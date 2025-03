8M - Día Internacional de la Mujer

Un día como hoy comenzaron mis "opiniones" en este periódico, y sigo cada 8 de marzo sumándome a las palabras escritas de muchas, de muchísimas otras mujeres que no olvidan las diferentes razones por las que recordar esta fecha.

Pensemos en aquellas revolucionarias que, en 1917 en Rusia, tras una multitudinaria huelga pidiendo pan, equidad y paz, lograron que su voz fuera escuchada.

Y es que desde el principio del siglo XX mujeres de EE UU, Asia, Latinoamérica y Europa han protagonizaron continuas protestas, manifestaciones y encuentros en el intento de lograr unos mínimos de derechos igualitarios y decentes.

Imprescindible pararse a pensar en las 123 mujeres que perdieron la vida al incendiarse la fábrica en la que trabajaban confeccionando camisas de la compañía Triangle Waist en Nueva York. Aquel 25 de marzo de 1911 se vivió el desastre industrial con más víctimas mortales en la historia de la ciudad.

Hay diferentes versiones del origen del mismo, pero ninguna duda de las inhumanas condiciones en las que trabajaban y de que aquello se convirtió en una ratonera.

Eran mujeres de entre 14 y 43 años, la mayoría inmigrante, y no se les permitió escapar. Para que no tomasen descansos, soportasen unas interminables jornadas laborales, por otro tipo de intereses o/y por el control de los dueños, las puertas estaban bloqueadas. Solo el humo violeta, de ese color por el material empleado en su trabajo, pudo escapar de aquel edificio en llamas. Desde entonces el morado se convirtió en el emblema del FEMINISMO, y esta tragedia en un símbolo de la lucha contra la precaria situación de las trabajadoras.

Los propietarios nunca fueron considerados culpables, lo que se me asemeja a lo que sucede en España, y en cualquier rincón de la tierra, con la mayoría de las víctimas de las violencias machistas y contra la infancia, es decir; que los agresores, al igual que los propietarios de aquella fábrica, difícilmente son condenados, mientras que el dolor de ellas y sobre todo el de sus hijos e hijas cae en el olvido más profundo, y si protestan, les espera un infierno. Y es que cuando no existe ni reparación, ni justicia, no queda otra que rebelarse.

No estamos tan lejos de aquello, y en pleno siglo XXI aún quedan demasiados muros por derribar. Siguen existiendo empresas, y no solo en países en vías de desarrollo, también lo tenemos en casa, donde las condiciones de sus empleadas son terribles, y existen permanentemente desigualdades en todos los terrenos.

Algo que no ha cambiado, aunque nos quieran contar el cuento, es la impunidad de los poderosos en todos los ámbitos, tanto en la familia, en la sociedad, y en las propias instituciones. La realidad es que seguimos siendo mayoritariamente las mujeres (y nuestras criaturas) quienes padecemos constantemente descrédito, persecución y desamparo. Por ello cada paso, y cada reivindicación, es vital, pero que no se quede en un simple día D, que el resto del año seguimos existiendo.

Fue en 1977 cuando el 8 de marzo se convirtió en el Día Internacional de la Mujer Trabajadora por la asamblea general de las Naciones Unidas.

Y son cientos, y cientos los nombres de las hermanas a las que "el dominio" del patriarcado (vestido de diferentes colores políticos, económicos, familiar, y/o religioso), continúa a día de hoy asesinando, violando, abusando, despreciando, "usando" a su merced, y ya basta.

Nos utilizan tanto que nos revictimizan para abanderar unas ideologías contra otras, incluso algunas de círculos de poder señalan a unos cuantos, de la teórica izquierda, sin recordar que también lo tienen en sus "teóricas derechas", y es que denominador común es otro.

Hay quienes pretenden que creamos que les importamos dependiendo de lo que les aporte la visibilidad de lo que nos ocurra. Lo hemos visto en nuestro país de manera flagrante en los casos de Errejón, y Monedero, a los que no blanqueo en lo más mínimo, por supuesto.

Y si creyera en el sistema judicial pediría justicia para sus presuntas víctimas.

Me indignan la utilización que hacen de ellas, y algunos periodistas han olvidado que el fin "no justifica los medios¨, al menos no sucedía cuando empecé en este oficio de informar.

Aquellos que las señalan por denunciar o por no hacerlo, ignoran la realidad por la que pasan las mujeres en la mayoría de los tribunales del mundo, y el calvario que supone pedir auxilio en un juzgado. Les importa solamente la audiencia, y las ventas, porque la realidad sí supera a la ficción, a pesar de los cambios en las leyes, que parecen estar escritas en papel mojado para una gran parte de nuestros magistrados, pues ni se aplican, ni salvan, y para muchos solo decoran el BOE, o las utilizan para hacer lo opuesto.

No soplan buenos aires con la deriva global a la extrema derecha, ni con las dictaduras de años, que no seré yo quien minimice a las que algunos llaman de izquierdas, y tiene a sus gentes en la absoluta miseria.

Sin olvidar a las mujeres de los lugares en donde el genocidio es invisibilizado, las que jamás tendrán voz, y a tantas (y tantos) inocentes que padecen los conflictos armados en esas guerras que siempre son el negocio estratégico de "muchos".

Para el considerado dueño y señor del mundo Donald Trump, (elegido, eso sí, por los suyos) nosotras, y los que no son de "casa blanca" importamos menos que nada. (Recordemos que él sí está condenado, y aun así es presidente). La "doble inmoralidad" de los contrarios forma parte de ese éxito "democrático" que me escandaliza, a pesar de no olvidar que continúa habiendo países en donde no se tiene ni siquiera esa opción, y ellas, sencillamente, no existen, invisibilizadas en todos los aspectos. Mujeres y niñas que no son consideradas personas, deben obedecer a su dueño, (padre/hermano/marido) y ahora incluso han añadido que estén en silencio, sin hacer ruido, sin expresarse, sin estudiar, sin presente ni futuro, en definitiva, lo que no perturbe a sus hombres. Y en ese durante, los que dirigen los estados sí alzan la voz ante un micrófono hablando de Derechos Humanos, pero a la hora de la verdad, en este asunto, y en todos los que atañen a las víctimas mujeres, miran para otro lado.

Por ellas, y por nosotras, y fundamentalmente por las siguientes, conviene recordar que se sigue desde los púlpitos, los parlamentos, los congresos, los plenos, y los andamios decidiendo sobre nosotras por el poder otorgado en su cromosoma XY. Pero eso sí, que quede claro que "las manadas" no son exclusivas de los partidos políticos nuevos, ya estuvieron siempre y en todas las esferas, lo puedo asegurar.

Pero, lamentablemente, con cada avance que hemos tenido las mujeres, ha resurgido la división, y es que los infiltrados no solo están en el cine.

Tal vez en otra dimensión "el in” y "el sub" nos haga conscientes de que nos une más de lo que nos separa, por muy rivales que se empeñen en hacernos, y sin duda, el 8 de marzo sigue siendo necesario.