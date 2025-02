Tabarca y los piratas.

Hace tres siglos unos piratas descubrieron la isla -entonces una roca flotante en medio de la nada- y la hicieron suya, sobre ella campaban a sus anchas mientras preparaban incursiones costeras.

Así fue hasta que a mediados del siglo XVIII llegó Carlos III, creó un recinto fortificado y pobló la isla que pasó a ser Nueva Tabarca, evocando a la Tabarka de Túnez que es de donde provenían los nuevos habitantes. A los pocos años, ya sin piratas, los tabarquinos (que hace un siglo eran 1.100) y la isla quedaron abandonados a su suerte, sin que a día de hoy se haya producido ningún cambio relevante.

A un lustro de que acabase el siglo pasado, el Ayuntamiento de Alicante decidió revisar el planeamiento de Tabarca para salvaguardar su singular patrimonio histórico, urbanístico y medioambiental. Treinta años después, nada se ha logrado gracias a la fratricida y ciega pugna entre los distintos entes supuestamente competentes. Lo que este esperpento entraña es que nadie sabe qué hacer con la isla y, lo que es peor, que en el fondo a nadie le importa.

Mientras unos y otros enarbolan la bandera de la protección, la isla se ha despoblado y su patrimonio edilicio se desmorona inexorablemente. Treinta años. Sobre la isla y sus ocasionales habitantes planea una indefensión cruel que amenaza con engullirlos. Y todo porque no existe un plan que, insisto, nadie demuestra saber en qué consiste. Ello no impide que el Ayuntamiento de Alicante siga prodigándose en gestos de falso paternalismo con actuaciones en detrimento de los valores patrimoniales, ni que los particulares se vean conminados a actuar al margen de cualquier disciplina urbanística.

Cuesta encontrar justificación para esta situación de abandono y deterioro cuando ya ni siquiera tenemos piratas que expulsar, no, la cuestión hace mucho que radica en nosotros, en romper ese velo de pasividad endémica y hedionda, esa total falta de miras.

Sirva lo anterior para dejar constancia de la situación, pero no es un afán de crítica lo que subyace en este escrito, al contrario, si las cosas no se hacen mejor se supone que es porque no encontramos el modo. Pero, si así estamos, habrá que hacerse alguna pregunta sobre qué es lo que hay que hacer que no estamos haciendo. Desde el afán de aportar, por si fuera de utilidad, se me ocurren dos planteamientos.

En primer lugar, ¿por qué no se acomete la adecuada catalogación del patrimonio tabarquino? ¿A qué se espera? ¿A que termine de caerse? O, siendo sinceros, ¿es que la administración no tiene ningún interés en hacerse cargo de él, rehabilitarlo y gestionar su uso? Porque para resolver esta cuestión no se necesita ningún plan especial: es muy fácil, con un catálogo basta.

Y, en segundo lugar, ¿por qué no se encarga la elaboración de una Evaluación Ambiental Estratégica que analice los impactos a evitar y que haga realmente eficaces las declaraciones de Red Natura 2000, zona ZEPA y Reserva Marina? Esta figura evaluativa tampoco necesita de un Plan Especial, antes al contrario, es un requisito previo para la elaboración del mismo.

Si se aclararan estos planteamientos y se dispusiera de unos planes de gestión del patrimonio histórico y medioambiental, la aprobación de ese enigmático plan especial debería ser muy sencilla, bastaría con hacer una prognosis del número de viviendas y usuarios deseables y en base a ello establecer los cauces para que la isla tuviera un futuro sostenible, acorde a sus valores. La isla es una miniatura pero serían muchos los recursos y ayudas de todo tipo que se podrían conseguir si se elaborara un plan estratégico que, por ende, gozaría de un gran valor paradigmático. Ponemos un: «Se busca un Carlos IV para un nuevo proyecto en Tabarca» o, mejor, nos proponemos acabar con la degradación actual y ¡nos ponemos a trabajar!

El barco de la foto es parte de una estrategia de reinserción social del gobierno francés, pero su aparición hace unos días en el entorno de esta isla vaciada de invierno evocaba a los antiguos corsarios. Ellos también se harían preguntas: ¿para esto nos quitasteis la isla? Dura pregunta, pero menos dura que la realidad. Viendo el barco aparentemente vacío era fácil imaginarlos, alfanje en ristre, viniendo a por nosotros, a por todos, dispuestos a castigar tamaño desbarajuste.

¿Qué hace falta para que nos responsabilicemos de lo que nos rodea, para que nos mostremos mínimamente sensibles hacia nuestros bienes comunes? ¿Cuándo será el momento?... ¿Me oye alguien?...