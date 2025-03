La actual Ley de Dependencia sigue teniendo mucho pendiente

Una persona mayor, en silla de ruedas, paseando por el centro de Elche. / Áxel Álvarez

La Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales acaba de publicar el XXV Dictamen del Observatorio Estatal de la Dependencia, correspondiente al año 2024. Es un documento muy interesante que, año a año, nos describe una realidad sobre cómo está siendo la aplicación de la Ley de la Dependencia en nuestro país.

Siendo conocedores de primera mano de la situación del sector, son muy importantes sus observaciones sobre el tema. El carácter independiente y profesional de la asociación se hace notar en el informe y sus conclusiones, y es una llamada de atención a todos los poderes públicos, y a la sociedad en general, sobre una realidad que afecta, cada vez más, a una gran parte de la sociedad española.

La Ley de la Dependencia se aprobó en el año 2006 siendo presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y con un amplio resultado en el Congreso de los Diputados, con sólo 15 votos en contra. Supuso un enorme avance y un reconocimiento a las necesidades de un colectivo que, a pesar de su importancia numérica, siempre había estado desasistido de una mayor protección por parte del Estado. Y, además, que está en constante crecimiento por la evolución de la propia sociedad. Sólo la población mayor de 65 años, mayoritaria en la dependencia, pero no única, ya supone el 20,75 % del total en España, porcentaje que seguirá creciendo. El envejecimiento de la sociedad se está acentuando y ésta debe prepararse para ello.

Desde el primer momento resultó difícil la aplicación de la ley a todas las personas que lo requerían. La insuficiente disponibilidad presupuestaria, mandara quien mandara, y el siempre complicado equilibrio de competencias entre la Administración central, las comunidades autónomas (con responsabilidad en el tema) y los ayuntamientos, como órganos más cercanos a la población, ha sido una constante fuente de frustración en muchos casos. Se ha jugado demasiado con las personas discapacitadas. Las personas necesitadas han tenido, siempre, que recorrer un camino lleno de dificultades para conseguir el reconocimiento y, a continuación, otro para conseguir el cobro de la prestación que, en muchos casos, es casi miserable por su cuantía, por no hablar de las etapas en las que hasta se les han exigido unos copagos, gobernando Rajoy, que llegaron a ser insultantes. El resultado, casi 20 años después de la ley, es que las cosas han mejorado, pero que también queda mucho pendiente por hacer.

El reciente anuncio del ministro Pablo Bustinduy de una nueva ley más actualizada será esperanzador en la medida de que también suponga más presupuesto, menos burocracia y más rapidez en prestaciones y tratamientos asistenciales, algo que está por ver, a pesar de la falta que hace. Sería importante recuperar el consenso de la primera ley para su mejor elaboración.

Y es que la situación exige más atención por parte de todos. En el Dictamen del Observatorio de la Dependencia del ejercicio 2024, los datos son escalofriantes: 34.252 personas fallecieron en España pendientes de ser valoradas o atendidas por el Sistema de Atención a la Dependencia, lo que significa que cada 15 minutos muere una persona en lista de espera. Y, por otra parte, 270.325 personas están a la espera de ser atendidas, en las distintas fases del procedimiento. Al ritmo del último año se tardarían más de 10 años en alcanzar la plena atención.

Es inadmisible que el tiempo medio de resolución de un expediente sea de 334 días, cuando la ley habla de 180 e, incluso, hay comunidades autónomas que lo triplican. Otro dato preocupante, como el informe denuncia, es el de que caminamos hacia una atención de «bajo coste». En España hay 65.973 personas que reciben como prestación única la teleasistencia, de ellas el 34 % pertenece, curiosamente, a la Comunidad de Madrid. O que el 42 % de las personas beneficiarias sean atendidas por el sistema de Protección de Cuidadoras Familiares, con unas cuantías medias de 264 euros mensuales. El resultado es que la atención sigue recayendo en el ámbito familiar y, en éste, especialmente en las mujeres que son las que soportan la responsabilidad de la misma y con graves limitaciones a su propio desarrollo.

La dependencia necesita, urgentemente, más presupuestos y, también, más centros para atenderla. En nuestro municipio llama la atención que gran parte de las inversiones, que el Plan Convivint de la Generalitat preveía para el período 2021-2025, no se hayan desarrollado todavía. O que no se haya vuelto a construir una residencia pública de mayores desde que se hizo la de Altabix y que, además, esté tan mal como sabemos, y no será por falta de demanda ya que, en Elx, en estos últimos años, se han construido multitud de residencias privadas para mayores, aunque a precios prohibitivos para la mayoría. O que nuestros centros sanitarios públicos estén tan mal dotados de especialistas en geriatría, dependencia, etc. El abandono de la responsabilidad pública, en beneficio del sector privado en estas materias, es escandaloso. No poder pagar esos precios obliga a muchas familias a tener que asumir, con mucha dificultad, una tarea que no siempre es posible llevar a cabo en el domicilio familiar.

Hay que mejorar las leyes, sin duda, pero también hay que tener voluntad de desarrollarlas para atender mejor a las personas, especialmente a aquellas que, por sus circunstancias, más necesitan de la atención de los poderes públicos.