Cancelados

David Suárez en 'Querido hater'. / Podimo

El debate sobre la cultura de la cancelación no decae. Las noticias a este respecto llegan en cascada. Informe semanal supo pergeñar, dentro del escueto minutado con el que le toca lidiar, un trabajo muy apetitoso sobre el estado de la cuestión. Juan Soto Ivars, David Suárez, María Frisa o Joaquín Reyes saben de lo que hablan. El nuevo redactor del programa Jon Ander Agra (quédense con el nombre) exprimió los escasos quince minutos de que disponía arrojando numerosas claves para el debate.

El enfant terrible Juan Soto Ivars fue al grano. "Es convertir en apestada a la gente a base de una acusación no necesariamente probada. Da igual qué hayas dicho. En el momento en que una acusación se viraliza, las empresas que te soportan, que te dan trabajo, las instituciones se retiran y te dejan solo". El cómico David Suárez explicó lo que supuso para su trayectoria la publicación de un chiste en el que hacía alusión a una mujer con síndrome de Down. Hubo un aluvión de críticas y la compañía en la que trabajaba le ofreció pedir disculpas o el despido. "El hecho de intentar eliminar a una persona de su puesto de trabajo, intentar de alguna forma que a alguien le cueste en su modo de vida es perverso. No deja de ser bullying con palabras muy alambicadas".

La comunicadora Inés Hernand, que ha hecho de su irreverencia y humor afilado una marca, defendió la libertad de los artistas para significarse políticamente. Motivo por el cual otros sufrieron linchamiento digital, como le pasó a la escritora María Frisa, autora del libro 75 consejos para sobrevivir al colegio. La cuestión radicaba en que no se podía confundir la ficción con la información. Pero corren malos tiempos para las ambigüedades. En definitiva, un reportaje imprescindible.