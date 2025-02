La Cámara de Alicante tiene un plan

Galardones de la Noche de la Solidaridad Alicantina, evento impulsado por la Cámara de Comercio de Alicante. / Pilar Cortés

Para poder hacer realidad los sueños que uno va acumulando a lo largo de la vida es necesario tener un plan. Lo principal es tenerlo, sin complicarse con adjetivos, como estratégico, medio-largo plazo, práctico, operativo, de contingencia…

La Cámara de Alicante tenía y tiene un plan muy sencillo: facilitar la vida y el desarrollo de los negocios a todos los empresarios, comerciantes, autónomos y ciudadanos de la provincia.

Todo empezó hace justo tres años cuando Carlos Baño ganó de forma democrática y con una mayoría abrumadora la presidencia y el liderazgo de la Cámara de Comercio de Alicante. Era su ilusión y su gran sueño desde siempre, desde aquel lejano día en el que le golpeó la prematura muerte de su padre y entró a formar parte muy joven del Pleno de la Cámara.

Años más tarde forjó una amistad con el histórico presidente Antonio Fernández Valenzuela, que de alguna forma ocupó el lugar del padre ausente y marcó la vida de Carlos en todos los aspectos: en su forma de dirigir, de actuar con autenticidad y sinceridad y en su entrega por los demás; sobre todo, por los más necesitados, como correspondía a un socialista. Antonio, Moscú para los amigos, marcó para siempre la forma de ser y el alma de la Cámara de Alicante. Hoy, Carlos es su digno sucesor y su recuerdo permanecerá para siempre, junto a todos los históricos presidentes que se han ido pasando el relevo de esta gran y prestigiosa institución alicantina.

Para mí, Carlos es un amigo tardío de esos que llegan sin esperar, pero que son comparables con los amigos de pupitre, amigos verdaderos, los que se cuentan con los dedos de una mano.

Formó su Comité de Dirección, prescindió de gastos superfluos y personales desde el primer día (sueldo y chófer, por ejemplo) y, de rebote, me nombró vicepresidente, algo que no estaba previsto y que causó sorpresa, incluido a mí mismo. Todavía no sé si agradecer o reprochar estos largos años de trabajo y lucha diaria, quitando tiempo a nuestras empresas, a nuestras familias y a nuestros amigos.

Tres años apasionantes y un solo objetivo: ser útiles a la sociedad alicantina.

Desde entonces, junio de 2022, el comité de dirección, junto con el Pleno de la Cámara y con el equipo profesional formado por casi 50 personas, empezó la puesta en marcha del plan:

- Se potenció y se dio continuidad, creciendo año tras año, a la feria alimentaria Alicante Gastronómica (AG), siendo hoy la más popular de España, con una media cada año de más de 80.000 visitas y cientos de expositores de la provincia y de toda España.

- Se ha creado la parte solidaria de este proyecto de éxito, a la que llamamos Alicante Gastronómica Solidaria–Cámara Solidaria (AGS), con unas instalaciones nuevas en Mutxamel que reúnen una cocina profesional, cámara de congelación y de frío, zonas de elaboración de verdura, carne y pescado, un obrador completo y aulas de formación para futuros cocineros, camareros y panaderos.

De estas cocinas de Mutxamel han salido más de 1.200.000 menús que se reparten cada día en la provincia de Alicante a las personas más necesitadas.

Además, después del fatídico día de la dana, AGS se volcó con Valencia y se han entregado más de 280.000 menús calientes en la zona.

Cientos de empresas y miles de voluntarios han pasado estos meses por las cocinas en una etapa muy emotiva, donde la solidaridad y la empatía con Valencia han unido como nunca Alicante con la capital de la Comunidad. Es un orgullo para todos los componentes de la Cámara este gran proyecto que ya recibió el año pasado el Premio Nacional Solidario de todas las Cámara de Comercio de España.

Igualmente, hemos puesto en marcha el Cámara Business Club (CBC) y en estos momentos somos 125 socios. Desde su inicio en Villena se han realizado conferencias con personalidades del mundo de la empresa, del arte, del deporte y de la política, creando un ambiente de unión y colaboración entre las mayores empresas de Alicante, pero también en las que están empezando su andadura y necesitan el apoyo del tejido empresarial ya consolidado.

El Cámara Business Club va a seguir creciendo y, de esta forma, la Cámara está muy cerca de cada emprendedor, ayudándolo en los obstáculos que va encontrando en su camino de crecimiento. Una cosa debe quedar clara: La Cámara nunca abandonará a sus socios. En cada encuentro repetimos el mensaje: «El problema de un socio de la Cámara es el problema de todos; y el éxito también es el éxito de todos».

