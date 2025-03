Una oriolana, Caballera de la Orden de las Palmas Académicas. ¿Por qué no una Dama Cubierta?

El recién nombrado Caballero Cubierto de 2025, Amadeo Valoria. / INFORMACIÓN

La catedrática de Filología Francesa de la Universidad de Alicante, Maribel Peñalver Vicea, acaba de ser nombrada Chevalière de l´Ordre des Palmes Académiques por el gobierno de la República Francesa. La Orden fue creada por Napoleón en 1808 para premiar a los académicos nacionales que contribuyeran de modo notable a la cultura y educación francesas y en 1866 la distinción se amplió a los extranjeros que las extendieran por otros países. Huelga decir que, dados los roles que la mujer tenía asignados en el siglo XIX, la condecoración fue Chevalier (Caballero). Durante el siglo XX, varias mujeres la recibieron todavía con el sustantivo masculino, aunque ahora se emplea lógicamente el femenino Chevalière.

La noticia –excelente para la profesora Peñalver, para la Universidad de Alicante y para Orihuela–, me ha traído a la memoria un artículo que mi difunto hermano Emilio Escudero publicó en INFORMACIÓN en el año 2016 titulado: «El nombramiento de Caballero Cubierto». Según reza la tradición, dos bulas papales del siglo XVII permiten al Ayuntamiento de Orihuela designar un caballero que, por amor a la ciudad o por sus méritos, tiene el privilegio de presidir la procesión del Santo Entierro y entrar con la cabeza cubierta cuando transcurre por el interior de la Catedral. Mi hermano era abogado y, como jurista, argumentó que, dado que el nombramiento recae en el Ayuntamiento, posee carácter público y como tal, debe sujetarse a la legislación vigente.

¿Cuál es esa legislación? Cito lo que escribió: «En sintonía con la Constitución, la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres establece que el principio de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres informará, con carácter transversal, la actuación de todos los Poderes Públicos. Las administraciones públicas lo integrarán, de forma activa, en la adopción y ejecución de sus disposiciones normativas, en la definición y presupuestación de políticas públicas en todos los ámbitos y en el desarrollo del conjunto de todas sus actividades».

A mayor abundamiento, mi hermano argumentaba: «Sí que sería lícito un nombramiento público otorgado a alguien por su condición de varón o mujer (..) pero si la causa del nombramiento obedece como en el caso del Caballero Cubierto al amor a Orihuela y a sus costumbres o a los méritos profesionales o humanos del elegido, entra en juego el principio de igualdad constitucional porque dichas exigencias son propias de la mujer y no exclusivas del hombre».

No soy jurista, pero entiendo que su argumentación es correcta. El Ayuntamiento de Orihuela otorga desde 1691 una distinción a un varón que haya destacado por su amor a la ciudad o sus méritos. Tratándose de un acto público, el Ayuntamiento debe cumplir la ley de igualdad entre hombres y mujeres de 2007, ya que lo sustancial del nombramiento es que una persona –y no un varón– cumpla esos requisitos. Que esa persona presida la procesión o entre cubierta a la catedral es accesorio.

Considero por lo tanto que la legislación no se cumple ya que son muchas las mujeres que merecen esa distinción y todavía no se ha dado a ninguna. Así pues, animo a las oriolanas y oriolanos que defienden la igualdad entre hombres y mujeres a emplazar al Ayuntamiento para que nombre una Dama Cubierta en 2026. Y empleo el sustantivo dama como propuso mi hermano porque posee la connotación de mujer distinguida, cosa que no tiene hoy caballera pese a que en textos literarios antiguos se empleó para referirse a mujeres con nobleza y valentía.

Para concluir, debo felicitar al psiquiatra oriolano Amadeo Valoria por su nombramiento como Caballero Cubierto de 2025.