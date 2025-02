Don Carnal y mi peluca rubia

La Plaça de Baix, a rebosar de gente de todas las edades en el Carnaval del año pasado. / ÁXEL ÁLVAREZ

Febrero es el mes del año más peculiar de todo el calendario, un mes que parece insignificante, sin importancia ni trascendencia, uno más, pero es un mes que tiene un deje arrabalero que no veas, con ambiente de farolillos festivaleros y de un carácter más que ambivalente. Se trata de un mes único en su especie, diferente al resto y por ello, o debido a ello, es un mes enloquecido. De él dice el refranero: «Febrerillo el loco, con sus veintiocho; pero si bisiesto fuere, cuenta días veintinueve».

En febrero hay de todo, comenzamos celebrando el Benidorm Fest que, si no lo saben, ganó Melody, la de los gorilas, pero ahora con la canción Esa diva. ¡Qué San Judas Tadeo, patrón de los imposibles nos proteja y ayude! Y continuamos festejando la Candelaria -«Si la Candelaria plora l´hivern es fora»-, San Blas, San Valentín y conmemorando, entre otros, el día mundial de la Nutella; del hombre del tiempo; de la pizza, de la radio; del soltero; del pangolín. ¿Se acuerdan de él? Ese animal con forma de armadillo que nadie conocía y que se hizo famoso con lo del covid 19 porque los chinos dijeron que el origen de la pandemia se produjo porque este animalillo se había comido un murciélago que tenía el virus, y luego una familia de Wuhan se había comido al pangolín, en vez de comerse media docena de gambas a la plancha. Vamos y vamos, que aún nos pasa poco; seguimos celebrando el día mundial de los amores imposibles; el del barman; el del pistacho y acabamos en todo lo alto con el Carnaval.

He de reconocerles que nunca, y cuando digo nunca es nunca, me he sentido identificado con las celebraciones carnavalescas. Eso de disfrazarme no va conmigo, toda vez que considero que casi siempre voy disfrazado, pero de incógnito, pero ello no quita que se trate de una celebración con suficiente identidad como para detenernos en ella.

El Carnaval es una fiesta, un desmadre que ofrece a todos sus participantes la posibilidad de convertirse, solo por un día, en cualquier cosa, o simplemente disfrutar de un espectáculo sin igual. A diferencia de otras festividades, el Carnaval no tiene una fecha fija en el calendario, sino que su celebración está determinada en la tradición católica por el Jueves Santo, que marca el inicio de la Semana Santa, y cuya fecha varía cada año según el calendario lunar. De tal forma, el Carnaval siempre tiene lugar 40 días antes del Jueves Santo y finalizando con el Miércoles de Ceniza, cuando da inicio la Cuaresma.

El origen de esta festividad se remonta a la antigüedad. Antes de la cristianización del Imperio Romano, esta sociedad creía en una serie de dioses que protegían distintos ámbitos de la vida, entre ellos Saturno o Baco, y organizaban en honor a ellos una serie de fiestas desenfrenadas y llenas de excesos relacionadas con el fin de la siembra de invierno, el equinoccio de primavera y la fertilidad de un nuevo ciclo. En ellas se hacían grandes banquetes y bailes, usando disfraces o máscaras que adornaban la celebración. No obstante, la sociedad romana no fue la única en llevar a cabo este tipo de celebraciones en favor de la siembra y la fertilidad. Algo muy similar ocurría en la antigua Grecia, donde en cambio veneraban principalmente a los dioses Pan y Dionisio. En estas fiestas llenas de excesos también había procesiones y representaciones teatrales, donde la población se aglomeraba para disfrutar del espectáculo. Curiosamente, en la mitología griega, aparece la figura de Momo, el dios de la burla y el sarcasmo. De hecho, en la actualidad, en algunos países de América Latina, uno de los personajes centrales de los Carnavales es el Rey Momo, al que se le entrega cada año las llaves de la ciudad. Por su parte, en el antiguo Egipto, consagraban a la diosa de la fertilidad, Isis, en una festividad llena de alegría y libertad. Tras el equinoccio de primavera tenía lugar el inicio de la época más adecuada para la navegación. El momento era conmemorado con la procesión de los carrus navalis, unos barcos de madera con ruedas que paseaban una estatua de Isis, decorados con flores, y acompañados por bailes y sacerdotes enmascarados. Esta tradición pudo haber dado lugar a las carrozas de Carnaval que conocemos actualmente. Además, del término carrus navalis pudo también haber surgido la palabra carnaval.

