Un pacto de Estado contra la violencia de género.

El pasado mes de febrero se aprobó en el Congreso de los Diputados el informe de la subcomisión para la renovación y actualización del Pacto de Estado en materia de violencia de género que ha estado trabajando desde el 4 de marzo del pasado año hasta la fecha para aprobar nada menos que 462 medidas, planteando modificaciones en todas las áreas de la sociedad donde pueda quedar reflejada un apoyo para que las mujeres no sean víctimas de la violencia de género, pero con todas las variantes que ello lleva consigo.

Hay que tener en cuenta que cuando se trata de introducir mejoras y reformas para ser más eficaces en la lucha contra la violencia de género no se trata solo de reformar el Código Penal. No se trata tan solo de poner medidas que afectan al sector de la Justicia, sino que el problema es mucho más amplio y son muchos los operadores que pueden y deben actuar para aportar cada uno su grano de arena para que las mujeres dejen de ser víctimas en su entorno familiar y encuentren en todas las áreas sociales los apoyos necesarios para confiar en la sociedad y no pensar que están solas ante el maltratador y también ante el resto de personas que la víctima puede llegar a considerar que miran hacia otro lado cuando las mujeres lo son de todo tipo de violencias en su propio hogar.

Para darnos cuenta del tremendo carácter multidisciplinar de las 462 medidas que se han propuesto citaremos las áreas y/o materias donde se incluyen propuestas de actuación, a saber: violencia digital, violencia económica, visualización y atención a otras formas de violencia contra las mujeres, recomendaciones a comunidades autónomas, entidades locales y otras instituciones, formación de profesionales, prevención de la violencia sexual, el acceso a la pornografía y otros contenidos no apropiados para su edad, violencia vicaria y protección de menores, violencia vicaria y protección de menores, discapacidad, sanidad, mundo rural, laboral, administración pública, justicia y seguridad, sectores vulnerables, respuesta institucional: coordinación y trabajo en red, comunicación y medios, y sensibilización, prevención y educación.

Comprobamos, en consecuencia, el carácter multidisciplinar de las medidas que se han incluido en ese paquete, pero que, en realidad, muchas de ellas son programáticas, en el sentido de que lo que plantean es la necesidad de que se lleven a cabo determinadas medidas que requieren posteriormente de la aprobación de una reforma legal. Es decir, que las propuestas aprobadas e incluidas en el Pacto de Estado contra la violencia de género no se trata de medidas que ahora mismo ya se vayan a implantar y ejecutar de inmediato, sino de propuestas que exigen, posteriormente, de un desarrollo en cada una de las áreas y materias que anteriormente se han especificado, de tal manera que ahora queda una segunda fase de este Pacto de Estado que requiere de una urgente e inmediata materialización de estas propuestas que, como decimos, tienen un sentido programático que exige un desarrollo posterior para su efectividad práctica en la sociedad.

Ahora bien, dado que estas propuestas del Pacto de Estado exigen de su desarrollo, lo que sería recomendable es que, de forma urgente e inmediata, se proceda a la plasmación en los textos legales necesarios de las propuestas para llevar a cabo la efectividad de las que se han aprobado en la subcomisión e incluidas en el paquete de 462 que han sido, finalmente, validadas como las más recomendables para poder luchar de forma más eficaz contra la violencia que sufren las mujeres.

Con ello, queda un largo camino ahora para ir fijando en los textos legales las medidas que requieren de una ejecutividad directa u otras que no necesitan de una ley o reglamento, pero sí de otros mecanismos que no exigen una reforma legal, pero que deben adoptarse de forma rápida y urgente para no retrasar más el trabajo que se ha hecho en la subcomisión. Y ello, habida cuenta que las víctimas de la violencia de género y sexual no pueden esperar más para que se adopten medidas que se han consensuado y en un volumen muy interesante que afectan a todas las áreas de la sociedad que pueden aportar mucho para reducir la victimización que sufren las mujeres.

Es, por ello, importante el trabajo que se ha realizado en una actuación en dos fases, cuya primera ya ha terminado, pero que exige una segunda que debe agilizarse en mayor medida para que se vean en la realidad práctica las bondades y aciertos de las medidas propuestas en las 462 que se han incluido.

Entre las medidas, destacar el reconocimiento de la violencia económica que sufren las víctimas por quienes les someten con un maltrato que afecta a su capacidad económica y su reconocimiento en diversas áreas, así como la violencia de vicaria que el pasado año se plasmó en cifras nunca vistas de menores asesinados. Decir, por último, que lo que ahora queda es lo más importante. Y es que veamos la plasmación real de las medidas. Pero, sobre todo, que lo vean las víctimas, lo sientan y perciban que estamos con ellas.