En estos tres años, uno de los planes más importante era construir y hacer realidad una nueva sede más digna y, sobre todo, más útil para los emprendedores que la actual localización. El sueño era unir esta sede con nuestro objetivo prioritario: la formación. En las próximas semanas veremos hecha realidad esta ilusión. Nuestra nueva sede de Panoramis prevé la inauguración oficial para el mes de abril con unas instalaciones modernas, casi 4.000 metros, que incluye un auditorio para 300 personas y despachos y aulas para coworking y para uso de todas las personas de la provincia que lo soliciten y, lo más importante, en estas instalaciones se va a instalar el Campus Cámara CEU (CCC).

Esta unión de Cámara Alicante con la prestigiosa Universidad CEU-San Pablo Cardenal Herrera nos va a permitir crear una escuela para fomentar y desarrollar el talento empresarial, donde se van a impartir cursos relacionados con la gestión y desarrollo de estrategias empresariales en los retos principales que afrontamos hoy en día, como son: la Inteligencia Artificial (IA) aplicada a todos los ámbitos incluido Recursos Humanos y a la gestión diaria de la empresa y sus retos. También, entre otros, habrá cursos de actualización en temas jurídicos, fiscales, finanzas, mejora de la competitividad, formación de modelos de negocios y liderazgo, estrategias de marketing y comunicación, así como de marketing digital y redes sociales; además de una escuela gastronómica que va a unir la creatividad con la ciencia de los alimentos.

Por fin, en Alicante, vamos a tener una escuela de formación de nivel internacional con un marco incomparable como es el puerto y dando vida a un edificio como Panoramis, que estaba desde hace años infrautilizado y en decadencia.

Por otro lado, la Cámara ha realizado acciones en toda la provincia, destacando el «Mercat del Poble» de Novelda. A raíz de las obras de un mercado nuevo, los comerciantes y tenderos de toda la vida veían peligrar sus puestos de trabajo al tener que parar su actividad más de un año. La Cámara entendió esta dramática situación y, en poco más de dos meses, con un acuerdo a tres bandas entre el Ayuntamiento, la Cooperativa Agrícola y la propia Cámara, se construyó un mercado provisional donde han podido seguir trabajando y dando el servicio tan deseado del mercado tradicional a mi querido pueblo. Es un ejemplo real y práctico de lo que puede hacer y hace la Cámara de Alicante por los pueblos de la provincia.

La Cámara tampoco ha olvidado su departamento de estudios de impacto económico en distintos sectores empresariales de la provincia y el apoyo al desarrollo de infraestructuras provinciales, como el aeropuerto o la red ferroviaria provincial y la mejora en las carreteras, autovías y autopistas. Una de nuestras primeras reivindicaciones fue debido a la discriminación que sufre nuestra provincia al ser la última en inversiones estatales. «Se acabó», fue nuestro grito y está siendo escuchado. Esperamos y confiamos que, durante este año, la inversión, sobre todo en infraestructuras del Gobierno central, beneficie a nuestra provincia, al menos en proporción a lo que aportamos. La Cámara estará en primera línea defendiendo nuestros intereses.

Asimismo, se ha potenciado el apoyo a la internacionalización de las empresas de la provincia, siendo en esta área donde se prevé más crecimiento los próximos años.

Al mismo tiempo, se ha mantenido y aumentado la relación con la oficina de marcas EUIPO, colaborando con estudios conjuntos económicos y, por supuesto, con la gran noche de la economía alicantina que organizamos juntos.

Se han desarrollado campañas de bono-comercio en toda la provincia para potenciar el consumo local con el fin de ayudar a crecer el comercio y, a la vez, dar vida a los centros de los pueblos y ciudades.

El plan se ha consumado. La Cámara de Comercio de Alicante es hoy una entidad abierta a todos.

No pretendemos competir ni quitar protagonismo a nadie. Al revés, nuestro objetivo es sumar, unir y ayudar para que el futuro de la provincia de Alicante sea mejor para todos.

Como dice el escritor indio Deepak Chopra: «Todos tenemos un propósito en la vida, un don único o un talento especial que dar a los demás y, cuando mezclamos ese talento único con el servicio a los demás, experimentamos un júbilo colectivo en nuestro espíritu, que es la última meta de todas las metas». Este es el sentimiento colectivo en el equipo de la Cámara de Comercio y esa es la única fuerza que nos mueve para seguir adelante y poder entregar el relevo a los próximos equipos, un testigo que sea digno del prestigio y de la categoría que siempre ha tenido y tendrá la Cámara de Comercio de Alicante.