Que nunca ser mujer determine tus derechos y tu vida

La igualdad de género no es sólo un derecho humano fundamental, sino que es uno de los pilares básicos para conseguir un mundo próspero, pacífico y sostenible. Como cada 8 de marzo, el grito de las mujeres inundará de violeta nuestras calles para celebrar y recordar que no debemos dar ni un paso atrás en derechos conquistados.

El Gobierno feminista de España mantiene intacta su lucha y su compromiso por mantener vivas las políticas de igualdad, siempre enfocadas en aprovechar hoy más que nunca el talento femenino y en eliminar para siempre estereotipos sexistas en todos los ámbitos.

La apuesta y la lucha es clara: tenemos que seguir avanzando y mirando al futuro para cerrar brechas y no abrir otras nuevas. El Gobierno de España lleva tiempo actuando sobre esta cuestión, trabajando desde la educación en valores en edades tempranas y en todos los ámbitos educativos para acabar con las brechas de género que se detectan particularmente en aquellos del ámbito de las carreras STEM.

Que las mujeres ocupen la mayor parte de los contratos a tiempo parcial u ocupen puestos de menos responsabilidad tiene mucho que ver con la conciliación de la vida familiar y laboral, con los usos del tiempo: hay más mujeres que hombres que cuidan de otras personas a diario, el 41 % frente al 33 %; además, el porcentaje de mujeres que realizan tareas domésticas a diario es muy superior al de los hombres (64 % frente al 44 %).

En los últimos seis años el Gobierno progresista ha implementado medidas pioneras para alcanzar la igualdad de género en diversos ámbitos: hemos igualado y ampliado el permiso de maternidad y paternidad de forma no transferible, promoviendo la corresponsabilidad en el cuidado de los hijos e hijas.

Promover la igualdad de género a todos los niveles significa garantizar la presencia de mujeres en los espacios de poder del sector público, de las grandes empresas, de las sociedades cotizadas o de los colegios profesionales. Por todo esto aprobamos la ley de paridad que, sin duda alguna, demuestra ser la mejor herramienta a día de hoy para acabar con el déficit democrático actual. Empoderarse es adquirir conciencia individual y colectiva, ganar confianza y autoestima, tener poder para decidir en la vida cotidiana.

Si las mujeres representan la mitad de la sociedad, el poder político y el poder económico tiene que ser también de las mujeres. No queremos más jornadas dobles, no queremos sueldos inferiores, no queremos brechas digitales, no queremos que limiten nuestra capacidad y nuestras competencias por el hecho de ser mujer.

El mundo será un lugar más amable, más sostenible, más humano y más diverso, si permitimos y fomentamos la participación efectiva y real de la mujer allá donde ella quiera estar, en la ciencia, en la tecnología, en la política, en la cultura, en la economía. Entre todos tenemos que aprender a identificar y romper los techos de cristal.

Volvemos a salir a la calle porque las desigualdades persisten, porque la violencia continúa y la discriminación es evidente. Ante esta realidad, la sociedad no puede ser neutral, no caben medias tintas, ni caben tibiezas.

Combatiremos la ola reaccionaria de la ultraderecha negacionista de la igualdad, porque la mejor forma de combatir el negacionismo es poniendo en marcha políticas que construyan una sociedad verdaderamente igualitaria y justa para todas y todos.

Las políticas de igualdad están dando resultados, España ha conseguido aumentar la tasa de empleo femenina en 20 puntos y si lográsemos un aumento similar de aquí a 2050, nuestro país sumaría a su fuerza de trabajo a casi 2 millones de personas más, muchas de ellas con un nivel de formación elevada, lo que ayudaría a cerrar la brecha de género y elevaría la productividad de nuestra economía a largo plazo.

Está claro que contar con la otra mitad de la población es una cuestión de justicia que significa, además, un fortalecimiento del Estado del bienestar y una reducción de la desigualdad sociales.

Vivimos la era del conocimiento que las mujeres tienen derecho a liderar y protagonizar. Y este liderazgo tiene que estar presente en las instituciones, en las empresas y en la política para ser agentes del cambio social.

La ley de igualdad promovida por un gobierno socialista, ha puesto los cimientos de la igualdad en el corazón de la democracia porque sin mujeres no hay democracia y sin mujeres no hay futuro .

Nunca es demasiado tarde para corregir esta invisibilidad. Es una obligación de toda la sociedad, romper el silencio y el olvido de la otra mitad de la población. No queremos ni deseamos que nos acompañe el sentimiento de culpa por tener que elegir entre trabajo o maternidad, entre carrera profesional o personal.

Trabajaremos para que nunca más el sexo determine nuestros derechos a lo largo de nuestra vida. Es necesario seguir avanzando en una sociedad donde tan sólo el 35 % de los estudiantes en carreras científicas son mujeres. Todo un contrasentido en pleno siglo XXI donde los prejuicios de género deberían ser un vestigio atávico del pasado.

Aún queda con mucho camino por recorrer, pero el esfuerzo y el trabajo de miles de mujeres será referente y espejo para futuras generaciones, mujeres que han conseguido hacerse un hueco en un mundo de hombres.

La lucha habrá merecido la pena.