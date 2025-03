INFORMACIÓNTV

Las familias han apostado por un sistema equilibrado y de convivencia de las dos lenguas. No lo digo yo, lo dice el conseller de Educación, José Antonio Rovira. Lo peor no es la ignorancia, es estar fuera de la realidad.

No sé con quién ha hablado el conseller, pero si se hubiera pasado por los centros y hubiera hablado con los y las directoras, el profesorado, si se hubiera reunido con las familias, no habría soltado tan a la ligera esa frase. Bueno, seguramente sí porque su objetivo no parece ser otro más que pasar el rodillo y arrinconar una lengua.

A la hora de votar, muchas familias en casa han tenido también el dilema de elegir. Hay quien la madre tiene la lengua nativa en valenciano y el padre en castellano, hay quien su hija les dice "me vas a destrozar la vida si eliges valenciano, que mis amigas todas cogen castellano", hay quien estaba deseando que llegara este momento para deshacerse del marrón que les supone hacer los deberes con sus hijos en valenciano porque no entienden nada del idioma, hay quien no vota porque le resulta imposible el sistema, hay quien ni se ha enterado de lo que votaba,... hay, en definitiva, tanta casuística que resulta difícil de entender por qué hemos tenido que llegar a esto.

Mi nene de 11 años me preguntaba el otro día, "mami, ¿por qué hacen esto?, ¿no estamos bien así?". Parece que no, que es mejor pisotear las señas de identidad de una parte de la población.