Y para no tan jóvenes

Ha publicado recientemente el histórico periodista José A. Martínez Soler, en colaboración con su hijo Erik Martínez Westley, un breve y conciso libro sobre el franquismo y el dictador Franco que pretende resumir, en 187 páginas, lo que supuso para España y para los españoles los casi cuarenta años de cruel dictadura que nació tras el golpe de Estado de 1936. Su razón de ser, como explica su autor, es acercar a los más jóvenes la verdadera historia del franquismo y del «caudillo». Lleva como título Franco para jóvenes y lo ha publicado la editorial Libros de la Catarata (2024). Dicen los autores que su causa más cercana es la evidente ignorancia que las nuevas generaciones de españoles, los nacidos sobre todo a comienzo del siglo XXI, tienen acerca de qué supuso para España cuarenta años de dictadura, ignorancia que está siendo aprovechada por la nueva extrema derecha española para imponer una versión falsa de la historia representada por Vox y por el tradicional franquismo sociológico que nunca terminó al acabar la dictadura y que, aunque se haya mantenido en épocas pasadas en una relativa posición discreta, el auge de movimientos neofascistas en Europa en los últimos diez años ha envalentonado a los nostálgicos del franquismo en España.

A lo largo de sus páginas, Martínez Soler recuerda cómo era la vida durante la dictadura y el entramado judicial, militar y eclesiástico que se puso en marcha para conseguir que el franquismo tuviera una vida longeva gracias a la represión que se alargó hasta casi el último día. Sin embargo, para mí, la idea principal que plantea este libro es el porqué de la ignorancia en la que vive buena parte de la juventud española respecto al significado de la dictadura franquista y sobre la propia persona del dictador Franco. También sobre cuándo comenzó este profundo desconocimiento y quiénes son los que motivan el blanqueamiento de la dictadura mientras fomentan ese desconocimiento de los jóvenes.

Parto de la base de que esta ignorancia de los orígenes y del desarrollo del franquismo en la juventud española no es algo que haya ocurrido ni ahora ni de repente. Se ha ido gestando en las últimas décadas y creo que su comienzo, aunque pueda parecer contradictorio, data desde el mismo momento de la Transición, cuando los demócratas españoles tuvieron que aceptar que a cambio de que regresase a nuestro país la democracia no se realizase algo parecido a la desnazificación que se llevó a cabo en Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. Ese pacto de pasar página tuvo como una de sus consecuencias principales que los responsables de la represión no sólo no tuvieran que rendir cuentas ante la Justicia, sino que incluso tuvieran la oportunidad de crear partidos políticos como fue el caso de Manuel Fraga y su Alianza Popular, que llegó a tener a Carlos Arias Navarro como candidato al Senado. Por tanto la principal razón del poco conocimiento que tiene la juventud española del franquismo es que los que apoyaron y se beneficiaron de la dictadura, aquellos que se aprovecharon de las prebendas que Franco regalaba a los que habían apoyado el golpe de Estado y la posterior represión, o sus descendientes, no quieren que se hable de ello.

A este silencio que el franquismo sociológico impuso como condición para que la democracia regresase a España han ayudado con posterioridad historiadores y seudohistoriadores con la publicación de ensayos, algunos de ellos con gran éxito editorial, que pretenden justificar el golpe de 1936 por una supuesta deriva comunista de la Segunda República, como algo inevitable dado el supuesto desastre al que se encaminaba España, e incluso justifican también las matanzas y la represión posterior con el pueril argumento de que ocurrió en los dos bandos en la misma proporción. Nada justifica los asesinatos que se produjeron en el bando republicano hasta que el Gobierno de Juan Negrín puso orden, pero mucho menos el silencio que la derecha española, incluso hoy, pretende imponer sobre la represión ejercida después de la guerra civil o la política de tierra quemada y asesinatos generalizados que el bando golpista instauró desde el primer día de la guerra.

Explica José A. Martínez Soler en este libro su secuestro en 1976 por un comando de guardias civiles del ala más franquista y radical de la dictadura, si es que dentro del régimen podía distinguirse entre extremistas y no extremistas, y que estuvo a punto de costarle la vida. Fue torturado salvajemente para que dijese quién le había dado la información para un artículo. Aquellos guardias civiles nunca fueron enjuiciados por la Ley de Amnistía que fue otra de las condiciones que los herederos de Franco pusieron encima de la mesa para permitir que los derechos y las libertades volviesen a España sin que hubiese otra guerra civil. A duras penas se consiguió.

Por mucho que los descendientes de los partidarios de la dictadura, de los que cometieron asesinatos y torturas durante cuarenta años y de los que se quedaron con los bienes y trabajos de los demócratas republicanos quieran esconder lo que sus parientes hicieron pueden tener por seguro que eso no va a ocurrir. El proceso de contar lo que pasó no ha hecho más que empezar.