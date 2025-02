¿Apreciamos en Occidente lo privilegiados que somos?

Una embarazada atendida por Rafiki África / INFORMACIÓN

Hay personas que te cuentan que la vida en el tercer mundo es muy auténtica. Te venden que hay que despreciar la cultura y economía moderna. Nada más lejos de la realidad.

En las zonas más pobres del mundo la esperanza de vida no llega a los 40 años. Entre otras cosas porque no hay agua limpia, ni tiendas donde comprar comida. De hecho, no hay ni dinero. Que te roben y te peguen una paliza es el pan nuestro de cada día, y no puedes quejarte a nadie. Si contraes cualquier enfermedad grave, lo más probable es que la casques. Si te rompes la pierna o tienes una infección ocular, nadie te curará. Por no hablar de las sequías, que dejan inutilizables miles de hectáreas de tierra cultivable y perpetúan la desnutrición. Es un mundo de hambre, muerte y oscuridad…. Y sin cervecitas, ya que la mayoría de los sitios tienen prohibido el alcohol.

Y todo esto, siendo hombre. Si eres mujer, prepárate para la mutilación genital femenina, la ablación del clítoris. Muchas mueren desangradas y, caso de sobrevivir, tienen trastornos psicológicos, complicaciones en el parto o infecciones de orina. Recientemente, el servicio de salud canario ha identificado 72 nuevos casos en inmigrantes africanos. ¿Alguien se atreve a decir que “son sus costumbres y hay que respetarlas”?

En esos países, cuando una esposa es violada, la encarcelan o la lapidan por adúltera, ya que se entiende que ella estaba provocando al agresor. Si una chica quiere vestirse con una falda corta y maquillarse, se le considera una prostituta a la que se puede maltratar. Allí la mujer no es más que un objeto, a quién muchas veces no dejan estudiar, para que sea incapaz de pensar por sí misma. Los latigazos, incluso la pena de muerte, están permitidos si no llevas velo. Tienen los empleos más precarios, con pocas oportunidades de promoción y apenas derechos. Existe la poligamia, los hombres pueden casarse con cuántas mujeres deseen, así como infringirles castigos corporales.

Si eres gay, no es mucho mejor tu perspectiva vital. En la mayoría de los países de África del Norte la homosexualidad está penalizada con severidad. De hecho, en Nigeria y Mauritania se castiga con la pena de muerte. En Palestina les cuelgan de una grúa. El único país africano que ha adoptado la ley de matrimonio entre personas del mismo sexo es Sudáfrica, curiosamente el país que tiene el PIB más alto de todo el continente.

Resulta, por tanto, sorprendente que estos países, donde maltratan a las mujeres y a la comunidad LGTBI, sean tan defendidos por algunas personas con un credo político que dice exactamente lo contrario. Pero, como nunca se escribió en el Quijote, “cosas veredes, amigo Sancho”. ¿O era “Sánchez”? ¡Si es que no me entero!

Con esta situación tan terrible, no es de extrañar que muchos se suban a una patera. Ahora bien, si estos hombres, que tienen esta percepción de la realidad tan machista y homófoba, vienen a vivir a un país europeo,¿cómo podemos hacerles entender que están equivocados? Supongo que no sorprende que, siendo el 12 % de las mujeres en España extranjeras, el 52 % de las asesinadas lo sean también.

¿Tenemos culpa los europeos de ésto? Según mi modesto entender, sí. Durante siglos extrajimos sus recursos naturales, saqueando sus minas de oro y diamantes, traficando con marfil, secando sus reservas de agua, además de esclavizarles. ¿Y ellos? Viven con continuos golpes de Estado. Hay una alarmante inseguridad provocada por la violencia perpetrada por grupos armados irregulares, con lo cual millones de personas han sido desplazadas. Determinadas élites han conseguido un gran progreso... en sus cuentas bancarias. Cuando la riqueza está concentrada en pocas manos, la mayoría de las personas no tienen acceso a oportunidades justas para mejorar su calidad de vida. Es sorprendente que Nigeria y Guinea Ecuatorial sean países tan pobres, teniendo tanto petróleo. Me recuerdan a otro país, que tiene un dirigente muy "maduro".

Aquí tenemos una serie de comodidades, que damos por hechas, pero que no existen en todos los lugares del mundo. Agua potable, energía, carreteras, leyes, sanidad, alcantarillado, educación.¿Significa eso que nuestra civilización es súper guay y no hay corrupción ni nada que arreglar? Obviamente, no, pero somos unos grandes privilegiados que, como hemos nacido en este sistema, lo damos por hecho, sin pararnos a pensar en cómo está la peña en otros lugares del planeta. Tenemos que valorar la suerte que tenemos de vivir en la cara buena del mundo.

Y no puedo cerrar el artículo sin agradecer a la ONG alicantina Rafiki África su gran labor en Uganda, construyendo pozos de agua, dispensarios médicos, escuelas agrarias y escolarizando a niños. Amigo lector, cualquier cantidad que puedas donarles será de gran ayuda.