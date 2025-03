Remedios extraordinarios.

—Estoy viendo un anuncio que se ha generalizado en los periódicos españoles, Pa.

—¿Un anuncio?

—Sí. Tiene la apariencia de una noticia pero en realidad no es más que un anuncio.

—¿De qué se trata, JC?

—De unas plantillas que presionan los pies y prometen adelgazar sin régimen, únicamente andando con ellas.

—¿En serio?

—Sí. Mira lo que dicen: ¿pierde hasta 8 kg en solo 10 semanas? Es raro que los expertos coincidan: aún más comprensible es el éxito de estas plantillas magnéticas de acupresión, que están causando furor en España. Mientras los métodos tradicionales exigen disciplina extrema, ofrecemos un enfoque completamente diferente para perder peso que integra la sabiduría de la medicina tradicional con la tecnología moderna. Estas plantillas apuntan a puntos clave de acupresión en tus pies para mejorar la circulación, apoyar la descomposición de grasas y regular el metabolismo.

—¿En serio…? ¿Acupresión… qué diantre es eso?

—Pues según estos fenómenos se trata de activar puntos clave en los pies que desencadenan la quema de grasa y la actividad metabólica. Y además aportan una terapia de campo magnético, con lo que dicen mejorar el flujo sanguíneo y reducir la inflamación, apoyando una descomposición de grasas más rápida.

—Vaya… parece una solución revolucionaria.

—Lo sería, si no fuese una patraña.

—¿¿¿Sí???

—Absolutamente. Nada de lo que asegura este anuncio está probado. Es muy burdo, porque además, al final, aportan tres artículos pretendidamente científicos que son una broma. Pero una broma pesada, enfocada a sacarle el dinero a buenas gentes confiadas que piensan: «A lo mejor con esto adelgazo, no es mucho dinero y total… daño no me va a hacer».

—Sí… este es el modus operandi de muchos timos en el planeta Tierra, con varias claves: apelar a carencias de las personas, que el montante económico no requiera un gran esfuerzo y la creencia de que en el peor de los casos, se trata de procedimientos inocuos.

—Hay muchos, Pa. Artilugios que hacen ahorrar el 90 % de la factura eléctrica conectándolos a la red. Mil y un artefactos para perder peso. Inversiones extraordinarias de rentabilidad astronómica. Criptomonedas fabulosas…

—¿Qué está sucediendo allá abajo? ¿Cómo es posible que en el momento de mayor desarrollo social, tecnológico y científico haya en la Tierra millones de personas desconfiadas, adictas a las teorías conspirativas que disfrutan creyendo en patrañas, despreciando el conocimiento científico –que es el que les ha llevado a donde están- y abrazando argumentos que avergonzarían a niños de tres años?

—Yo me lo pregunto con frecuencia, Pa. Y te voy a poner dos ejemplos de posturas tan incomprensibles como dañinas: el terraplanismo y los antivacunas. Lamentablemente, hay en el mundo millones de partidarios de ambos.

—Sí… me temo que el conocimiento y la sensatez no han calado lo suficiente en la especie humana.

—No deja de ser curioso que los terraplanistas expongan su teoría hablando con un teléfono móvil que utiliza los satélites que circundan la tierra, esa que ellos dicen que es un plato.

—Peor son los antivacunas, Pa, que no inmunizan a sus hijos pero se aprovechan de que los demás padres sí lo hagan con los suyos, el conocido efecto rebaño.

—¿Cuál es el motivo por el que algunos humanos, de cerebros más o menos normales, abrazan esas majaderías?

—Probablemente se trata de personas que quieren diferenciarse, que se creen por encima de la masa que cree en la ciencia, personas propensas a pensar que nada sucede por accidente, sino que todo está conectado y no hay coincidencias. Para ellos, los poderosos son malvados y tienen planes elaboradamente malignos.

—Hay estudios que han hallado ciertas personalidades más tendentes a dejarse arrastrar por estas ideaciones: baja confianza, menor mentalidad científica, creencias en un mundo peligroso, excentricidad ideológica...

—Existe en ellos una fuerte tendencia a utilizar el pensamiento intuitivo sobre el pensamiento basado en evidencia, algo que el ser humano aprendió en época de Aristóteles, aunque es evidente que no todos.

—Así es Pa. Pero en estos tiempos se añade un nuevo factor: las redes sociales, que hacen más fácil la creencia en teorías enrevesadas.

—Quizá, a veces, creer en una absurda teoría conspirativa es más fácil que tratar de entender la complejidad del mundo.

—Yo, Pa, ante la duda, sigo siempre el consejo de Carl Sagan: «Afirmaciones extraordinarias exigen pruebas extraordinarias».

N. del A.: Hola, soy Dios es un diálogo entre el Padre (Pa), el Dios del Antiguo Testamento: clásico, un punto colérico y vengativo; y JC, el protagonista del Nuevo Testamento: más moderno, tolerante y con un enfoque de la realidad más avanzado. Juntos analizan las situaciones en la Tierra y en especial las de su país favorito: España