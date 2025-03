Todos los días: Día de la Mujer. / INFORMACIÓN

Llega otro ocho de marzo, Día de la Mujer. El año pasado, en España, fueron asesinadas por hombres, parejas o exparejas, 48 mujeres y 9 menores, hijos e hijas de las víctimas. El machismo nunca duerme. En 2024 se alcanzó la mayor cifra de mujeres asesinadas desde 2015. En España, desde 2015, se registraron 2,5 millones de denuncias motivadas por la violencia de género, y resulta que falsas fueron sólo 0,0084 %. Así y todo no faltan quienes aseguran que un buen porcentaje de las denuncias son falsas y con esa excusa se niegan a reconocer que existe una violencia machista. El asesinato de mujeres y de menores sucede sin solución de continuidad desde siempre. Según las Naciones Unidas, todos los años, en el mundo, son asesinadas unas cien mil mujeres. Esta tragedia sucede desde la noche de los tiempos, causando poca «alarma social», se ha convertido en una costumbre de la especie, como el hambre y la guerra. La humanidad se ha acostumbrado a convivir con esta rutina sangrienta. Se hacen esfuerzos para disminuir, minimizar sus consecuencias, pero resulta evidente que no es suficiente. En España, este año las víctimas serán más o menos las mismas que en 2024, tres menos, tres más. Las mujeres, los menores, son humanos de segunda categoría. A corto plazo esta situación no va a cambiar de manera significativa; se dan pasos, pasitos, pero el maltrato, el crimen, seguirá sucediendo, es parte de la cultura patriarcal imperante que entronizó al hombre e hizo que se sintiera amo y señor, padre y patrón. Actualmente muchos hombres se sienten amenazados por la conquista de derechos de las mujeres: perder privilegios siempre es doloroso.