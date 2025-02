Fotograma de la película "Mi pie izquierdo" (1989). / INFORMACIÓN

Creo que la mayoría de quienes habitualmente me leéis lo sabéis, pero al igual que Christy Brown, poeta, pintor y escritor con parálisis cerebral, cuya historia vital se hizo posible y conocida en la piel del actor Daniel Day-Lewis con una interpretación magistral en la gran pantalla con el largometraje Mi pie izquierdo.

En esta película se narran las dificultades de este hombre con discapacidad, en una familia obrera en los años 50 y aquellas dificultades con las que se va encontrando, explicado de manera exquisita tanto en la manera en la que se narra su historia como en la ambientación social del momento al que hace referencia, lo que nos deja con la boca abierta.

Incluso, el hecho de que fuera premiada con dos Oscars, el de mejor actor principal para Daniel Day-Lewis y el de mejor actriz secundaria para Brenda Fricker, creo que ejercía una doble función, pues premiaban la excelencia actoral de quienes los representaban y, al mismo tiempo, suponía un reconocimiento a quienes fueron estas personas en la vida real. Pues tanto el protagonista, como su madre, lo merecen también en la vida real tal y como se observa en la lucha cotidiana del día a día con el único apoyo real de su pie izquierdo, con el que hacía absolutamente todo, hasta pintar. Si no habéis visto este clásico, no os la perdáis.

Seguramente os estaréis preguntando, ¿por qué traigo a colación esta película de 1990? Pues si bien es cierto que es una de las películas donde mejor se retrata la discapacidad y las dificultades que en torno a ella nos encontramos, pues fue una avanzada a su tiempo, también es cierto que últimamente estoy trabajando con ella y con otras películas por un proyecto que viene en camino.

Pero más allá de eso, la verdadera razón por la que me ha venido a la mente esta película es porque acabo de sufrir una recaída en la tendinitis de mi brazo derecho. Esa parte del cuerpo todoterreno que me ayuda a seguir adelante cada día, al igual que a Christy Brown le sucedía con su pie izquierdo. A mí, al igual que a él, me cuesta mucho mover el resto del cuerpo y mi principal apoyo es mi brazo derecho. A diferencia de él, yo puedo hablar con claridad y eso me permite poder realizar estos artículos, pero aún así, en momentos como este, donde debo reposar prácticamente la columna vertebral de mi cuerpo, que es mi brazo derecho, me pongo en el lugar del protagonista.

Así que esta es la razón que me lleva a hablar de esta película, pues es posible que durante unos días esté algo desaparecida, dándole todo el reposo posible a este brazo, que es mi bastón en la vida cotidiana y en mi independencia. Afortunadamente, puedo seguir escribiendo los artículos gracias a la tecnología que me permite hacerlo mediante programas de voz.

El resto de actividades cotidianas, son más difíciles de realizar, por no decir casi imposible, sin mi brazo derecho, pues en el izquierdo apenas tengo movilidad.

Por ello, es posible que durante un par de semanas, más allá de estos artículos que serán mi ventana a la realidad, me veréis en pocos espacios. Únicamente en aquellos a los que pueda desplazarme en TRAM y que no supongan una sobrecarga para ese brazo, que es fundamental en mi día a día y sin el cual no sé qué haría.

Mi brazo derecho también merecería una película, como le sucedió a Christy Brown con Mi pie izquierdo. En este caso, el Oscar se lo daremos a todas las personas que me ayudan a cuidar mi brazo todos los días, pues es fundamental para mí.

Pero todavía me queda camino por «andar», como diría el cantautor argentino Alejandro Lerner, con ese brazo derecho que me marca lo dolorosa que resulta la senda de quienes nos gobiernan de espaldas a la ciudadanía. Contrariamente a lo que sucede con mi brazo derecho, que está deseando volver a la cotidianidad para poder seguir trabajando por quienes más lo necesitan, pues el brazo es el derecho, pero de ideología socialista y, por supuesto, de izquierdas. Con toda esta explicación ya podéis entender mi situación actual y el título de mi película de ayer, hoy y mañana: «Mi brazo derecho». Espero tenerlo pronto más recuperado y que siga siendo el protagonista de mi vida a pesar de no salir en la gran pantalla.