Mazón en su laberinto

El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón. / Rober Solsona / Europa Press

Gracias a la investigación que está llevando a cabo el Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja como consecuencia de la demanda penal presentada por familiares de víctimas de la dana del pasado mes de octubre vamos conociendo, poco a poco, la verdad sobre dónde estuvo Carlos Mazón el 29 de octubre y qué estaba haciendo. Lo primero que hay que dejar claro es que el presidente de la Generalitat Valenciana tiene la agenda tasada con varios días de antelación. Algo lógico dada la importancia de su cargo y la organización que debe regir su agenda. Esa verdad se va conociendo gracias al cerco judicial que la jueza de Catarroja está tejiendo alrededor de Mazón. Y él lo sabe. Y el Partido Popular, también.

En un principio Mazón trató de exculparse al intentar que todos fueran culpables del desastre de la dana menos él. Según el PP, el Gobierno de Madrid, el Ejército, Pilar Bernabé y la Confederación Hidrográfica del Júcar fueron los responsables de no haber previsto la gravedad de la alerta roja, avisada por la Aemet con dos días de antelación, y de que Mazón no tuviera la más mínima sospecha de la que se avecinaba. Pues debió ser el único valenciano. El 29 de octubre la cadena de televisión À punt emitió imágenes con pueblos y carreteras inundadas desde las 3 de la tarde. Cualquier persona pudo ver el desastre en directo. Por tanto, que no se sepa qué hizo Carlos Mazón, desde las 13:45 hasta las 20:28 que llegó al Cecopi, el día del mayor desastre en la historia de la Comunidad Valenciana, continuará incrementando su responsabilidad día a día.

El Partido Popular, durante varias semanas, insistió en la ridícula y absurda idea de que el Gobierno de España tendría que haber decretado la emergencia nacional, lo que habría supuesto, claro está, la total despreocupación y ninguna responsabilidad de Carlos Mazón puesto que el Gobierno central de Madrid se hubiese hecho cargo de la situación de extrema gravedad en las localidades afectadas. Es esta una idea imposible de realizar en unas pocas horas. Una administración no puede sustituir a otra con un chasquido de dedos. Para eso se inventaron las comunidades autónomas, para que los gestores de una región puedan tomar decisiones más certeras y adecuadas ante los problemas que tienen delante de sus narices y no esperar una solución que venga desde Madrid, salvo que te escondas en un restaurante y, luego, en algún lugar no especificado. Este intento le salió mal al PP y a Mazón por cuanto una de las primeras dudas que ciudadanos de buena fe podían tener dada la insistencia del PP de hacer responsable al Gobierno de Madrid o la ex ministra Teresa Ribera, la ha dejado claro la jueza instructora: la competencia en materia de emergencias corresponde a la Generalitat Valenciana. Incluso yo, con mis rudimentarios conocimientos jurídicos sobre la organización administrativa de la Generalitat Valenciana, lo sabía de manera meridiana tal y como advertí, en estas mismas páginas, hace unas semanas.

El último giro de guion de Mazón ha sido reconocer que no llegó a la reunión del Cecopi hasta las 20:28 horas. Resulta curioso que después de semanas sin precisar dónde estuvo ese día pueda saber con exactitud a qué hora entró por la puerta del Cecopi. Lástima que para el resto de horas del día 29-O no pueda tener tan prodigiosa memoria. Lo ha terminado confesando porque sabe que la jueza está detrás de sus pasos. Una vez descartada la competencia del Gobierno de Madrid por la propia jueza, así como no admitida a trámite la querella de un grupo de extrema derecha contra Pilar Bernabé, el panorama judicial de los próximos meses comienza a clarificarse. Por muchos intentos de ocultar la verdad de los acontecimientos que intente el Partido Popular la instrucción judicial y su posterior juicio oral aclarará dónde estuvo cada uno aquel día.

Que el Consell, ante una pregunta del PSPV en las Cortes Valencianas para tratar de conocer gracias a la geolocalización dónde estuvo Mazón el día de la dana, afirme que el presidente de la Generalitat Valenciana no tiene teléfono móvil personal demuestra la desesperación del PP valenciano. Pretender que alguien pueda creerse que un político que lleva en la primera línea de la política valenciana desde hace más de 25 años no tenga número de teléfono personal no sólo es tomar a los ciudadanos por tontos, sino una huida producto de la desesperación. Me pregunto qué habrán pensado ante semejante respuesta del Consell todos los centenares de militantes y cargos del Partido Popular de la Comunidad Valenciana que han llamado, en alguna ocasión, al teléfono personal de Carlos Mazón.

Aquella fatídica tarde yo estaba en nuestra casa del barrio de Ruzafa de Valencia con mis hijos porque su clase de tenis había sido suspendida por la alerta roja por lluvias. La universidad también había suspendido las clases, así como varios organismos públicos. Si no se hubieran suspendido las actividades deportivas, la cifra de muertos habría sido muy superior: el mensaje de alerta general no llegó hasta las 20:11.