¿Deberían existir las empresas de desokupación?

Un piso tapiado para evitar okupas. / Áxel Álvarez

Hace unos días el Congreso rechazó la propuesta de Podemos, ese importantísimo partido que tiene nada más y nada menos que cuatro diputados y ultrafeministas como Monedero, para ilegalizar las empresas de desokupación, a las que se refieren como ‘comandos neonazis', diciendo que “hacen cosas ilegales todo el rato”. Opino que los que hacen cosas ilegales son los que okupan las casas. Pero… ¿quién soy yo?, un pequeño procurador de provincias, A complete unknown, como cantaba Bob Dylan, para contradecir a una mujer tan ilustrada e inteligente como Ione Belarra? Desde Winston Churchill, no he escuchado a nadie hablar con tanta brillantez. Jiménez Losantos la llama, por cierto, “la niña de la curva”.

Pese a que Irene Montero, cuando estuvo al frente, con inigualable virtuosismo, del Ministerio de Igualdad, nos contase que "la okupación es un invento de la derecha", yo creo que todos sabemos que es una mafia causada por la dejadez e inoperancia de distintos gobiernos. ¿O es que cuándo gobernaba Rajoy no habían okupas? Es una vergüenza surrealista que se permita que existan personas, que no son precisamente teletubbies, okupar una propiedad ajena. Encima, tienes que seguir pagando agua, luz, comunidad e IBI, para luego recuperar el piso hecho unos zorros, varios años después.

Es comprensible que se hayan creado empresas antiokupaciones. Critican a sus miembros diciendo que son unos macarras con antecedentes penales. Porteros de discoteca con tatuajes hasta detrás de las orejas, que en otros tiempos daban palizas para cobrar deudas. ¿Acaso piensas que el Duque de Alba haría este trabajo? No es que aparezcan con un Kalashnikov, pero la delicadeza no es precisamente su estilo. Pero es que creo que el debate no está aquí.

Mi pregunta es: ¿hay que investigar a los desokupas, o por qué existen estas sociedades? Es triste que en España tengas que contratar a gente para expulsar a otra gente que se apropió de tu vivienda, en vez de que lo haga la policía. ¿Qué carencias hay en el sistema, para que hayan múltiples entidades forrándose con las desokupaciones? Según mi modesto criterio, son las instituciones, a quienes pagamos nuestros impuestos, quienes tendrían que desokupar las viviendas. Esta clase de empresas no debería de existir, simple y llanamente porque, como dice el magistrado alicantino Vicente Magro: “Debe regularse por ley el concepto de flagrancia, para permitir a la policía entrar sin orden judicial”.

Si existen, es porque los políticos permiten la okupación. Y es que somos el único país de Europa donde la policía puede desahuciar al propietario para dejar entrar al okupa, que pidiendo una pizza ya acredita que vive allí. Leí el caso de Jordi Riera, en Girona, y me quedé estupefacto, ya que la policía le dijo que había allanado su propia morada, y podría ser detenido. Un video cocinando con unas ollas tiene más valor que una escritura de propiedad. Si entras en una casa, y robas las joyas, vas a prisión… pero si robas la casa entera, no passa res. Como decía Jesulín, en dos palabras, “im presionante”. Lástima que allí no gobierne Junts, que quiere una ley para echar los okupas en 48 horas. ¡Si al final resultará que Puigdemont mola mogollón! Vaya rima más lamentable, por cierto.

Acabaré con el caso del actor e interesante director ("A cambio de nada", excelente película) Daniel Guzmán, el Roberto de "Aquí no hay quien viva", que es pura poesía. Fue condenado a 600 euros de multa y 350 euros en concepto de responsabilidad civil, por un delito leve de lesiones, al agredir violentamente (Daniel ha sido boxeador profesional) tapado con un pasamontañas, junto con cuatro fortachas no identificados, a unos jóvenes que desarrollaban trabajos precarios, y que estaban okupando desde hacía una semana una casa vacía de su propiedad, en el barrio elitista de Moncloa-Aravaca. No obstante, los okupas grabaron a los asaltantes, y en ese vídeo se reconoce y escucha a Guzmán.

Resulta curioso en un actor que hizo un spot para la campaña de Podemos, y se manifestó a favor de la okupación de centros sociales en Madrid. Llenarte la boca por redes sociales, y luego sacar a tortazos a gente de tu casa... no casa (valga la redundancia) muy bien. El progresismo mola... salvo cuando te afecta a ti. Entonces, esa realidad inventada por la derecha... ya existe. Hay que redistribuir la riqueza... pero la de los otros, no la mía.

No puede negarse que recuperó el inmueble en tiempo récord. Pero, obviamente, saltándose la ley. Tenemos a Dani Esteve de "Desokupa", al que llaman fascista, y a Dani Guzmán, de Podemos... que básicamente hace lo mismo. Entre "Danis" anda el juego. Yo creo que, cuando entró, les dijo, cantando por supuesto, a los okupas: "aquí, aquí, aquí, no hay quien viva, aquí no, aquí no".