Memòria, amnèsia, civilitat, barbàrie

Paratge d'Algorós on es trobà el mosaic de Galatea. / INFORMACIÓN

El començament d’aquesta història és simple: un gran esdeveniment a l’Elx del segle XIX, que evidencià la importància arqueològica del municipi i serví per a demostrar definitivament que l’Ilici romana es trobava a Elx, no a Alacant, fou el descobriment per Aurelià Ibarra el 1861 en Algorós de les restes d’una construcció romana (datada recentment en el segle IV dC) de gran extensió superficial (85×60 m) que podia ser una vil·la senyorial, uns banys suburbans o un mausoleu familiar, situada en l’encreuament de dos «limes» de la Centuriació d’Ilici, a ponent de l’Alcúdia. El jaciment comprenia una superfície considerable (300-400 m²) i s’hi trobaren restes d’objectes i de decoració, grans murs lineals i curvilinis, paviments i mosaics.

Els dos fragments que han quedat dels grans mosaics policroms de la vil·la romana d’Algorós: el mig cos de la nereida Galatea, amb la cua de l’hipocamp darrere, i el rètol.

Una mica més al nord, el 1862 van eixir encara a la llum més ruïnes romanes, amb mosaics, murs i objectes. D’aquells mosaics, força ben conservats, en destacava un longitudinal (2,93×11,80 m) centrat per la figura de Galatea, la nereida enamorada del pastor Acis, segrestada pel cíclop Polifem, un personatge mitològic representat sovint en l’art romà i renaixentista (com també en la música barroca: recordem Haendel) navegant sobre l’aigua entre una cort d’animals marins.

En aparèixer la grandiosa obra d’art, el propietari, generosament, la donà a l’Acadèmia de la Història, però a Elx s’encetà un important moviment cívic, del qual se’n féu ressò l’Ajuntament, per a intentar, com deien les actes municipals, «que no se estraiga dicho monumento histórico del punto que hoy ocupa.» El Consistori, per tal que l’Acadèmia deixàs la troballa a Elx, en possessió de l’Ajuntament, nomenà una comissió, la qual s’entrevistà amb la comissió de l’Acadèmia que havia vingut a extraure i emportarse el grandiós mosaic. Aquesta, tanmateix, no tenia autoritat per a resoldre i l’Ajuntament es dirigí directament a l’Acadèmia. El resultat de les gestions fou que la institució accedí a la petició municipal i, reservantse el dret de propietat, permeté mantenir el mosaic a Elx, de la qual cosa, segons l’acta municipal, «se alegró tanto la Corporación como el propietario de la finca». Una de les condicions imposades fou la de fer obres, a compte municipal, per a protegir la peça, segons un pressupost enviat per la Comissió Provincial de Monuments.

Memòria, amnèsia, civilitat, barbàrie

La repercussió de la troballa fou tan gran que el gravador Eusebio de Letre imprimí, a partir dels dibuixos d’Aurelià, dues cromolitografies per a la Imprenta y Calcografía Nacional on es representava tot el jaciment, amb els mosaics i diversos detalls, destacant el fragment central amb la nereida cavalcant l’hipocamp envoltada de peixos. Les làmines formaven part d’una publicació finançada pel Ministerio de Fomento («Monumentos Arquitectónicos de España») on es replegava el patrimoni arquitectònic espanyol, una obra de luxe amb estampes de qualitat: 134, amb text i 147, sense text.

C. Papí ha fet la historiografia del jaciment (2008), i R. Lorenzo, que n’ha estudiat aquella «monumental residència senyorial campestre» (2020), assenyala com «una élite llevó consigo, o bien copió, los patrones itálicos de representación social doméstica en torno a un atrio y con pinturas parietales y ricos pavimentos que daban razón del alto estatus de sus propietarios»; també, que aquí els dissenys es caracteritzaven per l’ús de sanefes amb esvàstiques y dobles T, amb alternança de quadrats, i trenes que dibuixaven quadrats o rectangles.

