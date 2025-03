Salvador Navarro y Carlos Baño saludándose en una imagen de archivo. / Antonio Amorós

La ambición es un arma poderosa, especialmente si se acompaña de otra serie de talentos y virtudes, porque si únicamente se tiene ese, el balance es más bien negativo. Si además de ambición tienes padrinos, es fácil que te bauticen contra viento y marea, por más que tus méritos para ostentar un cargo superior al de lavacoches sean inexistentes. Pasa mucho.

Hay marejada con viento norte de fuerza 7, con tendencia a subir a temporal, en las instituciones económicas. Nada que pueda sorprender a los que llevamos unos tiros pegados en esta guerra. El poder tiende siempre a controlar lo que no puede manejar y busca serviles a los que mover los hilos. Ha sucedido, sucede y sucederá, aunque algunos, a veces, salen respondones y quieren mantener la independencia de sus instituciones, ¡gente más ingrata!

Les pongo en antecedentes: hay un lío larvado en la patronal CEV con la intervención estelar del presidente de la Generalitat y la subordinada o instrumental del de la Cámara de Alicante, el ínclito Baño. Anda molesto el ex MH con la firmeza del presidente de la CEV, Salvador Navarro, en los días posteriores a la dana. Primero, porque no se quiso comer el marrón de que había almorzado con él para tener coartada y, segundo, por las conversaciones privadas, a renglón seguido, con Feijóo. Interpreto, no son palabras suyas, pero fuentes informadas dicen que le señaló al presidente del PP las verdades del barquero, esto es, que Mazón ha dado suficientes muestras de incapacidad como para buscar una alternativa. Posteriormente, y ya públicamente, Navarro y la CEV han tenido palabras duras contra la actuación de la Generalitat, y también contra el Estado, pero esa es otra guerra.

Curiosamente acaban de salirse de la CEV al unísono, Baño, representante de la filial en España de la empresa checa Tescoma y la Institución Ferial Alicantina (IFA), presidida por uno de los guardias de corps de Mazón, Alejandro Morant. Blanco y en botella.

El caso es que Mazón y su hermano Baño, que entre paréntesis era ya mucho menos hermano antes de que la dana le obligara a buscar cómplices, andan en pos de hacer una pinza a Navarro. No es la primera vez, esa pinza ya la probaron con éxito contra Ximo Puig, cuando ambos eran candidatos. Nada que reprochar en este caso, el expresident tuvo lo que sembró y el dejar hacer, dejar pasar no suele ser buena estrategia. Lógicamente ustedes no han conocido cómo algún gobierno de la Generalitat decidió hace algunos años quién era o no presidente de la Cámara y hasta vocal de su Pleno, pero por eso se lo contaré yo un siglo de estos. De nada.

El caso es que el Botànic optó por dejar que la fortuna decidiera, con resultado previsible: en pleno proceso electoral, la Cámara de Alicante hizo la cucharita con el candidato y puso a caer de un burro al presidente en ejercicio. No diré que fuera blandura por su parte, porque hay calificativos mucho más ajustados.

Esta reedición de la pinza tiene una vertiente incómoda: además de la diosa fortuna fueron los votos de la CEV los que inclinaron la balanza hacia Baño, que no tiene ahora ningún reparo en apostatar de su antigua fe en pos de mayores glorias (con el plan B de comerle a Morata la tostada en el Consejo de Cámaras de la Comunidad Valenciana). ¿Hubiese dudado Baño en decir que estaba comiendo con el president el día de la dana? Pues no, ni de coña. Ya se encargaría luego de pasar la factura.

Es verdad que ahora el «alacantí power» no está en su mejor momento. La colla que rodea a Mazón tiene bastante mala imagen en la capital del Reino y bastaría una chispa para que prendiera la hoguera. En Valencia están esperando con las garras preparadas. Visto lo visto, es táctica histórica de los conductores de trineos tirar niños a los lobos para que se entretengan hasta que no queden más y te devoren. Podría ser otra teoría de este momento actual.

Es cierto que algún sector empresarial pide una patronal fuerte en Alicante, no una sucursal de Valencia. En principio se podría estar de acuerdo con la premisa, si no fuera porque tiene mayor potencia de tiro una asociación autonómica, si el movimiento no estuviera promovido por Mazón y su anhelada venganza contra Navarro y, en fin, si el candidato a liderar esta historia no fuera Baño. Un horror, se mire por donde se mire.

No se le puede regatear a Salvador Navarro su trabajo a favor de la integración de los empresarios de la Comunidad. Habrá que ver los kilómetros que se habrá hecho este buen hombre para estar siempre en Alicante. Marea. Puedes no estar de acuerdo con la estructura, pero es irreprochable su actitud y su trabajo.

¿Serían deseables asociaciones económicas provinciales más potentes? Sí, desde luego, pero la atomización y la política de mesa camilla de cada una de las organizaciones lo impide, así como la falta de empresarios de relieve para coger el timón y el pasotismo de otros muchos, a los que da pereza meterse en estas batallas. De ahí el éxito de AVE, que aúna empresas potentes sin entrar en conflicto. Nadie disputa liderazgo a Boluda o a Roig y tienen dinero para aburrir sin depender de nadie, ni tener que hacer juegos malabares.

No será fácil que con estos pellizcos de monja hagan caer a Navarro, pero socavarlo bien que lo intentan.