Vidas ejemplares / Ilustración de Elisa Martínez

El presidente Trump ha iniciado con brío su segundo mandato presidencial. Hay quien lo compara con Teodoro Roosevelt, pero el "coronel", como le gustaba ser llamado, sostenía que había que hablar con suavidad, provisto de un buen garrote, y Trump blande el garrote con un discurso nada florentino. Además, Roosevelt estuvo metido en política desde joven, fue presidente con apenas cuarenta y dos años y, personaje multifacético, se perfiló como historiador temprano, vaquero, luego, y explorador, aventurero y cazador en la madurez. Trump entró en la política en la tercera edad, fue un muchacho, parece ser, algo disoluto, y su vida, vinculada al ladrillo, parece menos excitante. A Trump le enseñas una foto de Gaza y lo que imagina es una promoción de lujo.

Sin embargo, no faltan motivos para la comparación. Tanto Roosevelt como Trump nacieron en cunas millonarias. Ambos fueron capaces de romper y recomponer el Partido Republicano. Ambos sufrieron atentados contra su vida, mucho más grave el de "Teddy", el otro alias de Roosevelt, al que salvó la funda metálica de sus gafas, que llevaba en la chaqueta, antes de que una bala se alojara en su pecho sin alcanzar la pleura y ahí se quedara por el resto de su vida. Bajo la presidencia de Roosevelt, Estados Unidos provocó la independencia de Panamá para proceder a la construcción y manejo del Canal, que ahora Trump quiere controlar de nuevo. También durante la presidencia de Roosevelt se arregló el problema de límites entre Alaska y Canadá, y ahora Trump quiere incorporar a la Unión a su vecino. Roosevelt intermedió con éxito entre Rusia y Japón y acabó con su guerra, lo que supuso que le concedieran un Nobel de la Paz, y no hay que descartar que Trump reciba en el futuro el mismo galardón si acaba con la guerra entre Rusia y Ucrania.

En este punto hay quienes se escandalizan y, más que la comparación con Teodoro Roosevelt, buscan la comparación con Neville Chamberlain y su política de apaciguamiento, que condujo a entregar los sudetes a la Alemania de Hitler sin que ello, poco después, impidiera la invasión de Polonia y el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Y aún se dice, en descargo de Chamberlain, que éste trataba de impedir la guerra, mientras que la iniciativa de Trump blanquea a un agresor que, una vez digerida esta presa, buscará otras en la indefensa Europa.

Sin duda, este alarmismo abona la causa de quienes anhelan aumentar el gasto militar de los miembros de la Unión Europea, lo que también es del gusto de Estados Unidos bajo cualquier administración. Pero Putin no es Hitler. La guerra en Ucrania ha pervivido por la conjunción de la encomiable disposición de los ucranianos a morir por la patria con la decisiva ayuda prestada por Estados Unidos para satisfacer este deseo, con los miembros de la Unión como comparsas. Ahora parece que sólo quedan los comparsas dispuestos, dicen, a crear una cooperativa para mantener la producción. Les irá mal.

Desde que hace tres años comenzó esta guerra, se sabía que Ucrania no podía ganarla, a menos que estallara una nueva guerra mundial. Se podrían haber evitado muchas víctimas y daños si esa constatación hubiera conducido ya entonces a negociar la paz. Ahora, ¿hay que continuar la lucha y hacer más víctimas y daños por respeto a quienes ya dieron su vida por una causa perdida? En 1915, ante la sangre derramada en los campos de Flandes, John Mc Crae escribió: "Si faltáis a la fe de los que hemos muerto, jamás descansaremos, aunque florezcan las amapolas".

Los políticos bien alimentados de la Unión hablan de que no cabe una paz sin justicia, esto es, sin la reintegración a Ucrania de lo que era formalmente suyo en 2014. Esta gente, que habla bonito y se deja llevar por efímeras emociones, está en Babia o es muy superficial. Babia no está mal en los tiempos que corren. Ser superficial encaja en su profesión, pero no deja de ser grave. La justicia es un concepto secundario en las relaciones internacionales. El concepto primario es el Poder, poliédrico, pero quintaesenciado en las armas. El Orden internacional supone un ajuste de poderes enfrentados a menudo resultante de procesos traumáticos.

Ahora vivimos uno de esos molestos momentos de tránsito. Los ochenta años transcurridos desde que construimos un Orden que hizo de la Carta de las Naciones Unidas su norma fundamental han sido suficientes. En 1989, la caída del muro de Berlín abrió la oportunidad para recuperar los principios de ese Orden, malbaratados por la llamada guerra fría, pero quienes se brindaron para ello acabaron por hundirlos. Desde entonces se ha ido de mal en peor. Grandes potencias venidas a menos defienden el derecho de las momias a mantener privilegios, mientras las grandes potencias emergentes quieren ver reconocido su status jurídico como tales.

Derecho y Poder suelen buscar la confluencia, aunque eso supone episodios de conflicto. El Derecho cambia cuando cambia de manos el Poder. La Justicia queda para los desvalidos, conscientes de que el Derecho -que refleja el Orden- no siempre está de su parte; incluso podría decirse que, cuando lo está, lo está por casualidad. Son los más numerosos, dispuestos a creer que el Derecho Internacional, instrumento del Poder, puede servir también para combatirlo. El Poder es subterráneo; el Derecho, terrenal; la Justicia, levita. El Poder se apodera del Derecho -que formaliza el Orden- y sólo queda la esperanza de que los principios fundamentales, de fuerte inspiración moral, resistan hasta cierto punto los embates del Poder al reparo de esa Justicia que, recordémoslo, no sólo blande una balanza, sino también una espada y, encima, tiene un parche en un ojo. Donde no alcanza mi mano llega mi espada, dijo un embajador español galante en la corte de Luis XIV; pero lo suyo era un escarceo amoroso.