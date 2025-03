El Fiscal General del Estado. Una dimisión obligada

El Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz. / Fernando Sánchez / Europa Press

La imputación del Fiscal General del Estado (FGE), sin entrar a valorar el fondo del asunto, es decir, el hecho de haber o no cometido un delito de revelación de secretos, deja en el aire muchas incógnitas acerca de la legitimidad de la conducta del investigado que, más allá de sus derechos como persona, es una autoridad que por ello está obligada a unos comportamientos que derivan de su propia posición institucional.

El FGE goza de derechos como persona, pero, a la vez, tiene obligaciones y deberes derivados e inseparables de su alto cargo institucional, del órgano a quien representa y preside. Sus derechos y sus deberes son incompatibles; los primeros, los goza y los deberes le atan, entrando esta contradicción en una espiral de consecuencias que le obligan a dimitir por el bien de la Fiscalía y del sistema democrático del cual es una pieza fundamental. No hay otra salida posible si se relegan los intereses personales y se pone por delante la función ejercitada.

Los continuos reproches al Tribunal Supremo que le investiga, que no se corresponden con la actuación ordinaria de la Fiscalía en su conjunto son, de por sí, una prueba de esa incompatibilidad. Los ataques indirectos al Poder Judicial sostenidos por algunos miembros de la Fiscalía en asuntos próximos a quien le designó, el Gobierno, basados en alegaciones procesales que en la práctica son comunes a todos los ciudadanos y que han sido resueltas con claridad meridiana por los tribunales, no son propios de quien es el jefe de la Fiscalía y dañan a ésta profundamente. La defensa como ciudadano del FGE no puede ser combinada con alegaciones y argumentos que la misma Fiscalía sostiene en sentido contrario en la casi totalidad de asuntos en los que interviene a salvo los referidos, lo que a su vez compromete la imagen de imparcialidad de la Fiscalía en su conjunto.

Al margen de lo que resulte del proceso, si el Gobierno no lo impide con la ley que se está gestando sobre la acción popular, es lo cierto que a día de hoy existen indicios, esto es, hechos jurídicamente relevantes para fundamentar una investigación y así lo entiende el juez que instruye la causa. Habiendo indicios concretos no es posible hablar de investigación prospectiva. Si aparecen nuevos hechos en la causa, dice la ley que deben comunicarse al imputado a los efectos de su conocimiento y defensa. De ahí a que se esté ante una investigación ilimitada e inconcreta media un abismo. Y esto es doctrina de la Fiscalía aplicada ordinariamente y que, por lógica, no puede ser alterada cuando el imputado es el FGE.

De asumir como pide el FGE que el TS modifique la doctrina existente, se daría un golpe certero a la correcta persecución de los delitos de corrupción entre otros, pues habría de tratarse de igual modo toda imputación en el futuro. Cualquier modificación en este sentido generaría inseguridad en la sociedad e impunidad generalizada. Ese camino iniciado por el Gobierno consistente en amoldar la ley al tratamiento procesal de los casos que le afectan, reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal incluida, puede provocar resultados imprevisibles en la sociedad. Y el FGE parece proclive a estos cambios legales que le conferirían beneficios en términos de impunidad. Y, repito, sin entrar a valorar el fondo del asunto y solo en el marco de una investigación sumarial como la que está en curso. Investigar no es condenar, ni siquiera acusar. Son conceptos muy distintos que conviene diferenciar.

La destrucción y borrado de sus teléfonos móviles es conducta que muestra una voluntad de ocultar pruebas que desacreditan a quien es Fiscal General del Estado. Aunque solo sea porque pedagógicamente está animando a este tipo de comportamientos haciéndolos aparecer como normales. Ningún reproche y ninguna consecuencia podrá la Fiscalía extraer de conductas similares si las mismas las realizan otros. Mientras sea Fiscal General no puede actuar en calidad de imputado sin límite alguno y menos acudiendo a métodos cuya lealtad con el proceso y buena fe son reprochables. Hay normas éticas a las que está sometido por la institución que debe proteger, no desacreditar.

Se anuncia ahora y espero que no sea cierto, que tiene la intención de recurrir en amparo ante el Tribunal Constitucional las decisiones jurisdiccionales que considera que han vulnerado sus derechos constitucionales, tales como el registro en su despacho o el de sus aparatos telemáticos. Hacerlo es, otra vez, instar una resolución que implicaría un cambio en la doctrina constitucional uniforme y asentada y que trastocaría el modelo vigente en materia de protección de derechos ante el TC. Las hipotéticas lesiones de derechos, constante en un proceso, no son revisables por el TC hasta la finalización del proceso mediante una sentencia firme, nunca antes. Rige en este caso el principio de subsidiariedad, debiendo los recurrentes esperar a que el proceso acabe en todas sus instancias y dando posibilidad a los tribunales ordinarios de subsanar las posibles violaciones a los derechos en el mismo seno del proceso y sus sucesivas instancias.

Lo que se anuncia como posible recurso es una petición al TC que implica alterar su doctrina y que se derogue, de hecho, la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (art. 44, 1a). Pondría al TC en una situación muy complicada pues, otra vez, para asumir lo instado por el FGE, el TC invadiría competencias de las que carece y entraría en el ámbito propio de los tribunales ordinarios, que le es ajeno. Tras la sentencia de los ERE, discutible, este paso llevaría a un conflicto gravísimo y al TC a una infracción manifiesta del diseño constitucional y de la legalidad vigente.