Alguien voló sobre el nido del cuco

Uno de los huertos de palmeras del casco urbano de Elche. / Áxel Álvarez

No sé qué está pasando últimamente, debe haberse declarado una epidemia de esas contagiosas y yo no me he enterado, pero todo el mundo parece que está más que contento, y lo digo tras una sucesión de acontecimientos sin relación y sentido que me llevan a esta conclusión irracional, que comenzó en el Dialprix con mi vecina Pili, que sin previo aviso al cruzarme con ella por un pasillo del supermercado me dijo en voz baja, con media sonrisa en la boca mientras me guiñaba un ojo, «hoy ha empezado requeté bien el día, han bajado el precio de las bajocas y del apio»; mientras yo le contestaba: «¡Sí que ha empezado bien, si!». Inmediatamente después de este encuentro afortunado contemplé a una de las dependientas como se contoneaba alegremente comentándole a una clienta mientras le pesaba medio kilo de rábanos que estaba muy contenta por cómo le habían quedado las uñas tras pintarse unas naranjas y otras verdes, mientras la clienta le respondía que ella si estaba seducida con el cardado del pelo que le habían hecho en la Peluquería Loli’s, ¡un cuadro de esos del Museo del Prado! Y culminamos el contagio cuando al salir de comprar y buscar refugio en la cafetería de la esquina, un señor de cuarenta y tantos le decía a un amigo, conocido o pariente con el que compartía café, croissant y tertulia que estaba muy contento con la depilación láser de estilo brasileño que se había hecho en las ingles. ¡Admirable, realmente, admirable! Todo esto, pasa así, sin más, un lunes lluvioso en mi ciudad.

Esta estampida de felicidad cotidiana que viví sin quererlo, buscarlo ni merecerlo me trajo a la memoria unas palabras que el otro día tuve la ocasión de escuchar del alcalde de Elche, don Pablo Ruz, cuando dijo que lo importante en esta vida es disfrutar profundamente de los momentos que vivimos y en el momento en el que lo hacemos, no después, sino antes y cuando esté sucediendo el hecho, y esto me ha hecho reflexionar, ya que yo soy de por sí más proclive a disfrutar de las cosas cuando estas han pasado y pensar en el momento que suceden por qué demonios he tenido que hacerlas, y ello me ha conducido a ponderar sobre la búsqueda de la felicidad, un tema recurrente tanto en la filosofía antigua como en la moderna.

En este sentido, y sirva de aproximación al tema, en la filosofía hay propuestas para todos los gustos, por lo que cada uno puede elegir la que más le guste, le convenza o menos le aburra. Así pues, hay algunas teorías que dice que la felicidad depende solo de nosotros, del esfuerzo que pongamos para lograrlo, pero esto es algo que puede ser engañoso, ya que no podemos ignorar el papel del azar en nuestras vidas, ya que la buena suerte y la mala suerte influyen significativamente en nuestra existencia y escapan a nuestro control. Que se lo digan a Mazón, antes del 29 de octubre era como un gran divo, el «cuarto tenor de la política», y por un chaparrón del estilo del que le cayó a Noé, hoy forma parte del elenco de actores de la película El final del camino.

Los filósofos griegos también opinaron lo suyo sobre la felicidad. Así pues, Platón sugiere que la felicidad está conectada con la posesión de virtudes como la sabiduría, la valentía, la moderación o la justicia; para Sócrates la felicidad es el último bien del hombre y se logra con la práctica de la virtud, que proviene de la contemplación de la verdad y que se logra con la práctica de la virtud, y para Aristóteles la felicidad no consiste simplemente en riqueza o placer momentáneo, sino en una vida bien vivida en la que se alcanza el potencial humano. Para estos filósofos, la felicidad no es sólo una meta final, sino un camino en el que nos encontramos con personas concretas a las que tenemos que ayudar también a ser felices. La felicidad no se logra poseyendo cosas sin más, sino trabajando por el bien de otras personas.

Bueno, están bien estas ideas, pero yo creo que se olvidan de cosas importantes. Eso de que el dinero no hace la felicidad es supuestamente relativo y lo que más jode es que te lo dice siempre alguien que tiene unas Mercedes, un casoplón que te cagas y que se va de viaje a las Maldivas para relajarse, que uno piensa: ¿Relajarte de qué? Eso de que el dinero no da la felicidad vas y se lo dices al que está parado, al que no tiene dinero suficiente para pagar la hipoteca, el recibo de la luz o del agua o para llegar a fin de mes después de trabajar más horas que un reloj por el salario mínimo interprofesional. ¡Vamos que te manda a la mierda así sin más, mientras se toma una caña!

Otro que apuntó una teoría interesante fue Friedrich Nietzsche, al decir que la felicidad consiste en aceptar la vida en su totalidad, con sus aspectos positivos y negativos. Decir «sí» a la vida implica aceptar tanto el placer y la belleza como la traición y la miseria, y eso parece más que razonable.

Lo cierto y verdad es que todos buscamos la felicidad y para cada uno de nosotros consiste en algo personal, distintivo y subjetivo. Para los políticos, la felicidad consiste en gobernar. Que se lo digan a los miembros del Gobierno municipal: todos lucen sonrisa Profidén y están más que encantados de conocerse. Para los de la oposición, la felicidad consiste en ganar las próximas elecciones, que aquí fuera hace mucho frío y casi nadie parece que te conoce. Para los mortales de a pie, la casuística es inabarcable: para unos la felicidad es poder irse de viaje, comprarse un coche, ropa, para otras ser elegida Reina de las Fiestas, para otros las rebajas del Lidl, pasear con su perro, que te toque el Euromillonario, el ver crecer a sus hijos, llegar a fin de mes, comprarse una vivienda, bueno eso es más bien un milagro, el que el banco te conceda una hipoteca, bueno, eso también es otro milagro, el poder ir a los saraos como VIP, el sentirse guapos y guapas, el leerse un libro, el tomarse una caña con ensaladilla, el ascenso del Elche, el irse a pescar o acabar una media maratón aunque sea medio cojo y para los que sufren enfermedad la felicidad es poder superarla y recuperar la salud.

Por eso he de reconocer sin ambages que me encanta Elche, porque da la posibilidad a los que la habitamos de poder recorrer el camino que cada uno de nosotros elegimos para poder alcanzar la felicidad. Elche es una gran ciudad con alma de pueblo, una ciudad abierta, moderna, inclusiva, emprendedora, trabajadora y mestiza, una ciudad que brinda a quien la habita el derecho de poseer su propio camino en la vida y de elegir la forma de cómo vivirlo y transitarlo. Elche es una ciudad que se nutre de sus tradiciones, que posee parajes únicos y tiene la luminosidad y la transparencia del sol y del mar Mediterráneo. Elche es una ciudad feliz y, en ella, la gente puede alcanzar la felicidad, mejor dicho, su felicidad.

Por ello, no se entretengan, recorran el camino que quieran para alcanzar su felicidad y tengan en cuenta que la vida es finita y nunca sabemos cuándo se acaba, por lo que no solo es conveniente, sino muy recomendable que disfruten al máximo de todo cuanto suceda, de lo cotidiano y de lo excepcional y no se han mala sangre cuando vengan mal dadas, que como dijo Antonio Gala: «La felicidad es darse cuenta de que nada es demasiado importante».