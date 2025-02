La Calle Mayor en «La Luz de las Imágenes». / E. SANMARTÍN

No es que sea muy adicto a las celebraciones de los cumpleaños, pues cuando te afectan tienes que sufrir una catarsis como si fuera un griego y purificarme ritualmente con el soplar unas velas que van incrementándose cada anualidad, para liberarme mediante una profunda meditación no solo de aquello que no haya podido realizar sino también de los errores cometidos. Aunque también sirva para recordar todo lo bueno que nos ha deparado ese año. Esperando que no nos ocurra al próximo todos los sinsabores que nos puedan venir y que no sean como en aquella película dirigida por Carlos Saura en 1979 titulada Mamá cumple cien años e interpretada por Rafaela Aparicio a la que veíamos descender desde el empíreo sobre un trono dorado, como si fuera un ascensor de cuentos de hadas.

Expedición oriolana a las Cortes Valencianas el 26 mayo 2010. / INFORMACIÓN

Pues bien, efectivamente hace veinte años, concretamente mañana lunes se cumple que el 24 de febrero de 2004 me nombraba por mayoría la Corporación municipal en pleno (PP, CL e IV y con la abstención del PSOE por una cuestión de forma) como cronista de la ciudad de Orihuela, después de haber fallecido el 23 de septiembre de 1996 mi respetado Pedro Dentell Yáñez, al que el 13 de octubre de 2004 se le dedicaba un homenaje póstumo. Meses después, el 24 de septiembre, tomaba posesión del cargo ante el alcalde José Manuel Medina Cañizares, dando fe de ello el secretario general del Ayuntamiento, Alfonso R. Martínez Franco.

Son muchas personas y cosas vividas por nuestra ciudad las que se agolpan en mi memoria en esos cuatro lustros, y que por tener que obrar objetivamente y sin interpretaciones como cronista, así como por el espacio que dispongo, solo voy a citar a la declaración de Orihuela como gran ciudad el 26 de mayo de 2010; el Hermanamiento con Zacatecas, en 2019, y las dos catástrofes que hemos vivido como la dana de ese año y la pandemia de la covid. En referencia a personas, recordar a todas las corporaciones municipales presididas por José Manuel Medina Cañizares, Mónica Isabel Lorente Ramón, Monserrate Guillén Sáez, Antonio Zapata Beltrán (accidental), Emilio Bascuñana Galiano, Carolina Gracia Gómez y al actual José Vegara Durá. Así como la comprensión y ayuda que he tenido durante estos veinte años por parte de ellos, con los que me he sentido bien colaborando en lo que se me ha demandado.

Pero dejemos a un lado todo esto y rememoremos algunos hechos de aquel pasado 2004, en que Orihuela tenía 68.778 habitantes, ocupando el cuarto lugar en la provincia tras Alicante, Elche y Torrevieja, y el sexto en la Comunidad Valenciana después de estas y de Valencia y Castellón. La Corporación municipal del Excmo. Ayuntamiento de Orihuela estaba constituida por veinticinco concejales, de los cuales catorce pertenecían al Partido Popular, seis al Partido Centro Liberal cuatro al Partido Socialista Obrero Español y uno al partido de Izquierda-Los Verdes.

Dentro de acontecidos durante el año 2004, además del estreno el 27 de enero del nuevo Salón de Plenos de las Casas Consistoriales con capacidad para el público de 49 personas, hay que señalar la exposición «La Luz de las Imágenes. Semblantes de la vida», en sus últimos meses y clausura, en la que se contabilizaron un total de 536.475 visitantes. Para la que se había restaurado la Catedral, las iglesias de las Santas Justa y Rufina, Santiago y Santo Domingo y el Palacio Episcopal. Sin embargo, todavía se encontraban sin desmontar los andamios en la portada del convento del Colegio Santo Domingo, tras el desprendimiento casi once meses antes de dos metros de voladizos de tejas y ladrillos en dicha zona de la fachada.

En las elecciones generales celebradas el 14 de marzo el Partido Popular obtuvo 19.397 votos y el Partido Socialista Obrero Español, 10.556. En las mismas, obtuvo un escaño para el Congreso por Madrid como diputado por el PSOE el oriolano Antonio Gutiérrez, que desde 1987 a 1999 fue secretario general de Comisiones Obreras. Con respecto a las elecciones europeas que se llevaron a cabo el 13 de junio, el PP obtuvo 113.466 votos, el PSOE 6.630 e Izquierda Verde 40 votos.

