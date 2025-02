Casa de Ucrania

Imagen de una reciente manifestación de apoyo a Ucrania en la capital de la provincia. / Alex Domínguez

Hace tres años que comenzó el horror en Ucrania. Podría dedicar páginas enteras a describir la crueldad que esta guerra ha descargado sobre los ciudadanos ucranianos pero no es mi cometido. Y no lo es porque sobre ello ya se ha escrito mucho y porque es algo muy difícil de transmitir desde mi posición privilegiada de alguien que nunca ha vivido un conflicto de estas características. Sería injusto para los ciudadanos ucranianos que yo robase su relato para entretener con estas líneas a todo aquel que quisiera leerme, describiendo las atrocidades que han sufrido pero sin poder realmente entender el alcance de la huella que marcará ya para siempre su existencia.

Lo que sí considero que debo -debemos- hacer es seguir mostrando nuestro apoyo y nuestra solidaridad a estas personas que recibimos con los brazos abiertos y el corazón encogido. Porque la guerra sigue. Y ahora es, si cabe, más peligrosa. La reciente llegada de Trump al poder ha supuesto la entrada en escena de una paz «forzosa» en los términos que EE. UU. y Rusia decidieran imponer. Una negociación a la que Ucrania no estaba invitada. Una paz deshonrosa para un país que lleva resistiendo tres años las embestidas del titán ruso dando ejemplo de valor y determinación.

De momento, parece que Trump ya ha conseguido el acceso a los recursos minerales, de crudo y de gas con el consentimiento de Kiev, ante la actitud extorsionadora y beligerante del presidente estadounidense y su imparable acercamiento a Rusia.

Mientras tanto, el apoyo de la Unión Europea se sigue llevando a cabo sin precedentes y sin contraprestaciones, manteniendo una posición inquebrantable. A este respecto, Von der Leyen declaró en la cumbre celebrada en Kiev con motivo del tercer aniversario de la invasión que también está en juego el destino de Europa y que la prioridad es fortalecer la resistencia ucraniana.

Esta cumbre internacional fue el lugar elegido por Pedro Sánchez para anunciar la constitución de la Casa de Ucrania en la ciudad de Torrevieja. Un espacio de formación, asistencia, participación y reencuentro con sus compatriotas y su cultura que se ubicará en el edificio de la Tesorería de la Seguridad Social.

Y es en este contexto en el cual un ofendido Sr. Dolón, alcalde de Torrevieja, declara que nadie le ha comunicado este hecho. Probablemente pretendiera que el presidente del Gobierno se lo hiciera saber a él antes que a Zelensky en una cumbre internacional. Y es que el Sr. Dolón no se cansa de hacer declaraciones desafortunadas, por no decir ridículas.

Se ha atrevido a decir que ya hay una Casa de Ucrania en Torrevieja (refiriéndose, suponemos, a la sede de la asociación de ciudadanos ucranianos) y que todo lo necesario ya ha venido siendo cubierto durante todos estos años con el único apoyo del Ayuntamiento.

Es preocupante la falta de escrúpulos y de memoria del alcalde de Torrevieja, que se olvida de que fue el Gobierno de España uno de los que más protección temporal otorgó, poniendo en marcha planes de acogida de forma inmediata y habilitando la Ciudad de la Luz en Alicante, de la mano de Ximo Puig, para dar asistencia y refugio a los ciudadanos recién desplazados.

También olvida constantemente que en nuestro municipio se sitúa uno de los cuatro Creade (Centro de Recepción, Atención y Derivación) de toda España. Es un centro destinado a asesorar y facilitar los trámites a las personas refugiadas, a pesar de la manifiesta voluntad del gobierno local por ocultar su existencia y la de cualquier medio que provenga de administraciones gobernadas con distinto signo político, evidenciando su sectarismo.

Torrevieja se ha convertido en la capital ucraniana en España, pasando de los 3.200 ciudadanos ucranianos censados en 2022 a más de 9.500 en la actualidad. Es, sin duda, el mejor lugar para ubicar esta Casa de Ucrania en España, lo que necesariamente conllevará más medios y permitirá que se disponga de un espacio adecuado para cubrir las necesidades de una comunidad enorme que sigue creciendo y conviviendo sin problemas con el resto de las más de un centenar de nacionalidades de las personas que han elegido nuestra ciudad para desarrollar su proyecto vital.

Putin lleva tres años declarando que Ucrania no es un país y acabando con su patrimonio histórico y cultural. Esta guerra no se dirige solo contra la población, sino también contra su identidad, su mera existencia como comunidad. Si permitimos que ocurra, Ucrania nunca habrá existido más que sobre el papel. No quedará rastro de su arte o sus tradiciones. Una anécdota en los libros de historia.

Por ello, y por muchos otros motivos, la Casa de Ucrania es un elemento imprescindible y es un orgullo que se sitúe en Torrevieja. Quien no lo vea así, no está pensando en Ucrania. Y no es el momento de mirarse el ombligo, sino de estar a la altura.