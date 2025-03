¿Qué más tiene qué pasar? Frente a Trump, los Estados Unidos de Europa

Ilustración de Montecruz.

Ha pasado poco más de un mes desde su toma de posesión como presidente y ya ha quedado meridianamente claro que los Estados Unidos de Trump no son nuestros aliados. No hace falta ya recordar sus iniciales declaraciones imperialistas sobre el Canal de Panamá, Canadá o Groenlandia, las amenazas de guerras comerciales, su diálogo directo con el dictador Putin, responsable de la guerra de agresión en Europa más grave desde 1945 o el ataque del vicepresidente Vance a la democracia europea. Con la agresión verbal e intento de humillación a Zelenski delante de las cámaras el 28 de febrero, Trump ha certificado el fin de la alianza transatlántica. Ya no compartimos la misma visión del mundo ni los mismos valores: defensa del Derecho Internacional, multilateralismo y la democracia. Sobre Ucrania no estamos de acuerdo con su colusión con Putin para imponer una solución que legitime la agresión y que no garantice a largo plazo su seguridad y la de Europa. En cuanto a nuestra defensa territorial es evidente que no podemos confiar en los Estados Unidos y, por tanto, tampoco en la OTAN, al menos como la hemos entendido hasta ahora, una organización que entrará en un período de hibernación durante los próximos cuatro años por lo menos.

¿Qué hacer? Primero, hay que tomar conciencia colectiva de esta nueva realidad. Una parte de los líderes europeos han de salir del desconcierto. Algunos se niegan a aceptar que los estadounidenses ya no son nuestros amigos y siguen repitiendo el mantra atlantista. Es pura fantasía. Como Gran Bretaña en 1940, Europa está sola ante el peligro y debe asumir en primera persona la responsabilidad de ayudar a Ucrania y garantizar su competitividad y seguridad.

Segundo, hay que acelerar nuestro apoyo financiero y militar a Ucrania. La ayuda de EE UU hasta ahora ha sido crucial pero no es insustituible. De hecho, el montante total de la ayuda europea es ya superior. Contamos con no menos de 200.000 millones de euros de activos financieros congelados del estado agresor. Alemania debe entregar los misiles de largo alcance Taurus y hemos de eliminar cualquier restricción al uso de las armas contra objetivos militares rusos de carácter convencional. Hemos de profundizar las sanciones contra la flota petrolera fantasma rusa y el comercio indirecto a través de Asia Central.

Tercero, hemos de hacer frente a la doble amenaza geoeconómica y geoestratégica que representa Trump con un nuevo plan europeo financiado con deuda común y nuevos recursos propios para cubrir la brecha tecnológica, de inversión y competitividad, identificada en el informe Draghi, y para impulsar nuestra industria de la defensa, incluyendo la creación de un Banco Europeo de Armamento. Lo hicimos frente a la pandemia y ahora enfrentamos de nuevo un desafío existencial.

Pero no garantizaremos nuestra defensa colectiva solo con la producción conjunta de armamento. Hemos de reforzar nuestra unión política, eliminando los vetos nacionales y creando un pilar europeo en la OTAN que podamos activar independientemente de Washington, aplicando las bases legales del Tratado de Lisboa sobre la defensa común europea en tanto acometemos su reforma en perspectiva federal. La UE debe hacerse cargo de nuestra defensa territorial.

Los biempensantes aún dudan, pero ¿qué más tiene que pasar para reaccionar? ¿Que los soldados rusos lleguen a Varsovia?