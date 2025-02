Tercer aniversario de la guerra de Ucrania.Una paz justa y verdadera, o no será

Una paz justa y verdadera, o no será.

Se cumple el tercer aniversario del inicio de la guerra en Ucrania. Aquel 24 de febrero de 2022 más de ocho millones de ucranianos huyeron de su país, del horror de la guerra, un éxodo sin precedentes en la historia reciente de Europa.

Fue la primera vez que la Unión Europea tuvo que activar la directiva de protección temporal para garantizar a las personas desplazadas, permiso de residencia y trabajo, además de proporcionarles sanidad, educación y ayudas económicas.

El Gobierno de España mostró desde el minuto uno su solidaridad con el pueblo ucraniano. España acogió a casi 168.000 personas, siendo uno de los países que más protección temporal otorgó.

El plan de acogida español dio una respuesta rápida con una red de centros de atención y derivación para su primera acogida y facilitar los trámites a las personas refugiadas.

Un centro referente en España en la acogida fue el de Alicante, en Ciudad de la Luz, habilitado en tiempo récord para recibir a las personas que huían, que lo habían perdido todo, incluido a sus seres queridos.

En este centro de Alicante trabajaron un centenar de personas entre Cruz Roja, Policía Nacional, funcionarios del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social, ACNUR, Generalitat Valenciana, voluntarios... Además de darles la primera asistencia y facilitarles alojamiento y comida. se les tramitaba en menos de 24 horas el documento de protección temporal que les habilitaba para trabajar y residir. Finalmente, los refugiados eran derivados a plazas más estables y en acogida familiar. Hoy aún tenemos refugiados ucranianos en centros de protección internacional, repartidos por toda la provincia.

El horror de la guerra separó a muchas familias, dejando a los hombres en el frente y las mujeres y los niños, huyendo de su país.

Los últimos años como subdelegada del Gobierno en Alicante nunca no los voy a olvidar. He vivido muchos momentos con las personas refugiadas y con el equipo encargado de atenderles. De aquellos días y de ese tiempo hay dos cosas que nunca olvidaré. Una, el océano de solidaridad de la ciudadanía de toda la provincia de Alicante, la ayuda que prestaron y su caluroso recibimiento. Pero, sobre todo, nunca olvidaré la sonrisa de los niños y las niñas desplazados que, a pesar del horror de lo vivido y de ver a sus familias rotas, nunca perdieron la inocencia de sonreír ante la tragedia. Y tampoco olvidaré la palabra que siempre nos regalaban: «Gracias». Aquellos días y aquellas noches abrazados en el dolor, intenté que aquellas primeras navidades fuera de su país vivieran algo de ilusión los más pequeños. Agradezco a las empresas jugueteras de la provincia su entrega para que los niños tuvieran su juguete. Y a todo el personal de la subdelegación su implicación cuando les recibíamos para invitarles a desayunar y entregarles los libros que los funcionarios les regalaban. O cuando les llevamos al campo del Hércules y les recibieron los jugadores. O cuando les llevamos a ver un partido de fútbol con la generosidad del equipo local. Nos dieron un ejemplo de fortaleza, cariño y generosidad.

Han pasado tres años y muchas cosas han cambiado, pero la guerra continúa.

Es un clamor que la paz en Ucrania y la seguridad en Europa no la pueden imponer. La paz en Europa la tienen que acordar necesariamente los ucranianos y los europeos. En el orden internacional no podemos aceptar que no se respete la soberanía de las naciones y mucho menos aceptar que Ucrania tenga que someterse y humillarse ante el agresor.

La paz tiene que ser justa y duradera, o no será.

El presidente Zelenski fue elegido legítimamente con el voto de los ucranianos en unas elecciones libres, y son ellos los que han luchado y han sufrido por la integridad de su territorio.

En esta guerra hay un claro agresor, que es Vladimir Putin, y un agredido que es el pueblo ucraniano.

Tristemente, este tercer aniversario de la guerra en Ucrania coincide con la llegada de Trump al poder en Estados Unidos. En tan solo un mes este mandatario ha trastocado el tablero del orden internacional y la necesaria paz en el mundo.

Ni las sanciones ni las amenazas políticas han logrado detener a Putin, que ahora del brazo de la política imperialista de Trump, pretende doblegar al pueblo ucraniano, imponiéndoles una paz obligada y humillada.

No es tolerable que en el siglo XXI el presidente de Estados Unidos llame «dictador» al líder ucraniano. Volodímir Zelenski fue elegido presidente en 2019 y podría haberse presentado a la reelección en abril de 2024, pero no pudo hacerlo por la ley marcial de la guerra.

Una guerra injusta que ha devastado el país, destrozando infraestructuras, desplazando, hiriendo y matando a millones de personas. Una tragedia innegable que ya dura demasiado tiempo.

Ucrania es un ejemplo del límite de la resistencia humana, porque Ucrania no solo defiende su territorio, también defiende su identidad y su derecho a un futuro en paz.

Señor Trump, «Ucrania es una democracia y la Rusia de Putin no lo es».

La seguridad de Ucrania será la seguridad de Europa y todos los europeos.