Sí al valencià, no a Mazón

Consulta de la llengua en el col·legi Benacantil d'Alacant.

Allò que hauria de ser una de les majors fortaleses de la societat valenciana, poder comptar amb una històrica diversitat cultural que s’ha traduït en la recent època democràtica en l’existència de dos llengües oficials que deuen conviure en l’espai públic en un règim d’igualtat (almenys a nivell teòric), ha tornat a ser convertit pel PP en un problema per a generar divisió, polarització, atacar l’escola pública i posar cortines de fum sobre la gestió d’un president que mai ha tingut més projecte de govern que fer una esmena a la totalitat a la gestió i avanços del Botànic, repartir joc als «amiguetes» de sempre com a bon deixeble zaplanista, pujar-se’n a l’ona reaccionària populista global i superar la seua minoria basant-se en assumir l’ideari negacionista i mimar a l’extrema dreta representada per Vox.

Un projecte de no-govern que s’ha enfondrat després d’eixe fatídic 29 d’octubre que revetlà totes les vergonyes de Mazón i el seu govern. També, per això, buscar la confrontació i la polarització és clau en la fugida endavant de Mazón. No debades la llengua sempre ha estat un clàssic en esta estratègia de la dreta, on personatges sinistres com l’actual conseller d’Educació només actuen com a executors des de la mediocritat i la més mínima absència de compromís en allò públic, allò comú que ens iguala a tothom, allò que vertaderament salva al poble.

Atacar el valencià suposa vulnerar tota l’ordenació jurídica que va des de la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià, aprovada a Alacant el 1983, l’Estatut o la mateixa Constitució. Representa un nou intent de la dreta i els sectors més ultres per trencar els consensos polítics, simbòlics i socials amb què s’ha construït l’autonomia valenciana. Tornen discursos que busquen la descohesió territorial en un país allargat, híbrid i plural des de la seua mateixa fundació regnícola i la desunió al reobrir guerres que només busquen separar i enfrontar a la ciutadania en funció de la llengua que han aprés dels seus pares, volen fer les seues vides o desitgen transmetre a les seues filles i fills.

Però suposa també, i mai havien arribat tan lluny, desacreditar al treball pedagògic de la comunitat educativa, tirar per la borda anys de planificació i formació per millorar la qualitat de l’educació pública i donar un pas més en la seua voluntat de convertir-la en assistencial respecte de l’ensenyament concertat o privat. És el negoci, com sempre, allò que hi ha darrere de tot.

Fer del valencià un problema és tallar oportunitats a xiquets i xiquetes per a trobar faena, gaudir de llegir a Isabel Clara Simó o escoltar a la Fúmiga i estar més capacitat per aprendre noves llengües. Puc donar fe, ara que estic fent classes d’italià.

Fins ara, més enllà de limitacions, encerts i errades en la manera d’organitzar l’aprenentatge del valencià i el castellà en l’escola, estàvem avançant cap al plurilingüisme, un repte que qualsevol societat moderna té marcat com a eix del seu progrés.

Una altra cosa és com va l’ús social i la diària vulneració dels drets lingüístics, i reitere allò de diària, que patim aquells que junt al castellà, voldríem fer la vida en valencià. Però esta consulta tramposa i irresponsable no ajudarà a fer que això millore. Ben al contrari.

Per això, cal marcar el sí al valencià. Un sí a conéixer una llengua que ens fa únics al món, ens obri la porta a descobrir altres llengües i ens aporta oportunitats. Diguem sí al valencià i no li fem el joc a aquells que han fet de la mentida, la incompetència i la indignitat la seua forma de comportar-se en política. El problema no és el valencià. El problema és un govern que abandonà el seu Poble quan més necessitava la protecció de les seues institucions i ara vol tapar les seues vergonyes a partir d’enfrontar la societat i atacar un dels seus signes d’identitat que major orgull ens proporciona com a ciutadania. El problema és separar famílies i xiquets i xiquetes atacant la seua llibertat per a aprendre llengües. En la consulta digues Sí al valencià, no a Mazón.