Santa Teresa: «Obras son amores, que no buenas razones».