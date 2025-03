Sara Fernández

Llega él con todo su dinero y ese sabor rancio y misterioso que le otorga su color anaranjado de los gusanitos, y nos dice eso de América primero, pero con todos sus rescoldos de egocentrismo narcisista, con su arrogancia y prepotencia que le caracterizan, en vez de desplegar en su diplomacia métodos arteros, Trump no está tardando en descolocar el orden mundial. Es en realidad el máximo peligro para provocar esa Tercera Guerra Mundial con la que amenaza a otros países. Ahora, en directo, televisado por muchas cadenas de televisión, rompe con Zelenski tras una fuerte bronca en la Casa Blanca, afeándole entre otras cosas: «Estás jugando con la tercera guerra mundial».

Conocemos al personaje, a este fantoche naranjito, pero nunca hubiésemos esperado un presidente de EE. UU. tan falaz, ruin y prepotente. ¿Qué es eso de levantarle la voz a su homólogo e invitado ucraniano? ¿A dónde nos conduce esa explosiva discusión delante de las cámaras con Zelenski? En vez de ofrecerle seguridad de que EE. UU. o va a dejar de tenderle la mano a Ucrania, le acusa de estar jugando con la vida de millones de personas, con la tercera guerra mundial. Zelenski no se merecía esta encerrona, está agradecido al apoyo de EE. UU. a la causa de esta guerra que ellos no provocaron. Trump ya no quiere dar garantías de seguridad a Ucrania. Se ha convertido en matón, socio poco creíble, lo que ha llevado al apoyo masivo en Europa a Ucrania, y que Pedro Sánchez escribiese: «Ucrania, España está contigo». Esta bronca y humillación de Trump hacia Zelenski se recordará por mucho tiempo, y formas ocultas se rebelarán en la oscuridad diciéndole a Trump que, así no. Ya ven: momentos que escapan al reloj, Trump es el lobo sanguinario.