En la segunda quincena de julio, el PSOE recordaba la necesidad de la construcción de una vía rápida entre Orihuela y la costa, y las ampliaciones de los institutos Tháder y Espeñetas y de los colegios públicos Andrés Manjón y Miguel Hernández, así como la construcción del centro de salud del Rabaloche. Por su parte, el Centro Liberal solicitaba al equipo de gobierno en el Ayuntamiento la elaboración de un «Plan Estratégico de Desarrollo Local». El 29 de septiembre, el CL se lamentaba por no haber sido invitados a actos de homenaje institucionales, tales como el recibido por la gimnasta olímpica Isabel Pagán y la presentación del cronista de la ciudad.

La Diputación Provincial de Alicante concluía en Orihuela los actos que habían organizado con motivo de los «25 años de ayuntamientos democráticos». Para ello, en el marco del Colegio de Santo Domingo se celebró el Día de la Provincia.

Además de la Iglesia Católica, en la ciudad existían otras confesiones religiosas como los Testigos Cristianos de Jehová, Adventistas y Musulmanes. Estos últimos tenían su mezquita en los bajos de un edificio de la calle de la Feria (Doctor Sarget) frente a la plaza del Salvador.

Con respecto a la Iglesia Católica, el obispo de la Diócesis de Orihuela-Alicante, Victorio Oliver Domingo, clausuraba el domingo 7 de noviembre en la parroquia del Salvador la visita pastoral al Arciprestazgo-I.

En la pedanía de Los Desamparados se reabría su iglesia después de catorce años de obras de reformas, iniciadas en 1999 por el párroco Enrique Jordá, cambiándose el tejado y saneando sus muros. Por otro lado, se instaló un retablo de talla en madera en el altar mayor obra del maestro murciano Juan Cascales y otro en la capilla del Cristo. Asimismo, de igual forma, en la pedanía de Molíns se llevaba a cabo la bendición por el obispo Oliver, el 5 de diciembre, de su templo parroquial dedicado al Ecce-Homo (1788), tras las obras de rehabilitación, y se urbanizaba la plaza de la Iglesia.

En el mes de julio se detectaba una plaga de termitas con que se veía afectado el Santuario de Nuestra Señora de Monserrate, actuando urgentemente en este sentido su Archicofradía.

En este año fue nombrado Caballero Cubierto Francisco Sáez Sironi, al que se le entregó la distinción el Sábado Santo 10 de abril. Pero, debido a la lluvia, el acto que debía haberse efectuado en el patio de la Universidad del Colegio Santo Domingo se llevó a cabo en el interior de su iglesia, y la recepción posterior en el claustro del convento. La procesión del Santo Entierro fue suspendida por tal motivo. Pero sí se disfrutó del pasacalle a pesar de la inclemencia del tiempo. Por otro lado, fue nombrado Eladio Aniorte Aparicio como Síndico Portador de la Gloriosa Enseña de El Oriol, cumpliéndose en este año de 2004 el decimotercero que se realizaba. La tradicional Misa del Pájaro, con la asistencia del obispo de la Diócesis, Victorio Oliver Domingo, como es tradicional tuvo por marco la Iglesia de las Santas Justa y Rufina, siendo predicador del sermón de la Reconquista el sacerdote oriolano, natural del Camino Enmedio, Miguel Ángel Cerezo Saura. En la misma participaron los miembros de la Asociación de Fiestas de Moros y Cristianos Santas Justa y Rufina, con la Armengola 2004, Marisa Vidal; el embajador moro, Baldomero Giménez García, y el embajador cristiano, Pablo García Alcocer.

Dentro de las distinciones anuales que efectuaba el Excmo. Ayuntamiento, a través de su Concejalía de Mujer y Bienestar Social, fue distinguida como Mujer Oriolana 2004, Ana María Cayuelas López, directora del colegio público de La Aparecida, siendo la tercera vez que se otorgaba esta distinción.

Son muchos más asuntos los que se vivieron sobre la vida ciudadana en el ya lejano 2004, y de ellos daremos cuenta en otra ocasión. De momento, sabemos que han transcurrido veinte años y que tal vez haya que apagar otras tantas velas.