Adictivo Mazón

Carlos Mazón, presidente de la Generalitat Valenciana. / Germán Caballero

Gracias quiero dar al divino

laberinto de los efectos y de las causas

por la diversidad de las criaturas

que forman este singular universo.

(JL Borges. Otro poema de los dones)

De verdad que no quiero. No quiero volver a escribir sobre Mazón. Me aburre. No quiero. Me he sentado delante del ordenador y he puesto una misa de Bach, que suele ser remedio para la rendición del alma ante la trivialidad de la vida y la ridiculez de los tiempos. Pero no ha sido posible. Mazón vence. Seamos sinceros: Mazón es adictivo y como tal debe ser tratado. Invade mis sueños, contamina el último boletín radiofónico y las primeras noticias de la mañana; nos mantiene alertas: algo maravilloso por sorprendente debemos esperar siempre de él. Y lo hace. Mazón es esa máquina que permite que una mentira reproduzca otra mentira. No se limita a repetirla, como Goebbels, aquel aprendiz, sino que las adorna, las introduce en una vorágine metamórfica y metafórica. Se vuelve imprescindible. Es el laberinto y el minotauro.

Mazón ha irrumpido con tal intensidad en nuestras vidas que se ha adueñado de nuestra memoria futura. Renunciar por ahora a él, a sus dichos y dicterios, significa, para los aficionados a glosar las cosas, renunciar a la realidad. Esto es muy importante y ruego atención al amable lector: Mazón, sin duda a su pesar, es un ejemplo privilegiado, quizá único, de lo que los filósofos vienen anunciando: la disociación material entre la verdad y la realidad. Él es real; lo que pregona y en lo que se ampara es falso. Es más: construye su realidad cotidiana a través de la (re)elaboración constante de mentiras. Porque, por ejemplo, una hora determinada es un hecho cierto siempre –las 20:28 h son siempre las 20:28 h- pero si en esa hora, y en otra, y en otra, y en otra, se dice que sucede el mismo hecho, la cadena de causas y efectos se diluye: ha de ser mentira. Pero no irreal: Mazón ha creado una nueva realidad. O irrealidad. Tanto da.

Por eso los intentos de Mazón de reconducir el desastre que ha agravado la tragedia, a base de prometer obras y dinero, es baldío. Es útil, quizá. Pero no podrá salvarle del tremendo insulto que inflige a víctimas, vecinos, familiares, amigos y a su propio partido, con cada cotidiana alteración del relato de las circunstancias. Los supervivientes se aferran a la realidad. Porque cuando se ha dicho que está en la batalla del relato se olvida que su voz parece describir a lacios relojes de Dalí. No es que destruya la lógica de hechos, espacios y tiempo, es que se empeña en ordenarla y contarla de manera imposible.

Pero ya es nuestra realidad. Dentro de unos años alguien dirá: entonces empezó el declive, la ruptura, la quiebra del mundo, con Trump y su predisposición a preparar el camino a matanzas y a la destrucción de la democracia; y entonces diremos, o dirán los supervivientes: «Ah, sí, fue cuando Mazón». Y no habrá ironía en ello. Pues en el inmenso puzzle en que se está transformando el mundo, lo que ocurre aquí, en esta tierra de cañas y barro, será una parte de lo que permitirá entender a los prehistoriadores del futuro lo que atacó ferozmente a la globalización y al globo, ya que se pusieron a ello todos los que resultaron incapaces de entender los valores de una humana coherencia, regida a veces por valores llamados democráticos.

