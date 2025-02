PFAS: forever chemicals o enemics per sempre

Sessió del Parlament Europeu a Estrasburg, en una imatge d’arxiu. / Ronald Wittek / EFE

Qui protegeix la ciutadania?

En els darrers articles, centrats en la contaminació química del nostre entorn, he passat d’aspectes generals a qüestions més concretes. En aquest article, me centraré en un grup de contaminants especialment perillosos tant per la seua toxicitat com per la seua persistència en el medi ambient i en el nostre cos. Analitzaré els seus usos i riscos per acabar abordant la llarga i complexa lluita que algunes institucions governamentals duen a terme per restringir i prohibir-ne l’ús.

Segons l’Agència Europea de Medi Ambient, les substàncies perfluoroalquilades i polifluoroalquilades (PFAS) són un grup de més de 4.700 compostos sintètics àmpliament utilitzats, que s’acumulen al cos humà al llarg de la vida i poden provocar malalties metabòliques, problemes de fertilitat, trastorns immunològics i càncer. Són substàncies molt estables químicament, repel·leixen l’aigua, els greixos i les flames, i per este motiu s’empren en revestiments antiadherents per a utensilis de cuina, envasos d’aliments, roba, tèxtils per a la llar, productes de neteja, cosmètics, escumes d’extinció d’incendis i circuïts electrònics, entre molts altres usos. Aquesta estabilitat química els fa pràcticament indestructibles tant en el medi ambient com en el cos humà. Per això, en el món científic se’ls coneix amb l’expressió anglesa forever chemicals (productes químics per sempre), a la qual podríem afegir enemics per sempre per la seua perillositat, en un joc de paraules que evoca la coneguda cançó amb què es van cloure els Jocs Olímpics de Barcelona ‘92.

Tot i que la indústria química coneixia la persistència i la toxicitat dels PFAS des de mitjans del segle XX, les autoritats sanitàries no hi van començar a posar atenció fins els anys setanta, quan es van detectar en la sang de persones exposades en determinats entorns industrials. Un dels casos més dramàtics d’exposició als PFAS, que va desembocar en una llarga batalla judicial durant gairebé vint anys, és el que recull la pel·lícula Aigües fosques (2019), que us recomane. Durant la dècada dels noranta, es va posar de manifest la presencia de PFAS en la sang de la població en general, fet que va encendre totes les alarmes pels possibles efectes adversos d’estos compostos sobre la salut i el medi ambient.

Des de l’inici del segle XXI, la preocupació pública i científica pels riscos associats als PFAS ha crescut significativament, impulsant nombroses investigacions per entendre millor l’abast del problema. Actualment, l’Institut de Salut Carlos III està duent a terme un estudi a tot l’Estat espanyol, finançat pel Ministeri de Sanitat, per conèixer el grau d’afectació de la població, així com la incidència i la distribució territorial de les àrees afectades. Gràcies a treballs com aquest, s’han pogut cartografiar els sòls agrícoles i els aqüífers contaminats a la UE i avaluar els nivells d’exposició de la població.

Des del 2006, la UE ha prohibit l’ús d’algunes d’estes substàncies i ha regulat la resta amb mesures més estrictes. Però això no és suficient. Els PFAS són nombrosos i químicament molt similars, i quan després d’anys d’investigacions i d’una llarga batalla administrativa, es prohibeix un compost, la industria reacciona ràpidament substituint-lo per un altre igualment perillós. Per aquest motiu, a la UE es debat actualment la possibilitat de restringir tots els PFAS excepte aquells que puguen ser autoritzats puntualment per aplicacions específiques. Això, però, ha generat una forta oposició per part dels sectors industrials afectats, que en són molts, variats i molt poderosos.

La decisió no es senzilla, perquè aquests compostos tenen un paper clau en àmbits estratègics com la producció de xips i semiconductors, la transició energètica cap a fonts d’energia més sostenibles o la intel·ligència artificial. Una regulació estricta dels PFAS per part de la UE podria afectar la competitivitat de les empreses europees i suposar un desavantatge tecnològic respecte d’altres potències globals.

Tanmateix, la transició química cap a alternatives més sostenibles és possible. Algunes empreses ja hi treballen desenvolupant compostos segurs tant per a la salut com per al medi ambient, tècnicament viables i econòmicament competitius, i la multinacional més gran del sector, 3M, ha anunciat que deixarà de fabricar i utilitzar PFAS a finals de 2025. En aquest cas, probablement hi hagen influït les fortes indemnitzacions que ha hagut de pagar esta empresa per sentències judicials derivades dels danys causats arreu del món.

Cal anar més enllà de la bona voluntat d’algunes empreses i del temor a les sancions d’altres. Cal accelerar la transició química cap a alternatives més segures i cal protegir eficaçment la ciutadania. Per això, esperem una decisió assenyada i valenta per part de la UE per avançar en esta direcció. Ara bé, més enllà de regular l’ús de les substàncies perilloses i de fomentar la transició química, és imprescindible impulsar la recerca pública per determinar l’abast dels problemes i proporcionar als responsables polítics arguments sòlids per protegir la ciutadania. La investigació privada, per molt avançada que siga, està orientada a maximitzar els beneficis de les empreses, no a garantir la salut de les persones. És la recerca publica la que pot i ha de vetllar per la nostra seguretat.

Davant d’aquells que pretenen eliminar regulacions i desmantellar institucions públiques -com està passant als Estats Units i com alguns voldrien que passés a la UE-, els ciutadans i les ciutadanes necessitem més Estat, amb institucions que ens defensen de la voracitat insaciable d’alguns sectors econòmics que posen en risc la nostra salut. Més regulació no és, necessàriament, més burocràcia, com ens volen fer creure alguns actors polítics per tal d’aconseguir el poder a qualsevol preu. L’organització administrativa de l’Estat i de la UE és millorable i ha de millorar, no hi ha cap dubte. Però l’alternativa no és la motoserra. Hauríem de tindre això molt clar.