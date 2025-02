Una voluntad política europea

Von der Leyen: la UE responderá con medidas firmes y proporcionales a los aranceles de Trump

Los Estados Unidos son la mayor potencia del mundo en fuerza militar. Europa tiene más peso diplomático internacional. Donald Trump ha decidido romper la estructura de relaciones e instituciones internacionales promovida por los propios norteamericanos y el resto de los vencedores, tras la Segunda Guerra Mundial. Esta semana se han jugado una serie de partidas políticas simultáneas entre Estados Unidos y la Unión Europea. Y el juego no ha hecho más que empezar. Tras el desaire norteamericano a la comisaria europea de asuntos exteriores Kaja Kallas; Antonio Costas, el presidente del Consejo Europeo, nombrará el próximo día 6 un «enviado especial» europeo para la mesa de negociaciones sobre Ucrania.

En el frente diplomático, la Asamblea General de las Naciones Unidas, celebrada el pasado día 24, supuso una importante victoria de Ucrania y la Unión Europea frente a Estados Unidos, Rusia y otros catorce países que les apoyaron (Haití, Bielorrusia, Burkina Faso, Burundi, República Centroafricana, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Hungría, Israel, Mali, las Islas Marshall, Nicaragua, Níger y Sudán). La resolución propuesta por Ucrania condena la agresión rusa y pide la devolución del territorio ucraniano. Fue aprobada por dos tercios de los países. China y otros 74 estados se abstuvieron, entre ellos los del Golfo Pérsico, Argentina, Brasil, Paraguay, Yemen, Vietnam y gran parte de África. Más tarde se votó una propuesta de resolución de Estados Unidos que pedía el fin de la guerra y en la que Europa introdujo varias enmiendas antirrusas. Fue aprobada por 193 miembros de la asamblea. Curiosamente, Estados Unidos se abstuvo y no votó su propia propuesta.

Líderes de toda Europa, incluida la presidenta de la UE, Ursula von der Leyen, y Canadá se reunieron en Kiev el lunes para conmemorar el tercer aniversario de la invasión rusa. Reino Unido participó por videoconferencia y su primer ministro, Keir Stamer, se comprometió a una importante ayuda militar, tanta como tiene prevista la Unión Europea este año, y en un paquete de nuevas sanciones a Rusia. La conferencia de la próxima semana de la Unión Europea debe decidir el apoyo para garantizar la seguridad de Ucrania, una vez que se acuerde la paz. Británicos y franceses ya han comprometido la presencia de tropas en Ucrania tras el acuerdo.

Simultáneamente, los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión se reunieron en Bruselas para hablar del paquete de ayuda y coordinar la actuación que luego tuvieron en la Asamblea de la ONU, que se aprobó por los 27, aunque luego Hungría votaría con Rusia y Estados Unidos.

Incluso el propio José María Aznar, a través de la Fundación FAES, ha marcado distancia con las propuestas de Trump y, de paso, de Vox, a quien acusa de no defender los intereses de España. Seguramente, alejarse de Vox le interesa a su propio partido, pero bien está que vaya distinguiendo entre los conservadores republicanos y la política neoimperial de Donald Trump.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, el que nos dice que debemos subir el gasto de defensa al 5 %, es el mismo que cuando era primer ministro de los Países Bajos nos acusaba de derrochadores y de gastar el dinero en «fiestas», en lugar de reducir la deuda y asumir programas de austeridad impuestos desde Bruselas.

Viene lo anterior a colación como prueba de la capacidad de influencia internacional que tiene la Unión Europea para coordinar sus actuaciones en un solo día y en muchos escenarios internacionales desde Kiev a Washington. Estados Unidos apoyó a Europa tras la Segunda Guerra Mundial, pero Europa también ha apoyado a los Estados Unidos. Donald Trump ha roto la alianza transatlántica y busca unas relaciones internacionales basadas únicamente en la supremacía militar, pero pagada por los miembros de la OTAN, o sea nosotros. Para comprar más armas probablemente a los Estados Unidos. Los países de la Unión Europea tienen un presupuesto superior al de Rusia en materia de defensa y, si debe aumentarlo, nos tendrán que explicar antes muy claramente cuál es el plan, para qué programa y cuáles son los objetivos. Si la Unión coordina su actuación es probable que mejore su defensa notablemente con el mismo o inferior presupuesto militar, gracias a las economías de escala. Manteniéndonos, o no, en la OTAN, porque con un socio como Trump no merece la pena. Se trata de una política común y una dirección estratégica compartida y, a partir de ahí, una defensa europea autónoma. No se trata de dinero, es cuestión nada más, pero tampoco menos, de voluntad política.