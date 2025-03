Vuelve el carnaval

Sí, vuelve el carnaval… Y no me refiero al carnaval que propician los políticos, pues ese carnaval está ahora perennemente presente. Porque si antes los nobles y ricos burgueses no tenían necesidad de esperar el carnaval para ser desenfrenados en sus comidas ni en otros goces, actualmente esos «desenfrenos» que denominamos corrupción, populismo, arrogancia, demagogia, fraude, prevaricación, cohecho, malversación, son vilezas que nos escandalizan cada día, por mucho que los protagonistas de tales desvergüenzas las hayan cometido disfrazados con las máscaras del servicio público, del bien colectivo, del trabajo entregado, del patriotismo inclusive.

Por eso, ante tanto abuso es un desahogo colocar al mundo del revés cada año en carnaval, como en las lupercales romanas, que comenzaban el decimoquinto día del mes de febrero y durante siete jornadas se suspendía toda actividad, se cerraban los negocios, las escuelas y los tribunales; por las calles pasaban desfiles y comparsas, junto a carros tirados por animales enjaezados caprichosamente; los señores servían a la mesa de sus criados; los esclavos podían insultar a sus amos, marchando borrachos por las calles, camuflados bajo máscaras y otras ropas que preservaban sus identidades.

Dirán algunos, «ahora no se llega a tanto». Pero haciendo un repaso pormenorizado a los carnavales que se celebran en muchos lugares de cultura cristiana, nos sorprendería encontrar bastantes similitudes todavía con esos festejos, que a partir del siglo IV, durante la decadencia del Imperio Romano, la Iglesia trató de apropiarse, pues eran unas festividades paganas profundamente arraigadas en la costumbre popular. De este modo, retocando un poco las formas, se reconvirtieron en fiestas que llamaron «Fiesta del Asno», «Fiesta de los locos», «Fiesta de Carnevale», palabra italiana proveniente del latín (carnem levare: quitar la carne). Aunque conservando su carácter transgresor y de inversión de las cosas, de tal modo que clérigos, frailes y monjas se abandonaban a goces licenciosos, disfrazándose de mil maneras y organizando bailes en conventos e iglesias, para terminar comiendo fiambres y salchichas sobre el altar. Lo que no debe sorprendernos, pues en la mentalidad medieval la vida entera giraba alrededor de las iglesias, que representaban el lugar en el que se proyectaban alegrías, esperanzas y dolores, no considerándose sacrílegas las diversiones más escandalosas aún cerca de los altares.

Por supuesto, no faltaron quienes levantaron su voz para condenar agriamente estas costumbres, hasta que en el siglo XII Inocencio III emitió una bula para erradicar de las iglesias aquellos espectáculos, prohibiendo a los eclesiásticos formar parte de tan burdas chanzas. No obstante, la fiesta carnavalesca siguió subsistiendo entre lo sagrado y lo profano, como una etapa que precede a la cuaresma, de tal manera que, pese a su opuesto sentido, en cierto modo son celebraciones inseparables.

Porque si la cuaresma es el periodo de cuarenta días de penitencia y ayunos que prepara la Semana Santa, inmediatamente antes que la cuaresma está el carnaval, celebración de carácter lúdico donde abundaban juegos, músicas y bailes, para que el pueblo se olvidara de las penalidades del resto del año. En esto poco se ha cambiado y, aunque actualmente las prohibiciones cuaresmales ya no cuentan para la mayoría, pudiéndonos solazar a nuestro antojo; sin embargo, el carnaval sigue ejerciendo una atracción irresistible como fiesta de diversión y mascarada, que nos libera de la penosa cotidianidad.

Las máscaras y caretas fueron originalmente utilizadas con fines religiosos por civilizaciones antiguas, durante ritos fúnebres para perpetuar los rostros de los muertos colocándolas en sus tumbas. Después, las comenzaron a usar los cortejos que acompañaban al difunto para hacerle honor. Luego las utilizaron los actores de teatro para representar personajes religiosos o históricos. Finalmente, las máscaras pasaron del teatro a la calle, ya que durante las jocosas algaradas carnavaleras personas de todas las clases y de todas las edades se exhibían protegidas e irreconocibles gracias a sus disfraces, cantando coplas en las que se manifestaban los aspectos más picantes y escandalosos de la crónica ciudadana. Así, los humildes, aprovechándose de la indulgencia del carnaval, se atrevían a hacer en voz alta la sátira de las costumbres de los notables que los oprimían, como venganza por las vejaciones del resto del año. Y el hecho de colocarse máscaras y disfraces, camuflándose sin ser reconocidos, dio un empuje definitivo al carnaval, que en algunos lugares gozan de gran fama. El carnaval de Río de Janeiro, en Brasil; el de Venecia, en Italia; o el de Nueva Orleans, en los Estados Unidos, son los de más renombre internacional. También lo alcanzan ahora los carnavales canarios de Las Palmas y de Tenerife. Con diferentes costumbres y estilos, cada uno forma parte de las propias tradiciones y son reflejo claro de las particularidades de cada cultura, como nuestro españolísimo carnaval de Cádiz.

Rara es la localidad que no celebra actualmente con mayor o menor atractivo la fiesta del carnaval, deseando aliviar la alienación que atenaza una existencia cada vez más subyugada por la técnica, la injusticia, la amoralidad o la frustración. Y quienes desean vestirse por unos días con túnicas sorprendentes, ponerse una corona dorada, un sombrero con plumas, desfigurar sus rostros con maquillajes desconcertantes, u ocultarlos tras caretas grotescas, terribles o groseras, seguramente toman así venganza de las pesadumbres de un año entero; incluso de las amarguras de toda una vida. Ya que el multicolor destello de máscaras y disfraces es el grito inconsciente de muchos corazones aprisionados por una civilización alienante. Corazones que, tal vez, anhelan encontrar tras la careta de la risa fácil la serena alegría de un futuro mejor.