Cos, dones i la nova caça de bruixes

Per inversemblant que sone, les societats actuals, també l’alacantina, encara no han deixat de banda la caça de bruixes. El mecanisme que entre els segles XV i XVII va servir per a domesticar les dones i anul·lar-les com a subjectes, és en realitat un engranatge perfectament articulat que encara hui dia aplica sobre nosaltres un seguit de costums i pràctiques. És la forma més efectiva de controlar-nos, de recordar-nos que en cas de transgredir els espais i els rols que ens corresponen, el preu a pagar és altíssim: la foguera.

Lluny de nàixer de manera espontània, la caça de bruixes, sovint banalitzada i caricaturitzada, es va configurar com un dels elements fundacionals del sistema capitalista, i va consolidar el patriarcat com a estructura de poder que el sustenta, amb la divisió sexual del treball com a base. La concepció del binomi producció-reproducció va domesticar les dones, i les va situar en una situació de subordinació respecte dels homes i també de l’estat, que passaven a ser els propietaris de tot el que envoltava la vida i el cos de les dones.

Per assegurar-se que aquestes estructures no trontollen, el capitalisme i el patriarcat necessiten atacar els mateixos àmbits que la caça de bruixes: la capacitat reproductiva i la sexualitat, la independència econòmica i l’empobriment —especialment de les dones—. En conseqüència, se’ns recorda constantment que som convidades als espais públics, mai participants i, per tant, decisions que durant segles se’ns han prohibit, ara per ara encara es posen en dubte. Sembla que hem de demanar permís i suportar que ens qüestionen per eixir de l’àmbit domèstic, per ocupar espais de poder o per circular lliurement.

En són un bon exemple les pràctiques que entenem com a assetjament, que es fan servir per a fer-nos saber que, en realitat, som hostes d’un espai que sempre ha sigut dels homes i que, de fet, ni tan sols el nostre cos és nostre. Potser som més eficaces si preguntem quantes de nosaltres no han hagut de suportar comentaris, crits i, fins i tot, tocaments, al carrer, a les discoteques, al treball o a una reunió familiar. És la manera d’infondre intranquil·litat, por i autocensura, de consolidar la concepció subjecte-objecte i desproveir-nos del poder de decisió, de desig i de plaer mitjançant múltiples formes de control que es transformen en violències sexuals i estètiques.

La lògica capitalista, a més, relega les tasques de cures i la criança a la llar, a l’àmbit privat, i les posa al servei del sistema econòmic, de manera que no tenen valor ni es consideren necessàries per elles mateixes, sinó com a mitjà per a l’objectiu final, que és la producció. Per tant, les dones perdem el poder de decidir també quan i com volem cuidar i reproduir-nos.

Llavors, cal entendre que aquestes estructures de poder necessiten la connivència i la participació activa de les institucions per a poder pegar colps a la taula cada cert temps, per tal que no ens oblidem de quins són els límits. Passa, fins i tot, amb drets que fa temps que donem per conquerits, com el dret a l’avortament. Una part del sistema s’encarrega constantment de posar-hi entrebancs, ja siga impossibilitant que en moltes ciutats que el practiquem en la sanitat pública —i, per tant, de forma lliure, segura i gratuïta—, o pressionant-nos perquè no ho fem. És el cas de la ciutat d’Alacant, en què la dreta i l’extrema dreta s’han encarregat en el darrer any d’obrir una oficina per a coaccionar les dones perquè no avorten. Una oficina sense personal especialitzat, i amb l’únic objectiu d’incidir, una vegada més, en l’autonomia i la llibertat de les dones.

La caça de bruixes no és una atracció de fira ni un mite amb personatges de conte infantil, és un engranatge que utilitza cadascuna de les peces per a sotmetre les dones i fer-nos saber que no som propietàries del nostre cos ni de les nostres vides. Un engranatge que necessita agents que l’activen constantment i que, ara per ara, encara manté els mecanismes que ens recorden on estan els límits que no podem travessar. Sort del moviment feminista que, cada dia, ens demostra que podem trencar-los amb la lluita col·lectiva.