La inutilidad de los tontos útiles

Miles de ciudadanos se han visto afectados por la DANA. / REDACCIÓN

Las inundaciones de la dana de 2024 en nuestro entorno mediterráneo fueron consecuencia de una catástrofe medioambiental causada por una gota fría o depresión aislada en niveles altos (dana) que se inició el 29 de octubre de 2024. La brutal tormenta, definida meteorológicamente como un sistema colectivo de mesoescala, derivó en lluvias torrenciales inauditas que acumularon más de 700 litros por metro cuadrado en algunos de los observatorios de Avamet (Comunitat Valenciana). Estas precipitaciones provocaron el desbordamiento de ríos y barrancos en la vertiente mediterránea y una serie de inundaciones relámpago que fueron catastróficas y que científicamente están asociadas al cambio climático que algunos «tontos útiles» niegan. Esta deriva medioambiental está íntimamente relacionada a las estrategias políticas tecno-populistas y nacional-populistas que sujetan al capitalismo más voraz y nocivo que se recuerda. El negacionismo del cambio climático forma parte de estos procesos que necesitan de ‘tontos útiles’ empotrados en el sistema político, auténticos caballos de Troya que están agrietando las democracias.

Este nuevo ecosistema mediático/político de la posverdad, desinformación, manipulación y desintermediación hace que el tecno-populismo necesite una legión de «tontos útiles». Decía Carlos Ruiz Zafón que cuanto más inteligentes y capaces eran las personas, más dudaban de sí mismas y de sus ideas y, por el contrario, los individuos más mediocres tendían a verse a sí mismos superiores intelectual y moralmente a sus compañeros, los juzgaban a la baja y no dudaban en absoluto de su propia capacidad y de sus decisiones. Esta paradoja se traducía en una situación donde los individuos más inteligentes se convertían en elementos solitarios con tendencia a ser mirados con recelo o rechazo de sus semejantes, y los mediocres, en perdonavidas dogmáticos que se veían a sí mismos como una élite llamada a mandar y ordenar, lo cual no auguraba buenos frutos para las dinámicas de cualquier colectivo profesional, institucional o social, del ámbito público o privado. Leyendo a Zafón, irremediablemente, una rápida conexión neuronal asocia esta acertada reflexión con el nombre de Carlos Mazón, todavía para gloria de Pedro Sánchez presidente de la Generalitat Valenciana. Mazón es un rey desnudo, rodeado de cortesanos y bufones que como aquellos pasajeros de primera clase del Titanic serán capaces de lo que sea y por encima de quien sea para no ahogarse, en este caso, en el fango (penal). La jueza de la dana, la magistrada titular del Juzgado de Primera Instancia de Catarroja (Valencia) señalaba en varios autos que «los daños materiales no se podían evitar, las muertes sí» y que «el nivel de alerta que se mantuvo en todo momento no conllevaba la asunción de la emergencia por la administración central», siendo responsabilidad de la Generalitat Valenciana, con un presidente ausente durante las horas clave de un suceso que dejó 224 víctimas mortales.

Mazón es un zombi político que pasará a la historia como el peor presidente de la Generalitat Valenciana (y tenía el listón alto), que hizo de «tonto útil» de la ultraderecha patria (ahora «tontos útiles» de Trump y Putin) para amarrar de manera precipitada un cargo de presidente autonómico que provocó que Feijóo -solo un mes después- no pudiera llegar a la presidencia del Gobierno, tal y como auguraban todas esas encuestas que no fueron capaces de prever los efectos del olfato político de Mazón. Los movimientos para aislar al fascismo tras los resultados en las elecciones alemanas, la reacción certera que está teniendo Europa (la civilizada) ante los embates del tecno-populismo y nacional-populismo estadounidense y sus alianzas con Putin, dejan en muy mal lugar a los «tontos útiles» de la ultraderecha española y también, paradójicamente, a los «tontos útiles» que les siguen permitiendo un papel que nunca deberían haber tenido en las instituciones públicas españolas que sistemáticamente agrietan. El reciente acto de posverdad protagonizado por Mazón en Madrid que combinó provincianismo y patetismo -con escaso impacto por diluirse en una jornada marcada informativamente por la cumbre de Ucrania, las elecciones de Alemania, el canje de rehenes y prisioneros en Gaza, la salud del papa Francisco, la visita de Macron a la Casa Blanca o el debate sobre la condonación de la deuda- es un ejemplo más para refrendar la inutilidad de los «tontos útiles», en el amplio sentido de este viejo término de la jerga política, asociado inicialmente a la Unión Soviética. ¡Qué cosas!