¿Dónde está «En portada»?

Hay cosas que no se entienden. El mundo está que arde y En portada de vacaciones. Imagino que los reporteros internacionales y corresponsales de TVE estarán con la boca abierta. No quiero imaginar que ellos tengan que ver nada con el desaguisado. Es problema de coordinación; donde hay patrón no manda marinero.

La cuestión es que se les está escapando cruda la actualidad, que viaja a años luz y de la que conviene retratar a cada instante, puesto que los acontecimientos se suceden tan vertiginosamente, que lo que sucedió ayer ya es historia. Pero si no se supo contar bien, es menos historia: mal documentada, mal fijada para los restos.

Cuesta creer que cuando los reportajes de Informe semanal suman una duración de diez minutos para contar el planteamiento, nudo y desenlace (o lo que es lo mismo, contextualización, hechos salientes y posibles futuribles) en ese escaso margen de tiempo, no exista una dirección de informativos no diarios que esté implicándose al máximo, dando las órdenes pertinentes para que no se escurran por el sumidero las cientos de historias, con letra pequeña, que se están perdiendo por no demandar a fulanito o menganito desde una zona de conflicto, desde una frontera, una crónica de 45 minutos en la que sí se pueden configurar relatos de autor. Con un tono, una firma, una intención.

Cómo me gustaría que Agustín Morales Puga ocupase un cargo directivo en RTVE. El director de la revista 5W ha consagrado su vida precisamente a relatar lo que ocurre en este complicado mundo en que vivimos, tratando de interpretar los hechos para que sus receptores, desde casa, entendamos lo que a simple vista y desde a miles de kilómetros, parece incomprensible. Poniendo siempre en primer plano el rostro humano, porque detrás de cada conflicto hay personas con nombre y apellido.