El corrimiento

Alberto Núñez Feijóo y Carlos Mazón, el pasado 9 de enero, en una visita a Valencia. / Francisco Calabuig / LEV

El garbeo por los Madriles no ha caído en saco roto. En una sociedad de la información con tantas tertulias que tendría al propio McLuhan cazando moscas, un interviniente poco sospechoso, escorado al área económica y divulgador de la investigación biotecnológica, sentenció: «No solo el Gobierno sabe muchas cosas y por eso Mazón no ha querido contestarlas, me consta que en el pepé están absolutamente desconcertados con la estrategia que lleva a cabo. Se conocen cosas a las que no quieren darles luz lo suficientemente graves como para que Génova evite respaldarlo». Salvo que sepan que el día de marras ni siquiera fue a comer, no sé qué puede ser peor que lo que viene televisando.

Sin ir más lejos recitar en defensa propia las dieciséis supuestas llamadas encaradas en las conflictivas horas de la presunta sobremesa. Y de ser ciertas, que ya hay que ser creyente, ¿no vio la necesidad tras unas cuantas en el arranque con la titular de Emergencias de dejar el telefonito y desplazarse para tomar el mando en vivo y en directo puesto que deja traslucir que lo tenían al tanto de la situación? En qué cree que se basa la responsabilidad del presidente de una Comunidad, ¿en coger el timón ante adversidades amenazadoras que se presentan para la población o en coleccionar por las redes fotos de postureo cuando el tiempo acompaña? No hace falta que conteste; todo el mundo lo sabe.

Él también percibe que el recorrido que tiene por delante es el que es. De modo que va fabricándose un camino propio. El caso es asirse. En torno a las mismas horas en que, a través de Faes, Aznar le decía de todo a Vox por su fe al trumpismo convirtiéndose en la «quinta columna del Putin Club» -muy sutil-, el mandamás del Consell ponía por las nubes a Santiago Abascal en la previa a presentar los presupuestos y resaltaba la extraordinaria relación. Este embelesamiento coincide también con la guerra a muerte entre quienes eran uña y carne: Abascal y Losantos. Mucho mejor para Mazón. Ya barrunta que no habrá quien le haga sombra en el Putin Club.