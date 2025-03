Miedo a la igualdad

La poetisa Francisca Aguirre, en una imagen de 2019

«Pero a quién se le ocurre haber nacido entonces. Cómo incurriste en semejante error, tamaño desacierto. Tú que fuiste tan previsora en tantas cosas, tú que soñabas con cambiar el mundo. Y fuiste a aparecer tan a destiempo, justamente cuando todo lo tenías en contra, cuando ser hembra casi era un delito. Y no digamos ya si la muchacha tenía la osadía de pensar por su cuenta. Lo tuyo, verdaderamente, fue como echarte a los leones. Y eso hicieron». (Francisca Aguirre. «Ay, Teresa, Teresa, qué cabeza la tuya». Los maestros cantores, en «Ensayo General». Calambur.)

Paca Aguirre la poetisa alicantina que reprochaba a Teresa de Ávila haber nacido en tiempos difíciles, aunque hubiera elegido cualquier otro momento, no andarían lejos los leones; cuando Paca misma se arengaba «vamos mujer llora y resiste, no reniegues ahora de tu historia, no te alíes aún con el fracaso (….) no dejes que nadie te avasalle, y aunque no puedas más aguanta: la vida está detrás de tu cansancio, la misteriosa vida desatenta» (Pavana del desasosiego).

Las mujeres lo siguen teniendo muy difícil: para ser diáconas en una Iglesia, tan machista que avergüenza; vocales en un consejo de administración, donde ni por ley hay paridad; secretaria general en mi partido, ni con paridad de ley; juezas del Supremo o vocales del C.G.P.J., aunque sean mayoría abrumadora en el sistema de la Justicia; o primera dama sin sombrero de ala ancha, de un presidente que es un cualquiera. Al menos mientras tengan la osadía de pensar por su cuenta. No voy a enumerar, no podría o no sabría, lo que las mujeres viven cotidianamente. Nadie lo conoce mejor que ellas.

Hace falta seguir celebrando el día de la mujer. La nueva ola de machirulos antifeministas viene aventada por un miedo profundo a la igualdad. Lo que tienen es miedo. Los elegidos por nacimiento ya no se quedan con la herencia por ser varones, ni primogénitos, ni las familias matan a las hijas para que no sean una carga. Las mujeres hacen de su debilidad su mayor fortaleza. Están por delante en numerosos sectores y oficios, y realizando mucho más esfuerzo que el de cualquier hombre para ocupar esos puestos. Las mujeres siguen soñando con cambiar el mundo, y aún lo hacen, pero queda mucho más por hacer, pero lo conseguirán. Aunque sigan teniendo todo en contra, y ser hembra siga siendo casi un delito. Los leones tienen miedo especialmente a la igualdad; por eso la derecha -PP y Vox- quitó la concejalía de la igualdad en su día; y si no me creen, ahí están para demostrarlo las partidas eliminadas -sobre igualdad y protección de la mujer- en el presupuesto municipal de Alicante. En el pleno de esta misma semana.