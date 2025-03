Justícia i reparació: la negació de l’evidència de Mazón

Imagen del Cecopi durante la madrugada del 30 de octubre con Mazón, Bernabé y Pradas en el centro de la imagen en la sala del 112. / L-EMV

A mesura que avança la instrucció de la titular del Jutjat de Primera Instància i Instrucció 3 de Catarroja de la investigació penal de l’actuació de les diferents administracions durant les últimes inundacions de l’Horta Sud el passat mes d’octubre, anem coneixent dades que configuren una realitat difícil d’entendre. La majoria de les 227 víctimes, 224 morts i 3 desapareguts, van ser gent gran amb problemes de mobilitat que van perdre la vida atrapats en cases baixes o van desaparéixer abans de rebre l’alerta, segons es desprén d’altres documents incorporats al sumari. Si el missatge d’alerta va ser enviat a les 20:11 hores, a partir de les 15 h. s’incrementaren les telefonades de manera significativa. El moment més crític es va viure entre les 17 i les 18 hores, amb 2.438 avisos al 112, per concretar-se una mitjana de 40 per minut. Faltava una hora per l’alerta finalment enviada, a les 19 h., nombroses consultes informaven del desbordament del barranc a Catarroja –on la inundació va deixar 25 víctimes–.

Imatge cedida per Antonio Miró. / INFORMACIÓN

Així, mentre que el telèfon d’emergències de la Comunitat Valenciana, el 112, va rebre més de 15.000 telefonades, la majoria fruit de la desesperació davant de la tragèdia, el president de la Generalitat Valenciana no prenia part en l’òrgan tècnic que havia d’emetre l’alerta per a previndre a la població ni tampoc feia cap gestió sobre la matèria: mantenia amb orgull la seua agenda diària prevista amb anterioritat. Per contra, després de la situació viscuda en el mes d’octubre, durant les pluges d’aquesta setmana a les comarques de Castelló i de València, el Molt Honorable sí que s’ha deixat veure en els centres d’emergència corresponent i ha llançat missatges que evidencien la seua dedicació. Un intent d’oferir una imatge de responsabilitat que no es va realitzar quan els aiguats que negaren l’Horta Sud. En el temps de la seua presidència, fins al moment, les seues xarxes socials oferien una projecció destacada de la seua gestió amb un seguit de lloances en les respostes, encara que amb algun comentari crític; des d’aquell fatídic dia, la ciutadania no el deixa sense resposta que no demane la seua dimissió. Tenim un president desaparegut d’actes públics que no siguen els imprescindibles i els més llunyans a l’àrea perjudicada. Tot i això, les protestes sempre troben un forat on fer-se sentir. Perquè hi ha un crit unànime, allunyat de visions partidistes, progressistes i conservadors, institucionalistes i alternatives, que no suporten la frivolitat amb què es busca defensar la continuïtat de qui ens ha governat la comunitat autònoma fins ara.

Frivolitat, sí, perquè quin sentiment podem percebre cada vegada que el president canvia la seua versió dels esdeveniments? Què sentim quan s’acusa a uns i a altres de la falta d’una alerta que advertira a la població dels riscos? Som conscients, d’això no n’hi ha cap dubte, que de les destrosses materials no hi ha cap culpable: l’efecte de l’aigua en tromba no pot ser evitat si no es prenen millores d’infraestructures prèvies que la canalitzen abans d’afectar a nuclis poblats. Però de les víctimes humanes? Des dels primers avisos desesperats de les 15 hores, la gent gran podia haver estat traslladada a zones altes dels edificis i, qui va anar a traure els cotxes dels garatges, ho haguera fet amb antelació i no davant de la riuada que estava entrant ja pels seus carrers. El més greu de la situació és la deshumanització de la gestió de les conseqüències de les inundacions: el menyspreu a les víctimes d’aquesta. Vaig sentir ara fa uns dies una entrevista a una portaveu de l’Associació de Damnificats DANA Horta Sud València, un testimoni que posa la pell de gallina. Silenci, aquesta és la resposta que van sentir quan l’aigua començava a entrar en les seues vides, menyspreu, una vegada que buscava la seua eixida al mar. Justícia i reparació és el seu lema. Cap membre del Govern Valencià s’hi ha posat en contacte; tot al contrari, les úniques declaracions de qui ostenta la presidència i tot el seu govern és per a eludir responsabilitats. Incongruències, incoherències, acusacions en fals: una demagògia que els porta a una situació d’indignació permanent. Tot això amb una reclamació ben coherent: «volem que paguen judicialment els responsables del desastre».

Qui governa ha de prendre decisions. No és fàcil fer-ho en situacions d’emergència com les viscudes. No es pot entendre que tot s’hi val per mantenir el poder, fins i tot, negar les evidències: una gestió catastròfica d’una tragèdia que ningú esperava però que les alertes dels experts en la matèria apuntaven des del dia anterior. Assistim en els últims anys a un triomf de la mediocritat en la gestió política; els canvis produïts en les eleccions arraconen a responsables amb experiència i situen a fidels aduladors dels líders sense coneixement en la matèria. No és qüestió de noms, ni tampoc de justificacions que miren fora de les pròpies competències, és el temps d’assumir conseqüències i de tenir coherència humana. Ni un dia més ens mereixem les valencianes i els valencians un president que nega l’evidència i que canvia la versió dels esdeveniments segons interessa a la seua defensa judicial davant d’un procés imparable que acabarà oferint la veritat del que va passar. És qüestió d’humanitat i de maduresa com a societat. Perquè mai més tornem a tenir aquest malson.