Si el començament de la història fou simple, el final, també: malgrat l’interès mostrat pel municipi i el cobert que s’hi construí per arrecerarlo, quasi tot el mosaic fou destruït les dècades següents. Puc imaginar l’avarícia del propietari de la hisenda, un dels molts cobdiciosos que ha parit aquest poble; imagine les mules, l’aladre i la rella llaurant sense compassió, entre malediccions i renecs (com un crit de guerra: «¡Això no val per a res!»), les tessel·les acolorides del mosaic, els peixos que nedaven per la mar, les onades, la maneta, els peuets i la túnica de la nimfa, les potes i el cos del cavall marí, els nusos de Salomó, simples i dobles, els talls vegetals ondulants, les volutes i les sanefes de les vores, les figures geomètriques. Així, a pic i pala, ho arrasaren tot, cimentació inclosa, per a plantar-hi cereals i hortalisses (i ara, ni això: tant el jaciment com l’agricultura han quedat sepultats sota unes naus industrials monstruoses).

A més dels objectes mobles, comprats a la vídua d’Aurelià pel Museo Arqueológico Nacional, dels mosaics només se’n salvaren dos petits fragments: la part superior del cos de Galatea amb la cua de l’hipocamp (66×70×3 cm), adquirit pel Museo Arqueológico, ara en dipòsit al Museu de la Universitat d’Alacant, i el rètol, molt malmès (25×70,5 cm), ara al Museu Arqueològic i d’Història d’Elx.

Amb les runes triturades (pedres, marbre, cement, morter de calç, formigó) els propietaris pavimentaren un caminal de la finca. Al llibre «Illici...» es pot llegir el «intenso pesar» que homes com Aurelià i Pere Ibarra sentien al davant d’aquella pèrdua irreparable i (si la seua pertinença a la burgesia els ho permetia) la rancúnia contra uns governants impius i farisaics que protagonitzaren, per acció i per omissió, tant de mal i tanta destrossa en la memòria material d’Elx: «Vergüenza da relatar el desatento hospedaje que dieron nuestras autoridades y corporaciones a aquellos restos, náufragos de otras edades que llegaban hasta la nuestra para hablarnos del pasado a que pertenecían, pero debe decirse la verdad, aunque nos rebaje ante los extraños, para que esa vergüenza sea castigo de la falta cometida. Ya que todo se perdió y de los más importantes monumentos de Illici no restan más que las copias imperfectas que de los mismos sacamos; ya que no podemos, después de cuanto hicimos, hacer otra cosa que consignar en este libro un pálido reflejo de lo que vimos, le dejamos a Elche su recuerdo, aunque no sea en la forma que se merece, confiando que algún día pueda servir de aliciente a sus ilustrados hijos para proseguir la empresa que otros antes que nosotros emprendieron, que nosotros con ardor acometimos solos y no pudimos proseguir porque era sobrado grande para la debilidad de nuestras fuerzas».

I us ho confesse: encara fa mal llegir aquestes coses i si les escric, no és per un plaer morbós, sinó perquè senc que, enfront d’una raça de panxacontents i xovinistes, insensibles i nocius, els que estimem Elx amb els ulls del cos i de l’esperit ben oberts, tenim un deure civil ineludible: lluitar contra l’amnèsia col·lectiva, fer memòria de les pèrdues que hem sofert al llarg dels segles (i també ara: mireu la destrucció que el CEU -¡una universitat!- està fent al cinema Capitolio), mantenir obertes les ferides i aturar el pas dels bàrbars, encara que això siga el turment de Sísif: espentar una pedra fins pujar-la dalt d’un cim sabent que en arribar, els déus la faran regolar eternament cap a baix. Gamoneda escrigué un poemari titulat «Arden las pérdidas» i, en efecte, quan contemple els dos petits fragments que han sobreviscut del mosaic de Galatea, quan mire la cromolitografia de Letre, quan pense quantes coses hem perdut i seguim perdent a Elx cada dia, senc com cremen les pèrdues, com ens abrasa l’ànima tanta destrucció, tanta ignorància, tanta maldat, tant malgovern, tanta rapacitat, com la que al segle XIX s’escampava i s’ensenyoria, igual que ara, d’aquest poble malfadat.