Con la llegada del cristianismo y la imposición de la Cuaresma, un periodo de 40 días caracterizado por la austeridad, la abstinencia y el ayuno, estas grandes fiestas paganas se mantuvieron como una forma de compensación previa al inicio de la prohibición de comer carne. Así, el término carnaval podría haber derivado de la expresión en latín carnem levare, «quitar la carne». En estas fiestas donde casi todo estaba permitido, los disfraces y también las máscaras seguían usándose, esta vez adoptando un papel más importante que el del simple entretenimiento: ofrecían a los participantes cierta privacidad y resguardo de la reputación en una nueva sociedad que en algunos aspectos era mucho más restrictiva.

El origen de los carnavales en España se sitúa en la Edad Media, pero no fue hasta el Renacimiento cuando empezó a recoger una cultura tradicional propia, debiendo resaltar el denominado «Entierro de la Sardina», ceremonia de origen español que se celebra el último miércoles de Carnaval con el cual se pone el broche final a esta festividad, y que consiste en la celebración por las calles de un desfile carnavalesco que parodia un cortejo fúnebre, finalizando el acto con la quema de una figura en forma de sardina.

En nuestra ciudad, la celebración del Carnaval es un tanto descafeinada, máxime si la comparamos con la que organizan ciudades hermanas y muy cercanas como Alicante o Murcia. Nuestro Carnaval se celebra en el ámbito infantil o escolar mayoritariamente, pero con la presencia, eso sí, de las Reinas y Damas de las Fiestas, ¡faltaría más! A nuestro Carnaval le falta un impulso, un I+D que le dé nuevos aires, no sirven las aportaciones desinteresadas que hacen grupos de jóvenes como mi hijo Pepe y sus amigas que todos los años se disfrazan, este año van de Lorax, todo un espectáculo sin parangón. Sería bueno que nuestros políticos contribuyeran apasionadamente a involucrarse en esta festividad y por un día a disfrazarse y a imbuirse de la alegría, la fantasía y el entusiasmo del Carnaval, que ya vale de pelearse en los plenos, qué no daríamos por verlos encima de una carroza disfrazados: arriba del todo, en lo más alto, al alcalde vestido de Luis XIV; luego, un escalón más bajo, a los concejales del grupo de gobierno, vestidos de bomberos, policías, albañiles, profesores, jardineros, eso sí, todos con pantalones tobilleros y zapatos castellanos sin calcetines; mantillas, enfermeras o enfermeros, siempre recatados como Dios manda, o pueden revestirse los más valientes de toreros, cupidos, de Sherlock Holmes o del profesor Moriarty y alrededor de ellos tirando confeti todos los asesores disfrazados de minions y todo ello mientras graciosamente se contonean sugerente y recatadamente al son de la letra de la canción La vida es un carnaval de Celia Cruz. «¿Y la oposición?», se preguntarán ustedes, ellos también deberían participar, eso sí, sin carroza, andando, que para eso son la oposición y no gobiernan, ahora bien, sus disfraces pueden ser más variados. Carlos González puede utilizar el de Harpo Marx, por lo que dicen que no habla y los demás a su libre albedrío pueden utilizar el de banderillero, tonadillera, churrero, pintora o cazador de mariposas, mientras saludan al público expectante y suena en la voz de Gracita Morales la letra de la canción Gracias por venir. Madre mía, si esto se hiciera, ríanse ustedes de los Carnavales de Cádiz.

Mientras tanto, febrero se muere enloquecido de fiesta y celebraciones para dar paso a la Cuaresma y a la penitencia de mes de marzo, aprovechen esos días y carnavalescamente disfruten, que la vida son dos días. Por eso yo ya llevo puesta una peluca rubia y los zapatos de tacón de aguja, que como dijo Sylvester Stallone: «Si vas a ser un fracaso, al menos sé uno en algo que disfrutes».