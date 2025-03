El parque de agua. Una historia con castores, pulpos y delfines

Imagen de archivo del parque inundable de La Marjal

Quizás recordarán que en artículos anteriores les hablé brevemente del Parque Inundable de La Marjal situado en la Playa de San Juan. Como ya sabrán, se trata de una infraestructura antirriadas construida para recoger las aguas de las fuertes tormentas del otoño y frenar o paliar sus efectos catastróficos como los sufridos el 30 de septiembre de 1997. Como su nombre indica, la ubicación no es casual, ya que en esa zona se regeneraba cada cierto tiempo un marjal en el que se acumulaba el agua de lluvia y posiblemente también el sobrante de la antigua red de acequias de riego que heredamos de los árabes. Esa zona, conocida como La Pasión, toma el nombre de uno de los últimos brazales de riego de la Huerta que abastecía, cuando le llegaba agua, los campos de esta zona costera.

En esa entrega les voy a llevar a esta zona para hablarles de otro uso del agua, en este caso el lúdico. Y no me estoy refiriendo al agua de la cercana playa sino a las aguas que corrían por toboganes y tubos en el Parque de Agua de la Playa de San Juan. Ese que, pese a sus diversos cambios de nombre, siempre recordaremos como “el Octopus”.

El 27 de noviembre de 1997 con una fuerte presencia policial y sin altercado alguno, se procedió al desalojo de los trabajadores y al precintado y cierre de las instalaciones del parque acuático. Pocos minutos después, su nuevo propietario, Hansa Urbana, comenzó el derribo de un parque de agua que, aún hoy, sigue en la memoria de aquellos que fuimos niños en esos años. Pero vayamos para atrás unos cuantos años.

La iniciativa la adelantó este diario el 17 de octubre de 1986. La multinacional francesa Aqualand había adquirido unas 13 hectáreas de terreno en la Playa de San Juan para construir un parque acuático. Unos días después se supo que se estaba a la espera de la aprobación del PGOU para comenzar las obras una vez superados todos los trámites burocráticos. Su presupuesto era de mil millones de pesetas y en los cinco meses al año que estaría abierto generaría más de cien puestos de trabajo esperándose una afluencia de 11.000 visitantes diarios. El proyecto del arquitecto José Palomeras fue presentado al Ayuntamiento por su representante en España, el conde Larich, en mayo de 1987. El Consistorio lo recibió con agrado ya que la propuesta dinamizaría la oferta turística de la ciudad.

El Ayuntamiento y la Caja de Ahorros ultimaban además un macroproyecto urbanístico en la Condomina en el que junto al Parque de Agua conviviría un campo de golf de 18 hoyos, bungalows y apartamentos, zonas deportivas, camping, palacio de congresos, hoteles y centros de ocio entre muchos otros servicios.

A pesar de todo esto, poco después de su presentación Aqualand cedió el testigo a la firma alicantina Aquópolis que realizaría modificaciones al proyecto duplicando el presupuesto. En febrero de 1988 dieron comienzo las obras, quedando abierto oficialmente al público el 22 de julio de 1989 con el nombre de Parque de Agua Playa San Juan.

Pero la inauguración no salió como se esperaba ya que buena parte de las atracciones no pudieron funcionar por falta de agua, lo cual no deja de ser curioso en un parque acuático. De sus atracciones formadas por una piscina infantil con sus recordadas setas gigantes, pistas blandas, ríos rápidos con remansos e islas intermedias, kamikaze, hidrotubo, looping y un largo etcétera, únicamente entró en servicio la piscina de olas. Tras la reparación de la avería el parque acuático comenzó su andadura.

En la temporada de 1990 reabrió sus puertas con el nombre de Aquazul presentando a su primera mascota: un castor. Según sus responsables, el parque quería huir del aspecto elitista del cercano campo de golf en construcción y se presentaba como un parque familiar para todas las clases sociales. Además, diversificó su oferta con otros servicios como terrario de reptiles, discoteca nocturna con fiesta de la espuma, concentraciones de coches clásicos, conciertos, skateboard… Dos autobuses exclusivos y el trenet facilitaban el transporte para todo aquel que no quisiera usar el aparcamiento de 1800 plazas en el que muchos realizaron sus primeras prácticas con el coche.

Por desgracia las cosas no debieron ir como se esperaba y en 1991 Aquópolis S.A. suspendió pagos quedando las instalaciones abandonadas a su suerte. La Caja de Ahorros se adjudicó el parque en subasta por 605 millones de pesetas.

Tras las reparaciones pertinentes y en muy poco tiempo, el parque, adquirido por Parques Canarios, reabrió en mayo de 1992 con el nuevo nombre de Aguapark Octopus y su nueva mascota, un pulpo. El nuevo equipo diversificó aún más la oferta para mantener las instalaciones abiertas todo el año. Sin duda el Delfinario fue su espectáculo más recordado, pero no debemos olvidar la subterránea Mansión del Terror, las minimotos, los karts, la discoteca Al Nilo o su zona de conciertos. Se volcó además con las comisiones de Hogueras, promocionando también la Cabalgata de Reyes de la playa. En el aspecto social colaboró niños autistas y afectados por el desastre nuclear de Chernóbyl.

Para la temporada estival de 1995 el parque reabrió con un nuevo nombre, Ocean Park, otra de las marcas de Parques Canarios. Su nueva mascota podría haber sido un delfín, el que fuera espectáculo estrella del parque, pero el nuevo logo se inspiró en una ola.

Pero negros nubarrones surgían en el horizonte y no traían lluvia precisamente. Con el cambio de color en la Alcaldía, Urbamed, ahora denominada Hansa Urbana, pretendía retomar las obras del campo de golf y ampliarlo a costa del parque acuático. El parque logró abrir sus puertas de nuevo en 1996 pese a las protestas y litigios por la propiedad de los terrenos y la próxima aprobación del PAU4. Los problemas volvieron en la temporada de 1997 con la gerencia del parque de agua presentando batalla al Ayuntamiento y a Hansa Urbana logrando reabrir el parque el 10 de mayo. Pese a la batalla de los responsables del parque contra la aprobación del PAU4 y la lucha de sus trabajadores por el mantenimiento de sus puestos de trabajo, el Ayuntamiento apostaba por otro tipo de turismo para la zona. El parque acuático funcionó con normalidad durante el día y su discoteca Festival Park hizo lo propio durante la noche.

En una huida hacia adelante el parque, que conservó hasta el fin de sus días una alta valoración y aceptación entre los alicantinos, se mantuvo abierto hasta aquel triste 27 de noviembre de 1997. Fueron ocho años en los que estuvimos nadando felizmente entre castores, pulpos y delfines.