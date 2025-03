Justicia / INFORMACIÓN

Hace ya unos años, cuando empezaba mi «andadura» como diputada socialista en las Cortes, tuve el honor de que se acercara a mí, al igual que a otros grupos políticos, la asociación de docentes con diversidad funcional. Este colectivo, Diversidad Docente CV, reivindicaba sus derechos a nivel profesional: la necesidad de la adaptación de los exámenes en sus lugares de origen para evitar el desplazamiento y, lo que era más importante, la reserva de plazas tanto en las convocatorias como en las bolsas de empleo, tal como indica la normativa estatal y europea vigente, sin ninguna limitación añadida.

Desde que me pusieron al corriente, no tuve ninguna duda, en representación del grupo político al que pertenezco, el PSPV, en apoyar esta causa. Para mí, como persona que cree en la política como instrumento para cambiar las cosas, no generaba ningún tipo de duda. Había que apoyarlos sin fisuras hasta el final.

Durante un largo periodo de tiempo, los estuve acompañando en el proceso, nada fácil, por cierto. A veces es complicado que las administraciones entiendan que para que las personas con discapacidad tengamos oportunidades tienen que empezar dándolas ellas desde las administraciones públicas para que se vea la necesidad y efectividad que éstas tienen en el colectivo y en la sociedad. Pues la sociedad, junto a la política, no deja de ser un espejo de aquello que queremos lograr.

Recuerdo de manera nítida todo el proceso, pues fue para mí muy ilusionante y enriquecedor conocer las barreras, dificultades y, por otro lado, las ganas de luchar de este colectivo, que creía en su derecho de poder presentarse a unas oposiciones dignamente y optar a plazas reservadas para este fin, para mostrar y demostrar, como siempre nos toca hacer, que es posible y que sí que podemos realizar nuestro trabajo con normalidad.

Esta entidad de docentes de Secundaria y Formación Profesional de personas con discapacidad llegó hasta la Comisión de Peticiones de las Cortes. Allí expusieron todas las injusticias a las que se veían expuestos y recibieron un apoyo unánime que fue un clamor, pero como las palabras se las lleva el viento todo quedó en eso, palabras. Cuando pasó un tiempo, logramos avanzar en mejorar las condiciones de las personas que se examinaban. Sin embargo, como todo camino de las personas con discapacidad quedaba aún mucho por recorrer.

Tanto es así que un pequeño grupo de ellos, muy bien asesorados jurídicamente, decidieron llevarlo a los tribunales para reivindicar que salieran sus plazas en el turno específico de discapacidad y no compitiendo con el resto, pues nuestras dificultades son mucho mayores. El «capacitismo» más feroz estaba presente de nuevo y era necesario ponerle remedio.

Por una vez, ha habido JUSTICIA en mayúsculas y David ha ganado a Goliat, logrando unos derechos en los tribunales que en la Comunidad Valenciana no fuimos capaces en ese momento de reconocerles. Pero, por fin, se ha logrado. Nos queda la esperanza de que se convoquen esas plazas y que haya oportunidades de trabajo dignas para todas esas personas con discapacidad que llevan años desgastándose en la preparación de oposiciones. Creo que, por fin, van a ver el fruto y, como sociedad, seremos mejores, pues el alumnado verá docentes con discapacidad y sin ella con total normalidad. Como debe ser. Esa es la sociedad que queremos: educación real en todos los ámbitos, específicamente en el laboral y en el educativo.

Muchísimas gracias a esta entidad por abrirnos los ojos y luchar sin cesar para contribuir a que esta sociedad sea mejor. Os seguiré acompañando en el camino de lucha, pero el logro es vuestro. Yo me llevo la satisfacción de haber conocido a dos grandes personas, Lucas y Mónica. Para mí también es de justicia nombrarlos a ellos, pues, una vez más, seguimos creyendo que, parafraseando a Galeano, «caminar hacia la utopía es posible». Por supuesto, estaremos atentos a que se convoquen las plazas y que el concurso se haga con todas las garantías para que, esta vez sí, se logre hacer de la utopía una realidad. Gracias a la asociación de los docentes con diversidad funcional por haber insistido y resistido hasta conseguirlo. Hoy somos un poquito mejores que ayer.