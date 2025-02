La patrulla. / Reme Picó

Los niños viven sus primeros años de un modo fuerte, febril y apasionado. Aprenden con ahínco, con fruición, con deseo. Se relacionan con grandes amores y grandes manías, con dificultades para compartir y para aceptar el punto de vista del otro. Con pasos ligeros que avanzan y retroceden en el camino de la construcción de su pensamiento y de su personalidad.

Aprender a perder, a equivocarse, a no ser el mejor no es una tarea fácil. Y aprender que en unas cosas serán más hábiles, pero que en otras tendrán sus problemas, que habrá gente con la que se llevarán bien, y otros con los que no, que no siempre podrán hacer que se cumplan sus deseos no será tan sencillo.

De ahí la importancia que tiene para ellos sentirse apoyados, aceptados, acompañados por los padres, por los adultos que los rodean, por los compañeros. De ahí la importancia de verbalizar las situaciones, los sentimientos, las dudas. De ahí el valor que tiene el grupo en esa diaria puesta en común de averiguaciones, de curiosidades, de aprendizajes.

Cuando lo que cada uno siente, percibe, curiosea es expuesto, volcado y revertido al grupo, se genera un conocimiento cada vez más rico y más fiable de la realidad, de uno mismo y de los otros.

Aprender con la sensación clara de estar admitido en un grupo, aceptado, incluido, e incluso querido, es un modo agradable y seguro de ir integrando los matices, tanto de la realidad social como del inacabable mundo afectivo en el que vivimos inmersos.

Diario de clase

Hace unos días que en mi clase se respira un ambiente excitado, escandaloso, inquieto. Ayer entraron triunfantes unas cuantas niñas, diciendo a toda voz: «¡Somos de la patrulla!» (Hasta ahora en la patrulla solo estaban los seis chicos de la clase.) Ellos confirmaron el asunto:

—Sí, ¡ahora somos de la patrulla todos, los chicos y las chicas! (Mariana).

—Ellos nos han dejado entrar para podernos mandar a nosotras. (María B.).

—No, que mandamos Javi y yo (Alba L.).

—¿Y por qué vosotros? (maestra).

—Porque sí, pero también dejamos mandar a Óscar y a Rubén, y a Joel y a Manuel, que hace tiempo que querían y no podían (Javi).

—Yo también mando (María B.).

—Y yo, y yo... (Todos).

—Uy, que lío, ¿y cómo se sabe el que tiene que mandar? (maestra).

—Manda el que corre más (Javi).

—Ah, pues entonces será Clara, ¿no era ella la que corría más? (maestra)

—Pero yo le he ganado (Javi).

—¿Y Alba L., también corre ahora bastante? Silencio. (Alba nunca ha sido demasiado rápida).

—Podíamos mandar cada día uno (Ada).

-O el que inventa el juego (Marta).

Así quedó la conversación ayer tarde. Esta mañana, nada más llegar, María B. ha propuesto «dibujarnos todos en una patrulla grande». Manuel sugiere «que traiga un papel gigante, porque somos muchísimos».

Se los ve contentos con la nueva situación. La sensación de ser «muchos», la unidad, la cohesión parece que les da fuerza y buenas perspectivas para el juego y las relaciones.

El mural-retrato ha quedado precioso. Unos se han hecho grandes, otros pequeños, algunos decorados «a todo color», otros pálidos y sin adornos, varias niñas han ido a por papel seda para hacerse lazos, Rubén quería una pajarita... Una «foto» que refleja muy bien el momento tan socializante que viven. Las diferencias entre ellos, el deseo de mandar, activo o latente, los papeles diversos en la dinámica grupal...

Y si a esa «foto» se le añade una instantánea de esta misma tarde, en la que se ve a Alba L. (que nunca se ha mostrado tan inclinada al mando como hasta ahora), colorada y fiera arrinconando todos los rodillos que tenían para jugar, mientras mantenía a raya al personal con sus gestos decididos y sus gritos contundentes, nos podemos hacer una idea de la temperatura grupal de tanteo y experimentación que se está viviendo en «la patrulla» estos días. Javi, que manda con un estilo más sereno y juguetón, no ha podido con su asombro, y ha venido a avisarme a toda prisa: «Corre, ven, ¡que Alba se ha echado a mandar!»

Un momento maravilloso.

Estas cosas, desde luego, no se gestan en un día. Que un grupo se forme es una cosa lenta, trabajosa y bonita. Tiene sus idas y venidas, tiene sus crisis y sus buenos momentos. A lo largo del curso se han ido encontrando, a la vez que han ido resolviendo sus cosas particulares. La tendencia a centrarse demasiado en sí mismos en algunos, la inseguridad en otros, la timidez, el deseo de mando, la dificultad para defender su lugar, para hablar ante el grupo, para proponer, para desinhibirse... Y mientras iban «trabajándose» a nivel individual, iban entrando en contacto con los demás, viendo cómo otros actuaban, apoyándolos o sintiéndose apoyados, admirándolos o sintiéndose admirados, aprendiendo de cada uno, y de cada situación.

Marina ha podido aprender de María B. a decir lo que desea. Y María B. de Marina a pintar sosegadamente. Ignacio ha aprendido de Rubén a perder el miedo ante los otros. Y Rubén de Ignacio a querer a los animales. Laura ha aprendido de María V. a prestar sus juguetes. Y María V. de Laura a ir defendiendo un poquito su parcela... y así cada uno con todos los demás. Y cada subgrupo con el subgrupo de al lado. Y todos ellos conmigo, y yo con cada uno de ellos, con cada subgrupo y con el grupo grande.

Toda una red de relaciones, toda una trama de afectos, en la que prima la claridad, el respeto y el derecho a ser uno mismo. Una red que ha querido, por un momento, ser grande y poderosa, pero que quizá mañana se volverá a dividir, y ensayará otras formas, otros papeles, otras señas de identidad diferentes, porque estar en grupo supone estar en un cambio continuo. En un cambio solidario y saludable. En un cambio que rebosa vida.

¿Será mi clase un foro, un nido, un encuentro?