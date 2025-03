Sexualitat i repressió; art i vida

Rubens: «Formació de la Via Làctia». / Museo Nacional del Prado

Durant els primers anys seixanta, les autoritats locals del franquisme promovien a Elx durant les festes d’agost, per mor d’allò de la promoció i difusió de la cultura d’Estat, unes exposicions pictòriques a l’Hort del Xocolater, on els quadres s’instal·laven a les vores de l’ample passeig central del jardí en què ja aleshores havia quedat convertit l’hort de palmeres, sobre cavallets de fusta disposats damunt la grama que, com una gespa resistent i brusca, envoltava dins dels parterres les palmeres velles i els arbusts ornamentals nous de trinca. Jo devia ser un xiquet encara, ja que recorde haver-hi anat amb els pares i la germana petita, agafats de la mà, en alguna nit de passeig per la ciutat en festa, una visita motivada no tant per un interés cultural o artístic dels meus progenitors, una cosa inexistent en la meua família, ni tampoc per l’existència de cap vincle familiar o amistós amb els artistes que exposaven llur obra, com per buscar una manera d’allargar aquelles passejades sense objecte, desvagades, amb pocs punts d’atracció on acudir.

Santa Pola, 2 d’agost de 1964. / Formigó

Un any, entre altres obres el contingut de les quals no recorde, hi havia exposat el quadre d’una dona tota nua, estesa o gitada sobre una tela o un llençol, amb els muscles lleugerament aixecats i el cos recolzat en un coixí. Hom seguia el model de la maja de Goya o l’obra d’alguns andalusos vuit-centistes, com ara Romero de Torres o Rodríguez Acosta. Era aquell un quadre que em despertà la curiositat al davant d’allò desconegut, però que no em provocà calfreds d’emoció. Encuriosits tots tres (la nena era prou petita com per a quedar al marge) per saber el nivell de definició pictòric del vell púbic de la model, i per tal d’esbrinar-ho, tot prevenint la mala imatge d’un xiquet fixant-se en aquelles coses, la mare digué: «Deixa que s’acoste el pare a veure com li ho han dibuixat». I el pare, tot xafant la gespa, va parar esment en aquella reproducció d’un pubis femení, part anatòmica que rebia aleshores en el nostre àmbit abundosos i festius noms populars menys delicats que el que aquí emprem.

Degué ser uns anys abans que els pares em van portar a Madrid per primera vegada (quan encara no havia complert els onze anys i feia primer de batxillerat) i vam anar a veure el Museo del Prado. Dues coses em van corprendre, a més de les ja aleshores inevitables i impressionants Meninas: els jesusets i els santjoanets de Murillo, que s’adeien amb el meu gust per la Historia Sagrada, i el que em semblà una pintura estranya que referia el naixement de la Via Làctia (aleshores jo no sabia res de Rubens, l’autor de l’obra) on una dona nua (tampoc aleshores no sabia jo res de les aventures carnals dels deus grecoromans) es prenia la mamella, tot fent-hi sortir un raig de llet poderós que, al·legòricament, esdevenia la galàxia.

Aquests són els records més antics que conserve de la visió d’un nu en una obra d’art. Però per aquell mateix temps, quan la família es llevà el dol per la mort del iaio, solíem anar a la mar alguns dies d’estiu. Eren aquelles unes excursions familiars entranyables i casolanes per a les quals fèiem servir l’autobús de línia que ens duia des del Paseo de Francos Rodríguez d’Elx fins a Santa Pola o Alacant, on passàvem el dia enjogassats. Ens banyàvem, féiem castells d’arena, passejàvem per la vora de la mar, dinàvem amb gana.

Santa Pola, 18 de juliol de 1965. / Formigó

La mare, que tota la seua vida oscil·là entre el desànim, l’enuig i un poderós amorosiment sentimental, amb el canvi d’escenari que el viatge comportava, encara que fos mínim, se sentia feliç i es mostrava alegre. Hi solien venir cosines o veïnes ja adolescents, una mica més grans que jo. Recorde vagament com, des d’una incipient sexualitat, innocent, encuriosida i diferent, que aviat esdevindria obssessiva i torturada, em cridava l’atenció l’embalum (li déiem «bulto») que lluïen els homes a la part inferior del cos, cobert pel vestit de bany, sota el qual no se m’ocultava quines delitoses meravelles es podien amagar, però sense saber encara que ni la religió ni la societat acceptaven que allò pogués ser per a mi objecte de desig.

I en aquella imaginació infantil, febril i excitable, se’m quedà gravada una conversa a mitja veu, confidencial i còmplice, entre les xicones que vingueren amb nosaltres aquell dia. Dues d’elles confessaven a les altres, en veu baixa i entre rialles, que, als vestuaris dels banyets de fusta on havien anat a posar-se el banyador, havien descobert una escletxa en la paret, i que, en oir gatzara d’homes al vestuari del costat, havien mirat fugaçment i s’havien trobat amb una colla d’amics joves desvestint-se i posant-se el banyador; tanmateix, totes sufocades, no havien gosat seguir espiant malgrat l’atracció que la situació els provocava i l’excitada curiositat que sentien. Les altres van opinar que havien estat ben tontes de no mirar i haver perdut aquella oportunitat per a veure uns jovenots despullats.

Aquella conversa, que vaig seguir mig d’amagat, m’excità la curiositat i em féu estar d’acord amb el segon grup de noies, ja que d’haver-me trobat jo amb una oportunitat semblant de veure sense ser vist, no l’hauria deixat perdre.

Com són d’estranys i d’imprevisibles els ressorts de la memòria! Aquelles vivències merament anecdòtiques travessaren els anys i s’endinsaren en la meua experiència com a observador d’obres d’art. I quelcom semblant a aquelles emocions primerenques rebrotà anys després en veure als museus del món els grups d’homes despullats pintats per Cezanne o Miquel Àngel, en admirar a Munich o a Atenes les escultures d’atletes i d’efebs, en atendre a Madrid, Anvers o París la carnositat nacrada de les dones de Rubens o la finíssima suavitat de vellut de la pell nua de les figures d’Ingres. I també, és clar, en sotjar els cossos d’homes despullats, sorpresos o entrevistos çà i lla, als llocs més diversos de moltes ciutats alienes i de la pròpia ciutat.

Quan moltes dècades després em quedava els divendres a dinar a la Universitat d’Alacant amb el professor Tomàs Llorens, en aquells dinars memorables que subseguien les classes sobre història de l’art que impartia a l’alumnat d’Arquitectura, en una ocasió referí la diferència que establia Kenneth Clark entre el nu i el despullat dins l’activitat artística i dins la lectura crítica de les obres d’art. Vaig recordar aleshores aquells moments entre la infantesa i l’adolescència, quan despertaven a la vegada en el fons de la meua ànima la consciència del bé i del mal, de la repressió i de la censura, de la sublimació de l’atracció i dels sentiments, del que podia i del que no podia fer-se i acceptar-se, la consciència de la realitat palpable que formava part de la vida i de la seua representació in absentia en el món de l’art. Vaig entendre que, al llarg dels anys, el meu esguard, admirat i contemplatiu sobre els nus i els despullats en l’art i en la vida, havia estat marcat per aquell despertar difícil a un món dels sentits corporals de la pell i del desig on les inclinacions naturals deixaven de ser innocents, espontànies i enjogassades per a esdevenir marcades, eternament marcades, per l’entrebanc, la prohibició i la llei.