Bien es verdad –perdón por la expresión- que caben otras posibilidades. En tiempos apocalípticos, ¿extrañaría a alguien que el cielo quisiera advertirnos con signos benevolentes de que llegamos al borde de algunos precipicios? Santa María de Agreda, corresponsal de Felipe IV, fue vista a la vez en su pueblo soriano y en algunos lugares de América, misteriosa y venerable dama de azul. San Pío de Pietrelcina tuvo varios episodios de bilocación desde 1905, a la par que el regalo místico de las Sagradas Llagas. De manera quizá menos famosa, el fenómeno de estar en varios lugares a la vez también se ha advertido en San Francisco de Asís, San Antonio de Padua, Santa Liduvina, San Francisco Javier, San Martín de Porres, San José de Cupertino, San Alfonso de Ligorio o mi querido San Juan Bosco. Todos ellos, como puede verse, santos de prosapia y acreditada doctrina -reconozco que he tenido que indagar un poco sobre Liduvina, holandesa del siglo XIV de familia humilde-.

Como estas cosas son una donación divina gratuita nada nos impide pensar que la presencia simultánea en el Ventorro, en el Cecopi, en su automóvil oficial en un tremendo embotellamiento, en su despacho tardogótico y en varios sitios más, o en ninguno en concreto, que se irán revelando según lo requieran los signos de la santidad, no sólo sea posible sino altamente factible. Sólo espero que no sea visto sobrevolando el Hospital Gemelli de Roma, que mucho se está hablando de la falta de afición a la dimisión en ausencia de empleo alternativo y lo mismo es que los designios son más elevados, para perdición, sí, de la Santa Cámara de Comercio de Alicante; pero para beneficio y honra de la cristiandad. Por lo demás, dado que este artículo es el último antes de la Cuaresma, me permito recordar que las plagas fueron diez y no siete, como a veces afirman desalmados, desinformados, herejes y cismáticos.

La última probabilidad nos lleva a la metafísica y la ontología. Me explico de la mano del siempre amable Heiddeger, para algunos el filósofo más importante del siglo XX; y no digo yo que no, pero a mí me parece un pedante insoportable, oscuro y, además, nazi, cuya principal virtud fue haber sido amante discontinuo de Hanna Arendt, que me parece, filosóficamente hablando, más interesante. Bueno, el señor alemán este, escribió, como es sabido, Sein und zeit (El ser y el tiempo), que, como me aclara un texto que tengo a mano, trata de responder a la pregunta: ¿qué significa que un ente sea? Y, ya puestos: ¿por qué razón hay algo en lugar de nada? No es improbable que Mazón se distrajera meditando sobre estas cuestiones a la hora de las lluvias y llegara tarde y, sin embargo, a la misma hora, o al revés, a todos los sitios donde fue, menos a aquel al que debería haber ido. La comprensión de esto es complicada, ciertamente, pero planteémoslo de otra manera: recordemos que su lengua, el español, siempre el español, distingue entre «ser» y «estar» -si hubiera sido president de un land alemán no hubiera pasado todo esto-. Por lo tanto él «era», pero no «estaba». Y donde estuviera no le acompañaba su ser, que es independiente de contingencias momentáneas y de avisos y alarmas. Como su ser se prolonga sin límites en el tiempo, no encuentra contradicción y, consecuente y valientemente, se mantiene firme en su reloj. Esto nos pasa por elegir a un intelectual famoso por sus firmes convicciones.

Eliminemos, pues, de las dudas: él es el que es, como el del Sinaí. Pero ante tan sublimes revelaciones, conformémonos con Shakespeare, antes de que Trump y Musk lo prohíban. En su agenda de la próxima semana -carnaval y penitencia- Mazón ha escrito: «Ser o no ser». Su sabio de Cámara, el consejero Rovira, salido de referéndum en el que la metafísica aún es más evidente, le ha avisado que la obra acaba mal, que mire a ver si dimitiendo no se ahorra algún bochorno, considerando que sí, que es mejor aceptar las flechas y pedradas de la áspera fortuna y todo eso y que algo huele a podrido. Y le abandona prometiendo escribir en valenciano del poble un sainete con esta truculenta desgracia de la mente y la voluntad. Sale de escena y Mazón queda perplejo. Otra vez. Como todos nosotros y Feijóo. Nosotros estamos perplejos; él, Mazón, es perplejo, matizo.