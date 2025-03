Marzá i Rovira: dues ideologies i un mateix modus operandi. / INFORMACIÓN

Durant aquesta última dècada, la gestió dels equips d’Educació ha estat en el centre del debat polític i social. L’últim gran debat va ser el canvi de jornada escolar en centres educatius d’Infantil i Primària. En aquests dies, unes 570.000 famílies votaran la implementació de la Llei de Llibertat Educativa, una demanda històrica per part d’algunes famílies, especialment, de votants del PP i Vox de zones castellanoparlants. Ambdós assumptes han generat i continuen generant nombroses discussions dins de la comunitat educativa-famílies, docents, consells escolars municipals…-, partits de l’oposició i altres grups i institucions, amb postures oposades. En aquesta ocasió, centrarem les nostres reflexions tant en els punts en comú com en les diferències en termes d’abast i objectius d’aquestes mesures governamentals.

En principi, totes dues propostes es mantenen enfocades cap a l’autonomia i la flexibilitat dels centres educatius. Ambdues apunten cap a una adaptació al context social dels centres i una suposada millora de la qualitat educativa. No obstant això, els resultats trobats fins a la data per l’adopció de la nova jornada, no revelen les millores promeses, sinó que confirmen els dictàmens dels experts (violència en centres escolars, absentisme, rendiment escolar, obesitat…). El mateix ocorre amb la Llei Rovira, la normativa no veu obstacles ni des del punt de vista financer ni en la seua implantació quan, de manera subreptícia, ataca frontalment l’articulat legal de protecció de llengües minoritàries i els estudis sobre bilingüisme i desenvolupament cognitiu. A més de desdibuixar una societat valenciana dividida i de dues velocitats. Així les coses, queden en entredit els objectius marcats per aquestes dues normatives.

Un altre dels aspectes clau és la importància de la participació de la comunitat educativa. En totes dues iniciatives, s’ha plantejat la consulta a les famílies. Tant en un cas com en un altre, les incidències i la sospita de la manca de transparència sobrevolen els processos de votació, així com les comunicacions o informacions que arriben a les famílies per mitjà dels centres educatius i AMPAs. Algunes són seguidores i divulgadores de la ideologia d’associacions que arremeten obertament contra la supervivència de les llengües autòctones. Assistim, doncs, a moments similars de pressió i coerció que ja es van viure als centres educatius d’Elx en el curs escolar 2016/17 i següents: personal docent a l’aula amb xapes a favor del canvi de jornada o cartelleria a les tanques dels centres... Recordem els incidents en centres com el Toscar, Hispanidad o El Palmeral d’Elx.

En aquesta mateixa línia, s’observa que mentre la renovació de la jornada escolar se sotmet a votació en Consell Escolar, la Llei de Llibertat Educativa acorda un paper més decisiu a les famílies en l’elecció del model educatiu per als seus fills, la qual cosa fa palés que, en aquesta ocasió, els consells escolars no són representatius de la voluntat majoritària de totes les famílies, sinó del professorat. Per tant, és clar que el pas d’una jornada escolar única a una partida resulta pràcticament impossible. En qualsevol cas, aquesta suposada llibertat d’elecció, desvia l’atenció de la responsabilitat que té l’Estat envers el sistema educatiu i la cohesió social.

Per als qui vam ser i som presents en aquests girs de guió en Educació, observem que el debat continua obert, les postures polaritzades i les millores no acaben d’arribar-hi. Queda clar, doncs, que, perquè qualsevol reforma educativa siga efectiva, ha de garantir-se un canvi real i sostenible, evitant caure en un cicle, com ara el mite de Sísif, on les promeses es repeteixen sense veritables avanços.