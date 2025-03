Fabricantes de realidades alternativas

Fachada del Congreso de los Diputados. / Marcos Villaoslada / EP

Usted se sumerge en historias diseñadas y escenificadas de modo que la ficción resulta indistinguible de la realidad. Una especie de universo paralelo, autónomo y separado que coexiste con el mundo real. Porque las realidades alternativas administran sus propias reglas. Un estado de cosas irreales, pero que algunas personas creen que es verdadero. Incapaces de ponerse de acuerdo sobre cuestiones básicas y asumiendo distintas posiciones del debate. Observar lo mismo y ver aspectos diferentes. Y el revisionismo o la reinterpretación de hechos históricos comúnmente aceptados. La actual sede del Gobierno de Madrid acogió torturas en los calabozos, aunque los habituales intentan borrar la memoria en todo lo que se tercie. Por supuesto.

Los que menos la cumplen defienden que quien participa en política ha de hacerlo con una ejemplar actitud. Pretenden ser un instrumento limpio y útil para la sociedad. Honrado, sensato y que no engañe a nadie. Pero el día a día confirma justo lo contrario. Naturalmente, el feminismo no es cosa de mujeres reales que tienen obligaciones. Imaginen cuáles son esos deberes. Un buen ejemplo es lo de la Cenicienta por los valores que simboliza. Recibe malos tratos sin rechistar y barre. Como es fácil ver, el compromiso de estos pueriles individuos es con la libertad y la concordia, sí.

El paisaje de la libertad, según algunos personajes, es poder ir a trabajar, sin derechos, y distraerse un ratito o salir a tomar algo. Acudir a misa, a los toros y a la última discoteca. ¿No se hacían esas actividades ya durante el franquismo? Luego soy libre, pese a que España camine hacia una «dictadura». El empobrecimiento y la asfixia reinantes lo atestiguan. Ni creación de puestos de trabajo, ni subidas del salario mínimo, ni récord de afiliados a la Seguridad Social… ¡No! Las mejores políticas económicas y los grandes logros sanitarios residen en determinadas comunidades autónomas. ¿No tienen serios problemas para atender en centros de salud a los pacientes?

Esta misma clase de sujetos ultraconservadores nos avisa de que si usted se va de vacaciones se instalarán okupas en su casa. Frente a las supuestas desgracias que promueven los progresistas, está el modelo de libertad que consiste en comprar donde se quiera, consumir lo que le dé la gana a uno o beber en una terraza, ¡carajo! Consumismo y ser, simplemente, una pieza más de la maquinaria de compraventa. Una manera de entender la vida, sí. De pelear y sufrir. O sea, rienda suelta para unos cuantos y soga al cuello y amplia dosis de alcohol en perjuicio mayoritario de la gente.

El desprecio total a la ciudadanía y las instituciones, a juicio de los expertos de esta forma de actuación, además de las mentiras en diversos ámbitos, componen la agenda de este Gobierno al servicio de la destrucción, como es público y notorio. Que vive del follón y ejerce deslealtad constitucional, entienden los que interpretan ese papel en medio del fango. No quieren controlar la justicia, si bien hay jueces activistas que intentan, por todos los medios, favorecerles descaradamente, con irregularidades contra el enemigo a batir. Están hartos de las etiquetas de buen y mal español y, sin embargo, las reparten. Cuestión de principios y de no traspasar ciertos límites que traspasan a diario los guerreros en favor de una democracia en la que creen muy poco.

Dijeron que garantizarían al Ejecutivo su apoyo en política exterior. Ni gota de agua. Los que presumen de seriedad actúan irresponsablemente y no sirven a nuestro país. Ni en la oposición ni cuando gobiernan. Quieren recuperar la Moncloa y poner en órbita sus fiables soluciones que no pueden beneficiar nunca a la mayoría social por ser reaccionarias. ¿Esa es la España de la Constitución y del interés general? Ellos constituyen el cambio que nuestro país no necesita. Es preciso perseverar en las políticas actuales y neutralizar, si es posible, cualquier intento de pisar el freno y la marcha atrás. ¿Cuáles son las propuestas a la altura de nuestras necesidades?

La responsabilidad y el sosiego que pregonan no se perciben. No fomentan lo que dicen y hacen uso del enfrentamiento, de la soberbia y la hipérbole permanentemente. Las polémicas forzadas, en sesión continua, se les dan de maravilla. Crean conflictos artificiales, a pesar de que pretenden arreglarlos, dicen, y jamás aciertan con sus profecías. El país no se rompe ni se hunde. La política española se ha convertido en un delirante entretenimiento infantil gracias a ellos-as. El progreso es retroceso en sus manos y servilismo ante los poderosos para que nada cambie. Y menos mal que el presunto líder gallego no vino a insultar. Así andan los fabricantes de realidades alternativas.