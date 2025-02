La demagògia en la política: el triomf de la mediocritat

Sala plenaria vacía del parlamento europeo en Bruselas, Bélgica.

Assistim des de fa massa anys a un descrèdit generalitzat de la política i dels seus protagonistes. La ciutadania percep una pèrdua de confiança cap a una classe dirigent, en qualsevol de les institucions que desenvolupen el seu càrrec, per diversos factors que no fan sinó incrementar-se. Molts són els factors que operen en aquest sentit: des dels escàndols polítics –amb l’aparició de trànsfugues que capgiren el sentit ideològic del seu vot–, a casos de corrupció inherents a l’administració pública, a promeses incomplertes i falta de resultats, a la polarització i l’enfrontament constant amb objectius clarament partidistes. No cal dir noms, la llista seria interminable en els últims temps. El que és cert i l’altre dia ho comentava amb una col·lega de treball, creix la sensació de desconnexió entre la política i els problemes reals de la gent, amb la pèrdua del sentit de pertinença cap a l’entitat on ens trobem vinculats per motius de residència, de treball o de realitat sociocultural com a col·lectiu. Així, sentim la desmotivació davant de qualsevol procés electoral, al temps que som especialment sensibles a noves propostes que fan de la demagògia i de la simplificació de missatges la seua raó de ser.

Home lligat,1974. / INFORMACIÓN

El model que rebem és el d’una classe política que, a grans trets, desconfia els uns dels altres, on tot s’hi val per mantenir-se en el poder i res es fa per millorar la convivència i el sentit realista de la vida. Els problemes quotidians esperen ser resolts per uns polítics que de veritat assumesquen la responsabilitat que prenen en el moment d’ocupar el càrrec pel qual els ha votat la majoria. Així, amb el pretext d’haver obtingut aquest suport, desenvolupen les estratègies que els marca el seu partit o, en el cas dels líders messiànics –que no senten la veu de qui els envolta– i porten endavant iniciatives personalistes que deixen de banda el bé comú. He llegit en els últims dies el llibre del filòsof canadenc Alain Deneault Mediocracia: cuando los mediocres llegan al poder (2019) i he pogut percebre el perill imminent que tenim els humans com a espècie, davant de tants despropòsits que ens arriben de qui diu que té cura de nosaltres: «El que de debò importa no és evitar l’estupidesa, sinó donar-la amb l’aparença de poder». Deneault adverteix dels riscos, des del polític ambivalent afí a progressistes i conservadors, el professor universitari que ja no investiga, sinó que dedica la major part del seu temps a emplenar formularis burocràtics, al periodista que amaga els escàndols fiscals, a l’artista revolucionari, però subvencionat, entre altres. Així, constata el triomf de la mediocritat que s’estén des de la classe política a la ciutadania: «Què és el millor que se li dona a una persona mediocre? Reconéixer a una altra persona mediocre», sentencia Deneault.

La mediocritat impera en un sistema polític en el qual es prima la lleialtat abans que el talent. Això provoca que persones amb gran capacitat intel·lectual i professional queden relegades si no segueixen la línia oficial del partit. Anem perdent així persones vàlides per dur endavant amb excel·lència la gestió. La professionalització excessiva de la política provoca una selecció natural que acaba deixant en les agrupacions polítiques, siguen de la tendència que siguen, un conjunt de persones perseverants, sense experiència en àmbits professionals, que han fet tota la seua carrera al si de l’administració. D’aquesta manera hi ha una absència total de responsabilitat i de les seues conseqüències. És el moment en el qual les propostes demagògiques imperen davant d’altres amb sentit comú. Es manipula l’opinió pública mitjançant discursos enganyosos, exageracions, falses promeses o apel·lacions a emocions i els prejudicis de la gent, en comptes d’argumentar amb raonaments sòlids i basats en fets reals. Es simplifiquen els problemes complexos, assenyalen enemics imaginaris i prometen solucions fàcils però poc realistes per guanyar suport popular. Assistim a una distorsió de la realitat que afebleix la qualitat democràtica de la nostra societat.

No aprenem de les errades. Com apunta el filòsof canadenc, «el feixisme triomfa en democràcia perquè abusa de la democràcia». Estem abonant el terreny, per tant, pel triomf d’ideologies ultradretanes: el camí necessari per a la recuperació d’ideologies autoritàries. Siguem conscients dels riscos, demanem responsabilitat i sentit comú als nostres dirigents. No és qüestió de visions catastrofistes, sinó de pragmatisme davant d’una deriva on, si no posem remei, viurem temps convulsos on amb una desviació del concepte de llibertat estarem discriminant la diversitat, el contrast d’opinions, i donant el poder a qui no té les mínimes condicions professionals per dur endavant les seues responsabilitats. Assistirem impassibles a les ocurrències del polític de torn que decreta les seues lleis sense tenir en compte les conseqüències. Llei de Llibertat Educativa, gestió de les inundacions de València, fre a les polítiques d’igualtat, enriquiment personal a càrrec de les mascaretes de la pandèmia... una llista infinita de despropòsits fruit de polítics sense escrúpols i sense la més mínima qualificació per portar-les endavant...