La vivienda, «okupas» y otras cuestiones…

San Antón, un barrio donde se ha producido el fenómeno "okupa".

La glosa periodística de hoy tiene un enfoque bifronte de la actualidad política, basada en dos cuestiones de relevancia, la vivienda en España y por supuesto en Elche y la falsa condonación de la deuda a las comunidades autónomas por el presidente Sánchez.

El artículo 47 de nuestra Constitución proclama taxativamente: "Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho".

Este mandato a los poderes públicos se dirige principalmente al Gobierno de España, que es el que detenta las competencias en la materia: hoy, al gobierno comandado por Pedro Sánchez, que debe resolver el problema de la vivienda, porque se comprometió a ello y no ha hecho nada.

Esta problemática se vincula además a la figura de los "okupas", personas que, teniendo los mismos derechos que todos, no pueden conculcar el derecho de propiedad de los demás, también proclamado por el artículo 33 de la Constitución. Es decir, se meten en tu casa, pagada por ti, con tu trabajo, y no puedes hacer nada.

Lo que supone trasladar este problema de los "okupas" a los particulares, propietarios de las viviendas, que en la mayoría de los casos son familias que tienen una o dos viviendas pagadas con su trabajo y esfuerzo, para poder vivir mejor y dejar alguna cosa a sus hijos o hijas, como es natural. Y esto también afecta a Elche en general, en barrios como Altabix, el Plá, Carrús y el Toscar. Así que cuidado con dejar la casa vacía, la de aquí o la de Santa Pola: "eh, que te la lleven", diu el meu amic del Rabal.

Qué vergüenza que en Elche -como sucede en tantos lugares de España-, una mujer enferma, propietaria de una vivienda en el Toscar, que además fue noticia nacional, no pueda disponer de su vivienda para venderla o alquilarla, para vivir mejor, y complementar la renta de su escasa pensión, porque tiene dentro un "okupa". ¿Dónde están el Gobierno y su presidente? ¿Intentando sacar del embrollo de la cátedra a la impostora de su mujer? ¿Arreglando la situación del enchufado de su hermano, cobrando de la Diputación de Badajoz sin saber donde trabajaba? ¿Quizás volando en el Falcon? ¿Pensando en cómo Ábalos, ministro en su momento y número 2 del PSOE, pagaba con fondos procedentes de la corrupción la vivienda de lujo de su novia Jessica o el chalet de Cádiz?... Vaya tela, como se dice por aquí.

El mismo Sánchez dijo: "Esta legislatura queremos impulsar 184000 viviendas sociales en España". Me pregunto yo, y seguro que usted también, dónde están las que le corresponden a Elche; viviendas hoy sin hacer y mañana también.

El socialismo sellado en la figura de Sánchez está claramente a la deriva en la resolución de problemas sociales de bulto, se encuentra preso en el Congreso de aquellos que no quieren a España, pero que en cambio se sientan en su sillón como Diputados reconocidos y con su buen sueldo gracias a los españoles que repletamos su cartera de billetes, y todo ello por sostenerse en el poder, después incluso de mentir como nunca jamás ha mentido otro presidente, de manera reiterada y trilera.

Es actualidad también la llamada condonación de la deuda a Cataluña, que como mínimo lo será por 17000 millones de euros, aunque ellos, los de Junts, con el prófugo de Puigdemont a la cabeza, quieren que sea todo, es decir 70000 millones de euros; o sea, que el voto a favor de Pedro Sánchez de los 7 diputados de Junts que están sacándole la piel a tiras a España cuesta a los españoles 2428 millones de euros cada uno, si la cifra de condonación es la primera, y 10.000 millones de euros cada uno si se diera la segunda, dinero que estaría mejor empleado en la construcción de viviendas sociales ¿verdad?

El canelo de Pedro Sánchez, su estrategia, consiste en perdonar a todas las Comunidades Autónomas lo que deben, atrapando en este lance a la oposición. Pero abran los ojos, esta es otra mentira más, porque la deuda se la queda el Estado, aquí no se perdona a nadie. El Estado no puede condonar nada, sino solo asumir tal deuda, para pagarla él mismo, lo que significa que acabaremos pagándola los españoles de a pie, y ello por la exigencia de los separatistas y la chulería y el ego del Presidente.

Recientemente en Valencia, Felipe González, brillante socialista que no necesita presentación, decía sobre la condonación de deuda «no van a quitar nada, es mentira, la vamos a pagar de una manera u otra».

¿Qué clase de "social progresismo barato" con profundos tintes comunistas es el que nos representa? El veneno político introducido en las venas del PSOE por Podemos, Sumar y los separatistas está liquidando el histórico puño con su rosa al haber sido inoculado en las entrañas del PSOE.

Debo decir que los grandes partidos, también el PSOE, son necesarios en España para asegurar la alternancia en el poder. Pero no este PSOE, y menos con Pedro Sánchez Castejón como presidente. Curiosamente, esto me decían unos vecinos del Barrio del Toscar con los que estuve tomando una caña, y comentamos el asunto de la vivienda de la señora de ese barrio con un okupa al que me he referido ates, a lo que uno de ellos parafraseaba indignado "Pedro Sánchez tiene que irse a su casa ya" a la vez que se autoproclamaba votante de izquierdas, «pero no de esta izquierda» afirmaba, y añadía: "ya vendrán las votaciones, que aquí en Carrús se van a llevar una sorpresa".

Mientras tanto en Elche el PSOE, no replica nada a su presidente, por más que mienta. Están encantados con Sánchez, y así les va. "Perrito, perrito, cuanto te quiero, pero pan poquito", decía la santa de mi abuela.