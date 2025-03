No merecemos menos

Los apóstoles llegan a la Basílica para acompañar a la Virgen María en su último deseo, representación de octubre de 2024. / MATÍAS SEGARRA

El 1 de noviembre de 1950, el Papa Pio XII proclamó el dogma de la Asunción de la Virgen María, que enseña que la Virgen fue llevada al cielo en cuerpo y alma. Es precisamente lo que se representa en nuestra Festa, en el Misteri d’Elx, cada año en los días 14 y 15 de agosto, según venía escrito, según la leyenda, en el consueta que albergaba el arca en la que vino la Virgen de la Asunción.

Este año 2025 celebramos el 75 aniversario de la proclamación de este dogma en Elche, ya que, es aquí, en nuestra ciudad, con el Misteri, donde tenemos la única muestra que ha permanecido viva de las grandes celebraciones asuncionistas, de las festividades dedicadas a la Virgen que desde la Edad Media y, sobre todo, a partir del siglo XV, se extendieron por las tierras de la antigua Corona de Aragón.

En la actualidad, es el Patronato del Misteri el encargado del mantenimiento, protección y celebración anual de las representaciones de la Festa. El Patronato cuenta con varios órganos y comisiones que aseguran el buen funcionamiento del Misteri y su viabilidad económica. Viabilidad que depende de las subvenciones de los distintos organismos públicos y de la venta de entradas para los ensayos generales que se llevan a cabo los días 11, 12 y 13 de agosto.

Entre estas subvenciones que recibe el Patronato del Misteri se encuentran la del Ayuntamiento de la ciudad y la del Ministerio de Cultura. Mientras el Ayuntamiento ha ido incrementando paulatinamente su subvención, y este año aportará 200.000 euros (lo que supone un incremento del 14,5 % respecto del 2024), el Ministerio de Cultura aporta solamente 30.000 euros. Cantidad que, además, quedó congelada hace algunos años.

Dada la importancia cultural y patrimonial que tiene nuestra Festa, hemos solicitado formalmente, a través de una iniciativa en el Congreso de los Diputados, dotar con cargo a los Presupuestos Generales del Estado la concesión de una línea nominativa de ayuda al Misteri d’Elx, para su difusión y promoción por la singularidad de ser la primera Obra Maestra del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad, línea que se venía concediendo hasta el año 2013, ya que nuestra Festa merece un mayor reconocimiento por parte del gobierno central.

Esta iniciativa incluye, además, la solicitud de declaración como acontecimiento de excepcional interés público de este Año Jubilar 2025. Porque la celebración de los actos conmemorativos por el 75 aniversario de la declaración del dogma hace necesario que las entidades privadas aporten financiación adicional.

Esta declaración es una oportunidad para que las empresas que decidan colaborar económicamente con esta celebración puedan obtener beneficios fiscales asociando su imagen a un evento de semejante magnitud cultural, además de incentivar a que más empresas puedan aportar más financiación.

Elche merece mucho más de este gobierno que tanto nos ha venido maltratando. Vamos camino de 7 años de gobierno de Pedro Sánchez y recordemos que la provincia de Alicante es la número 52, la última de todas, en los últimos cuatro Presupuestos Generales del Estado.

Presupuestos Generales del Estado que se han prorrogado una vez más en este 2025 porque, al parecer, este gobierno está más preocupado y ocupado en intentar tapar los casos de corrupción que le acechan que en gobernar para mejorar la situación de los españoles.

Aunque se hayan recaudado 150.000 millones de euros más que en 2018, no se ha podido incrementar ni un solo euro la dotación de los 30.000 € que se conceden al Misteri.

Elche no merece un Gobierno que le ignora y ningunea de esta forma. No le importa ni la mejora de las líneas de Cercanías, ni la segunda pista del Aeropuerto, ni comprometerse realmente con el apoyo al Misteri… ni informar debidamente al Alcalde de las incidencias en materia de seguridad. Los ilicitanos no podemos soportarlo más. Pero desde el Grupo Parlamentario Popular haremos cuanto esté en nuestra mano para denunciar esta situación. Para conseguir aquello que merecemos y que se nos viene negando desde hace años.