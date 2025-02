Reflexiones sobre el llamado "derecho a la vivienda".

Europa Press

El derecho a la vivienda se contempla en la Constitución dentro del Capítulo III del Título I dedicado a derechos y libertades, pero se trata de un capítulo que lleva por epígrafe: «Principios rectores de la política social y económica». No estamos, por tanto, ante un derecho subjetivo de los que se mencionan en el capítulo precedente, sino entre los mencionados principios que en ocasiones hemos considerado la «cenicienta» del sistema de derechos en la medida en que el art. 53 que tantas garantías prevé para los derechos fundamentales y las libertades públicas (junto a otros que también garantiza en menor medida el pfo. 1 del mismo art. 53), solo les remite a la acción del legislador negándoles la aplicación o exigencia directa a tales principios.

Hoy han sido desarrollados suficientemente para que conozcamos la medida y contenido de cada uno de ellos y, también, de lo que se llama derecho a la vivienda. Pero, en realidad, este es un derecho que ha de entenderse debidamente y no como parte de la doctrina (la más joven o más vinculada a posiciones de izquierda radical con escasos conocimientos de la Constitución, siempre salvando honrosas excepciones) que se ha empeñado en definir y defender como derecho fundamental.

Yo puedo incluso aceptar que se le denomine fundamental, pero ni aun siéndolo, significa que cada uno se escoja la vivienda apetecida sin respeto al derecho de propiedad o incluso de posesión legítima. La profesora Mas Badia acaba de exponernos la complejidad del mismo y de sus relaciones con el derecho de propiedad. La cuestión para mí es muy simple: no tenemos derecho a una vivienda sin más, sino a una vivienda digna, es decir con las condiciones de salubridad y habitabilidad que la ley marca en los tiempos en que nos encontramos y alejados, por tanto, de las condiciones en que vivíamos hace 50 o más años.

Pero de entrada ha de negarse que este sea un derecho o un principio rector que deba pesar sobre el ciudadano,si no que deriva directamente de la condición del Estado como social y democrático de Derecho y, por consiguiente, su contenido compromete a los poderes públicos de manera directa e imperativa. ¿Significa que el papá Estado nos ha de regalar una vivienda a todos? Tampoco. Significa que el papá Estado ha de cumplir con sus funciones y deberes a través de todas las administraciones públicas. Y estas no son solo de construcción de vivienda, sino de control y supervisión cuanto menos de las ya construidas desde la segunda mitad del siglo XX y sucesivas.

No son pocas las viviendas sociales, aunque habitualmente se oye lo contrario; lo que es poca o nula es la atención que la administración presta a las existentes permitiendo o ignorando que se hallan hoy en el mercado privado a precios prohibitivos y habiendo permitido que todos esos miles de viviendas sean adquiridas por fondos o inversores (incluso extranjeros) con la sola finalidad, no de invertir sin más, con sus beneficios y riesgos, sino de especular abiertamente.

Sin proponérmelo he llevado a cabo un estudio de campo que me ha sorprendido, preocupado y hasta me ha obligado a hacer alguna reflexión a las inmobiliarias, no pocas de las cuales (o al menos los empleados) me han reconocido la necesidad de atender a la situación a que hemos llegado.

Y la situación apenas nos detengamos a reflexionar es kafkiana: se ofrecen pisos cuyo precio mínimo hoy es de 170.000-180.000 euros sin las mínimas condiciones de habitabilidad: o el baño está fuera en el patio (si es un bajo), o carecen absolutamente de cocina o las humedades requieren de una intervención a fondo que resultaría muy cara, o todo a la vez. He visto otras viviendas que ni los apenas llegados inmigrantes podrían ocupar por hallarse en condiciones indescriptibles… Otras sí están reformadas, pero nadie piensa en el edificio del que forman parte que por ser de los primeros años 60 cuenta con estructuras que en ocasiones entrañan peligro…, pero el pisito está «muy mono».

He contemplado cómo los visitantes o aspirantes a la compra entraban a saltos porque los albañiles estaban tratando de «darles un color de reforma». Y he probado a decir: pues véndalo más barato y cada uno se hará la reforma a su gusto y me han contestado. Ahh no. En tal caso debe pagar lo mismo porque lo dejaremos muy bonito. Yo contesto, bueno, pues ya no deben publicitarlo así, sino diciendo «estamos arreglándolo y luego valdrá mucho más…». Pensé que quieren que se les pague la reforma sin saber ni cómo quedará ni ser conscientes que el edificio es de los 50…

He visto de todo y cada vez en forma más preocupante; siempre les digo que es imposible que nadie pueda pagar esto. Y la respuesta es la misma: se venderá seguro porque de inmediato pedirán de alquiler 1.200 euros. ¿? Alucino y me pregunto, ¿va a venir a vivir un juez o un fiscal o un funcionario de alto rango o un empresario? Y me dicen que no, pero con literas compartirán el precio… ¿Quiénes? ¿Los inmigrantes? ¿Los pobres?...

¿Qué es lo más grave de todo esto? La colaboración de todos de un modo u otro. Suelo recordar a los jóvenes que los muestran que hace poco hubo una tremenda crisis y tuvieron que cerrar muchas inmobiliarias. Pero no asusta a nadie, como digo, porque «todos están en ello» y «todo se vende».

Y en ese caso me pregunto: ¿dónde está el Estado? ¿Dónde están quienes tienen el deber de inspeccionar, controlar y garantizar la dignidad de los techos tan caros, pese a sus totales carencias? No entro en competencias del Estado ni de las comunidades autónomas… Nadie se ocupa del caso, ¿qué más da?

Y, sin embargo, se quiera o no, esta es una cuestión de Estado. Hace unos pocos días fue entrevistado Felipe González y ante sus preocupaciones y pesimismos sobre la política actual, le preguntaron si no había nada positivo en estos momentos. Contestó que sí, eran positivas las dos propuestas de los dos grandes partidos sobre la vivienda.

Para mí eso no es nada, de propuestas está el cementerio lleno. Prefiero algo tan simple como decir: sí, vamos a remangarnos todos y vigilar (que no intervenir, que tanto gusta a algunos) para que se frene esta desvergüenza en la que unos abusan creyendo que tienen el Palacio de Buckingham y es una vivienda social de los 50-60 que apenas les costó nada… Otros comisionan con placer… otros esperan abusar de quienes no disponen de medios y pagaran 200 aunque tengan que amontonarse 6 o 7 personas en condiciones de muy dudosa dignidad.

Esa solidaridad que hemos visto con ocasión de la dana, también deseo invocarla aquí. Entrar en este juego es ir repercutiendo los nefastos efectos siempre sobre el de abajo, sobre el que no tiene más salida que cargar con tan supuesto enriquecimiento rápido e injusto en el que muchos intervienen.

Autoridades, partidos, instituciones…, ¿de veras desconocen esta realidad? Y si no la desconocen, ¿cómo es posible que la permitan? ¿A dónde vamos a llegar?

La Constitución ni dice esto ni lo permite. La Constitución exige responsabilidad de nuestros numerosísimos políticos, aunque ello requiere de previa reflexión y de actuaciones bien meditadas. Y visto con objetividad, y desde la barrera, nos surge una angustiosa inquietud: ¿Quo vadis Hispania?